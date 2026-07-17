Audi po pouhém roce vylepšuje model Q3. Více výbavy i větší tažná kapacita pro plug-in
Prémiový kompaktní zástupce segmentu SUV Audi Q3 zvolili čtenáři časopisu „Auto Motor und Sport“ za nejlepší kompaktní SUV/terénní vůz v soutěži Best Car Awards 2026. Sotva po roce na trhu se ale dočkalo změn, které silné stránky ještě prohloubí.
Na rozdíl od nedávno modernizovaného Audi A3 se SUV Q3 dočkalo minulý rok zcela nové generace. Změny se tedy odehrály zejména ve výbavě a softwaru. Hlavní fyzickou změnou je návrat tlačítek a rolovacích ovladačů na volant. Původní haptické ovladače byly sice z těch lepších, ovšem tato změna i tak potěší snad každého.
Kromě toho nabídne po ukončení výroby modelu Q2 i nejmenší SUV volitelný displej spolujezdce s úhlopříčkou 10,9 palce. Přepracovány byly také balíčky další volitelné výbavy, které nabízejí širší škálu individualizace. Najdeme v nich například různá vylepšení podvozku, akustická skla, zvukový systém Sonos a bederní opěrku.
Změny se ale neminuly ani standardní výbavě, která pro nový modelový rok nově zahrnuje komfortní klíč, vyhřívaná sedadla, dvouzónovou automatickou klimatizaci a couvací kameru – funkce, za které si zákazníci dříve museli připlatit v rámci vyšších výbavových balíčků.
Ačkoli na pohled vypadá interiér stejně jako u dosud prodávaného Audi Q3, infotainment je nově založený na platformě Android Automotive a je propojený s online daty. Přináší řadu aplikací (vč. MS Teams) přímo do MMI a funguje bez nutnosti propojení s chytrým telefonem. Integrovaný Audi assistant nově umožňuje hlasové ovládání širší škály funkcí vozidla a je možné s ním interagovat přirozenou konverzací.
Zvýšil se také maximální výkon bezdrátové nabíječky (z 15 na 25 W), která nyní podporuje standard Magnetic Power Profile. Cestující na zadních sedadlech mohou využívat tři porty USB-C s nabíjecím výkonem až 100 wattů.
Propojení s online prostředím se navíc týká také vyspělých asistenčních systémů. Vylepšení se dočkal také adaptivní tempomat, který online data využívá k přizpůsobení rychlosti a rozestupů za předjíždějícími vozidly. Systém poprvé využívá data z dopravního provozu k podpoře vedení v podélném směru i v jízdním pruhu, což modelu Q3 umožňuje zohlednit průměrnou rychlost na dané trase.
Řidiči mohou ovládat systém Park Assist Pro a funkci Trained Parking na dálku prostřednictvím aplikace myAudi ve svém smartphonu. Nový režim Valet Mode uzamkne displej a tlačítka, když je vozidlo předáno jiným osobám (například parkovací službě), čímž zajišťuje bezpečnost osobních údajů.
Kromě úprav softwaru se ještě jedné významné novinky dočkalo Audi Q3 s plug-in hybridní motorizací e-Hybrid. Tato varianta totiž nově na tažném zařízení utáhne přívěs o hmotnosti až 2000 kg (nárůst o celých 600 kg). Audi však v tiskové zprávě neuvádí, čím daného navýšení bylo dosaženo.
Tyto změny by měly být platné pro vozidla objednaná po datu 2. července 2026, jejichž výroba je plánována na začátek září 2026. SUV Audi Q3 je na českém trhu k dostání od 1.127.900 Kč a pohledné Audi Q3 Sportback je k dostání od 1.165.900 Kč.
Zdroje: Audi