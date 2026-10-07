Audi obrací vývoj elektromobilů naruby. Vibrace netlumí, patentuje neutrál i umělou prodlevu turba
- Elektromobily mají být kultivované, tiché a okamžitě reagovat. Audi si ale chrání nápady, které jim část těchto vlastností mohou vzít.
- Některé jsou překvapivě mechanické, jiné už jsou čirým fantazírováním.
Zveřejněná německá patentová přihláška (DE 10 2025 107 436 A1) ukazuje, kam až může automobilka jít při hledání „charakteru“ elektromobilů. Automobilka Audi ji podala loni v únoru, zveřejněna byla letos koncem srpna. Jako vždy u patentových přihlášek je třeba podotknout, že nejde o oznámení sériové technologie ani o příslib konkrétního budoucího modelu. Dokument si chrání široký soubor možných řešení.
Nejzajímavější část patentu obrací běžnou logiku vývoje elektrických aut. Konstruktéři obvykle řeší, jak vibrace a zvuk elektromotoru co nejlépe oddělit od karoserie a posádky. Audi naopak popisuje „prvek pro přenos vibrací“, který by skutečné chvění a zvuk trakčního elektromotoru záměrně vedl do kabiny nebo do okolí vozu.
Jednou z možností je uložení elektromotoru do konstrukce s tuhými prvky, které dobře přenášejí strukturální hluk. Patent jako konkrétní příklad uvádí dutý profil, například z oceli, vedený od elektromotoru směrem do interiéru či k vnějšku vozu. Mohl by procházet i přes zvukovou izolaci motorového prostoru. Dokument dokonce zmiňuje, že pro lepší přenos vibrací a zvuku by bylo možné odhlučnění samotného elektromotoru omezit nebo zcela vynechat.
To je podstatný rozdíl proti dnešním řešením založeným hlavně na reproduktorech. Audi nechce pouze přehrávat umělý zvuk spalovacího motoru, ale využít reálné mechanické projevy elektrického pohonu – a cíleně je zesilovat.
„Neutrál“, řazení, prodleva turba i boost
Na mechanickou část navazuje další neobvyklý nápad. Mezi elektromotorem a hnacím ústrojím může být spojovací zařízení, které motor odpojí od hnací hřídele nebo kol. Elektromotor se pak může otáčet, aniž by vůz poháněl.
Výsledkem je funkce, kterou lze zjednodušeně přirovnat k neutrálu. Stojící elektromobil by mohl měnit otáčky elektromotoru a vytvářet skutečný zvuk a vibrace podobně, jako když řidič ve spalovacím autě přidá plyn na místě. Patent dokonce výslovně pracuje právě i s představou projevu připomínajícího volnoběh spalovacího motoru.
Další vrstva fantazií inženýrů z Ingolstadtu už je víc softwarová. Řídicí jednotka může simulovat převodové poměry a jednotlivá přeřazení. Patent počítá například s pádly pod volantem a se změnami akcelerace, otáček, zvuku či vibrací, které mají vytvořit pocit změny rychlostního stupně. Při podřazení může systém změnit otáčky tak, aby byl přechod slyšet i cítit.
Tento princip dnes přitom není pouhou teorií. Hyundai Ioniq 5 N používá systém N e-Shift, který napodobuje osmistupňovou dvouspojkovou převodovku řízením točivého momentu elektromotorů. Při virtuálním přeřazení jejich tah krátce přeruší, takže řidič skutečně cítí charakteristický ráz, a pádly pod volantem může jednotlivé „stupně“ řadit ručně. Obdobný systém dostal také Ioniq 6 N. Audi však jde o kus dál: vedle softwarově vytvořeného řazení počítá i se skutečným mechanickým odpojením elektromotoru od kol a využitím jeho reálných vibrací.
