Audi chce postavit novou továrnu v USA, primárně pro velká SUV
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Koncern Volkswagen šetří, na novou továrnu se však peníze najít musí. Vznikne ve Spojených státech za 87 miliard korun a důvodem jsou samozřejmě importní cla Trumpova kabinetu.
Z německé „velké trojky“ prémiových automobilek je Audi poslední, které ve Spojených státech ještě nemá továrnu. Všechna auta, která se tam prodají, tak jsou importována – nejen z Evropy, ale i z Mexika, kde ve fabrice v San José Chiapa vzniká Q5 v obou svých karosářských variantách. I na tuto zemi však Trumpův kabinet uvalil cla.
Nová továrna má vzniknout v georgijském městě Macon a mají se v ní vyrábět primárně „největší a nejvíce prémiová SUV“, nechal se slyšet Gernot Döllner, šéf Audi. Jeho slova byla součástí republikánského předvolebního meetingu v Georgii, kterého se účastnil i americký prezident Donald Trump a Döllnera pozval na pódium. „Je to dlouhodobá investice, protože věříme v americký trh,“ dodal německý manažer.
Továrna má ročně vyrábět až 200 tisíc aut. Zejména půjde o model Q9, pravděpodobná je i výroba Q7 a Q8. Zaměstnání tam najde zhruba 4500 lidí. Výstavba má začít v roce 2027 a produkce má odstartovat zkraje 30. let. Všechny zmíněné modely se v současnosti vyrábí v Bratislavě (Q9 teprve začne, ale tamtéž); není zatím jasné, zda se do USA jejich výroba přesune zcela a v Bratislavě uvolní místo jiným modelům, nebo jen částečně.
Audi v letošním roce pociťuje dopady Trumpových cel velmi výrazně. Prodeje mu poklesly na 82 tisíc doručených nových aut za první pololetí roku 2026, tedy oproti stejnému období roku 2025 o 16,7 %.
Navíc, ohlášení obrovské investice přichází ve chvíli kdy koncern Volkswagen v Evropě masivně šetří, omezuje rozmanitost nabídky, plánuje zrušení až stovky tisíc pracovních míst a zvažuje opuštění některých továren. Döllnera tak silně kritizovala Christiane Bennerová, která předsedá odborové organizaci IG Metall, sdružující zaměstnance koncernu Volkswagen. Problematické je podle ní i to, že Döllner vystoupil v rámci předvolební kampaně; i interní pravidla Audi nařizují politickou neutralitu v době před volbami.
„Finální rozhodnutí o možné továrně ve Spojených státech podléhá schválení vedoucích orgánů, což znamená, že konečná volba bude – jak je správné a důležité – provedena dozorčí radou Volkswagen AG,“ dodala Bennerová.
Pro Audi je samozřejmě zajímavé stavět auta v USA z dílů dodaných místními firmami, aby na ně nebyla uvalena importní cla. Trump je však v současnosti americkým prezidentem již podruhé a mandát mu skončí v lednu 2029. Jaký přístup ke clům či obecně k zahraničním obchodním i vojenským partnerům bude mít jeho nástupce, je zatím ve hvězdách.
zdroj: Autocar | foto, video: Audi