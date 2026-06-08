Audi Nuvolari tu bylo už před více než 20 lety. Modelů s nezvyklým označením tu ale byla spousta
Pokud automobilka Audi sáhne po jiném než alfanumerickém označení svého modelu, jde většinou o výjimečný moment v její historii. Nedávno představený hybridní supersport Nuvolari chce na tuto skutečnost navázat.
Pokud automobilka Audi sáhne po jiném než (alfa)numerickém označení svého modelu, jde většinou o velmi významný moment historie značky. Zda se za jeden z nich bude považovat také nově představený hybridní supersport s výkonem 1001 koní, to ukáže až čas.
Pojmenován byl po italském motocyklovém a automobilovém závodníkovi, který byl v meziválečném období řazen mezi ty vůbec nejlepší jezdce automobilového sportu. Paradoxní je, že drtivou většinu své kariéry usedal za volant vozů Alfa Romeo, potažmo Maserati a Bugatti.
Za volant vozu Auto Union D usedl až na sklonku své kariéry a k jeho třem nejvýznamnějším vítězstvím s ním patří triumf v italské a anglické Grand Prix v roce 1938 a následně v Grand Prix Jugoslávie o rok později. Jeho spojení s automobilkou Audi je tak velmi malé, i přesto po něm automobilka pojmenovala svůj vůz již podruhé.
Poprvé se totiž Audi Nuvolari s přídomkem quattro představilo na ženevském autosalonu v roce 2003. Šlo o koncept luxusního a velmi výkonného sportovního kupé, který stavěl na základě soudobé Audi A8 označované D3.
Tvarem své přídě naznačil design nadcházející A6 s označením C6 a tvarem předních i zadních světel se později inspiroval menší model A4 značený B7. Později představené modely značky také přišly s interiérem na první pohled podobným tomuto konceptu, což znamená slibnou budoucnost pro Audi dnes.
Koncept byl představen jen pár hodin po uvedení přelomového modelu Lamborghini Gallardo, oproti němu však nadopoval pětilitrový desetiválec dvojitým přeplňováním. Tento motor Audi později vměstnalo do Audi RS 6, i když s mírně sníženým výkonem.
Pro koncept Nuvolari byly dokonce vyvinuty světlomety poskládané z 18 LED diod, které se následně staly typickým poznávacím znamením pro produkty Audi z této doby. Věděli jste, že model Audi A8 se v roce 2004 stal vůbec prvním sériově vyráběným automobilem s LED technologií denních světel? Jak by asi vypadaly dnešní světelné podpisy, kdyby tenkrát Audi znovu nepotvrdilo svůj „Náskok díky technice“...
Výjimečná situace
Mezi koncepty (zejména z této doby) bychom našli více případů, kdy se automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku rozhodla pro jiný než alfanumerický název. Jejich produkční verze ale jména téměř nikdy nepřevzaly.
Z konceptu Pikes Peak se vyklubal model Audi Q7, studie Le Mans byla předobrazem první generace Audi R8 a supersport Avus quattro se stejně jako VW Nardo W12 produkční podoby nikdy nedočkal.
Ve formě konceptu zůstal také vůz Audi Rosemeyer, který tvarově mírně připomínal v té době již existující první generaci sporťáku TT, ovšem byl osazen monstrózním šestnáctiválcem. Jeho design odkazoval na Auto Union Streamline, za jehož volantem v pouhých 28 letech tragicky zahynul závodník Bernd Rosemeyer.
Model TT je jedním z mála modelů, které se zažitému alfanumerickému značení vymykají, stále se však jedná o pouhé dva znaky a ne zcela kompletní slovo. Když se podíváme hluboko do historie značky, objevíme model Audi Front, který se stal prvním evropským automobilem s šestiválcem pod kapotou, který měl poháněná přední kola (jak ostatně název naznačuje).
Mimo evropský trh se mezi lety 1973 až 1979 prodával model Audi Fox (v Evropě značený jako Audi 80 generace B1). Generace B2 přinesla slovní značení v roce 1980 také na Starý kontinent. Dostaly jej modely Audi Coupé (generace B2) a Audi Quattro (Ur-Quattro), které do karoserie Audi Coupé vměstnaly pohon všech kol.
Díky četným úspěchům v motorsportu se tento model stal legendou, stejně jako pozdější verze s kratším rozvorem kol Audi Sport quattro představená v roce 1983. Dodnes i mimo komunitu příznivců značky Audi legendární Quattro vyvolává nadšení a respekt, vzhledem k tomu, jakým způsobem přepsalo tehdejší pravidla hry.
Je nutno zmínit také model Audi Cabrio, který přišel na základě následující generace modelu 80 (B3) v květnu roku 1991. Tato skupina modelů symbolizuje první případ, kdy ve své historii automobilka Audi pojmenovala vybrané modely slovem místo tehdy používaného číselného označení.
Alfanumerické značení přišlo v roce 1994, pokud vynecháme model Audi V8 vyráběný mezi lety 1988 až 1995. Výjimkou se stal model Audi Allroad quattro představený v roce 1999, který sice stavěl na modelu Audi A6 Avant, avšak označení A6 se dočkal až v pozdějších letech.
Z historického pohledu byl důležitým průkopníkem robustního vzhledu a pomohl rozšířit segment prémiových luxusních crossoverů. Další výjimkou ze zažitého značení se stal až první sériově vyráběný model společnosti Audi s čistě elektrickým pohonem. Ten při představení v roce 2018 nesl jméno Audi e-tron.
Později si však Audi nevědělo rady a přišlo s kontroverzním plánem pojmenovat všechny spalovací modely kombinací písmene a liché číslice a všechny čistě elektrické modely kombinací písmene a sudé číslovky. Od tohoto plánu naštěstí po vlně kritiky v souvislosti s proměnou legendárního modelu A4 na A5 velmi rychle upustilo.
Ještě minulý týden tak byly modely z poloviny osmdesátých let jedinými vozy značky, které automobilka pojmenovala jménem – i když šlo pouze o označení karosářské varianty a v případě modelů Quattro a Sport quattro odkaz na typ pohonu. To ostatně můžeme říct i o modelu e-tron a e-tron GT.
Nový supersport Nuvolari je tak historicky prvním sériově vyráběným modelem značky, který svým názvem vzdává hold člověku, který navíc se značkou Audi nemá příliš společného. Zřejmě je pro automobilku důležité souznění s jeho neochvějnou vůlí uspět.
Vynalézavost ani odhodlání totiž ingolstadtské automobilce rozhodně nechybí a neohroženosti by určitě ráda dosáhla (tyto čtyři vlastnosti automobilka použila k popisu Nuvolariho při představení svého supersportovního modelu). Nezbývá než popřát automobilce hodně štěstí a doufat, že výjimečný název se pro značku opět stane symbolem převratného momentu.
Zdroj: Autorský článek, Audi, Wikipedia