Ještě paradoxnější je možnost simulovat prodlevu turbodmychadla. Jednou z typických výhod elektromotoru je okamžitá reakce na akcelerátor, Audi však popisuje záměrnou změnu průběhu nástupu výkonu podle uložených charakteristik, otáček a rychlosti. Elektrický pohon by tak část své přirozené bezprostřednosti vědomě potlačil, aby připomínal přeplňovaný spalovací motor.
Stejná řídicí logika může naopak krátkodobě uvolnit vyšší výkon nebo točivý moment. Aktivaci může vyvolat řidič tlačítkem, případně systém využívající umělou inteligenci, který předem odhadne požadavek na vyšší výkon.
Jiskry, elektrický oblouk, světla i vůně
V další části už patentová přihláška přechází od technicky zajímavých řešení k nápadům, které působí mírně řečeno bujně. Audi popisuje generátor elektrického oblouku, světelné efekty navázané na rychlost nebo zatížení a také skutečné jiskry. Ty by mohly vznikat elektrickým výbojem, třením kovových částí nebo dokonce přitlačením kovového prvku k vozovce.
Další možnosti zahrnují blikání připomínající zážehy či plameny, pulsující světelné pásy, proměnlivé optické efekty na karoserii nebo obraz na okrajích čelního skla, který by podle rychlosti či zrychlení rozmazával či jinak deformoval obraz v periferním vidění.
Patentová přihláška myslí dokonce i na čich. Difuzéry by mohly podle jízdní situace uvolňovat různé vůně – uklidňující například v koloně a naopak stimulující při sportovní jízdě. Pracuje se tedy se zvukem, hmatem, zrakem i čichem současně.
Nejde jen o zábavu. Audi argumentuje i bezpečností
V patentu se přitom emoce mísí s jiným argumentem: aby elektromobily byly zřetelnější pro okolí. Audi uvádí, že příliš tichý vůz může být méně nápadný pro ostatní účastníky provozu. Hlasitější mechanický projev, světelné efekty nebo další podněty mají podle dokumentu pomoci tomu, aby vůz lépe vnímalo okolí i samotný řidič.
Nic z výše popsaného pochopitelně neznamená, že by všechny prvky byly technicky, legislativně nebo bezpečnostně připravené pro sériové použití. Patentová přihláška je záměrně široká a chrání různé možné varianty. U jisker, elektrických oblouků nebo optického zkreslení čelního skla je obzvlášť důležité ji ani zdaleka nevnímat jako produktový plán.
Emoce do elektromobilů vracejí i ostatní
Samotná snaha dát elektromobilu uměle vytvořený jízdní charakter není nová. Už jsme zmiňovali přístup vozů Hyundai Ioniq N s řízením točivého momentu napodobujícím osmistupňovou dvouspojkovou převodovku, který vytváří i fyzický ráz při „přeřazení“. N Active Sound+ k tomu přidává zvuk prostřednictvím deseti reproduktorů.
Elektrický Dodge Charger Daytona zase používá Fratzonic Chambered Exhaust, zvukový systém s pasivními zářiči, který má dát elektromobilu charakter amerického muscle caru. Už dřívější koncept Charger Daytona SRT pracoval také s elektromechanickým pocitem řazení.
Audi ale ve zveřejněné přihlášce posouvá stejnou myšlenku dál. Nejde totiž jen o zvukovou kulisu a softwarové „rychlosti“. Část smyslového projevu chce vytvářet přímo samotný elektromotor a skutečnou mechanickou cestou ji přenášet do auta.
Právě to je na patentu nejzajímavější. Elektromobily se dosud vyvíjely tak, aby jejich pohon byl co nejtišší, nejplynulejší a co nejrychleji reagoval. Audi si nyní chrání i přesný opak: vibrace zesílit, motor nechat „točit naprázdno“ a jeho okamžitou reakci případně schválně zpomalit. Dostane se něco z toho do sériového vozu? Těžko říct. Je ale vidět, že automobiloví tvůrci přemýšlejí také o emocích a hledají cesty, jak je do aut dostat i jinak než jenom skrz reproduktory.
Zdroj: Car and Driver, Autowire, Hyundai, Stellantis