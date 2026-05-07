Audi postavilo nový šestnáctiválec. Svezou se však jen vyvolení
Ingolstadtská automobilka po tříletém úsilí představila znovuzrozený Auto Union Lucca, šestnáctiválcový závoďák, který ve své době stanovil rychlostní rekord. Představí se na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.
Baví-li vás auta včetně jejich historie, jména jako Bernd Rosemeyer, Tazio Nuvolari, Louis Chiron, Hans Stuck nebo Rudolf Caracciola vám musí přivodit husí kůži. Legendární jezdci, kteří se nebáli posadit do aut s výkony, jaké bychom ještě dnes, po sto letech, neváhali označit za vysoké. A to v době, kdy byl podtlakový posilovač brzd horkou novinkou, automobil byl luxusní zboží a většina z těch, které jezdily, měly sotva pár desítek koní.
Právě tehdy vznikla společnost Auto Union spojením značek Audi, DKW, Horch a Wanderer – a záhy se proslavila stříbrnými závoďáky, pod jejichž kapotami byl dvanáctiválec základ. Vznikly v pár kusech a dnes jsou jejich originály, kterých se dochovaly jen jednotky kusů, ozdobou sbírek hrstky muzeí na světě.
Třicátá léta minulého století zkrátka představovala vrcholnou éru automobilového inženýrství své doby a rychlost byla vnímána jako fascinující symbol pokroku. Právě do této doby se nyní vrací divize Audi Tradition, které se podařilo po tříletém úsilí dokončit ambiciózní projekt rekreace jednoho z nejvíce fascinujících strojů historie – rekordního vozu Auto Union s přezdívkou „Lucca“.
Srdcem tohoto majestátního stroje je šestnáctiválcový motor, který v dobové konfiguraci nabízel výkon 343 koní. Působivá byla především pokročilá aerodynamika vozu, která se vyvíjela v leteckém výzkumném ústavu v Berlíně. Výsledkem byla uzavřená karoserie s kapkovitými blatníky a prodlouženou zádí, která stroji vynesla označení „Rennlimousine“.
Tato technická preciznost přinesla své ovoce 15. února 1935 na dálnici u italské Luccy, kde Hans Stuck stanovil klíčový světový rekord průměrnou rychlostí 320,267 km/h na letmou míli, přičemž v maximu vůz pokořil hranici 326 km/h.
Rozhodnutí Audi oživit tento konkrétní model zaslouží hluboký obdiv, neboť se nejedná o pouhou renovaci, ale o kompletní stavbu od prvního šroubu. Jelikož se do dnešních dnů žádný z původních rekordních speciálů nedochoval, musela být celá rekreace realizována pouze na základě dobových fotografií a archivní dokumentace. Britská dílna Crosthwaite & Gardiner strávila tisíce hodin ruční výrobou každého komponentu, aby dosáhla maximální autenticity. Výsledkem je funkční mistrovské dílo, které připomíná éru, kdy konstruktéři v Sasku posouvali hranice fyzikálních možností.
Tento úctyhodný počin vrcholí v roce 2026, kdy se nově postavená „Rennlimousine“ poprvé představí veřejnosti v pohybu. Debut je naplánován na červencový Festival rychlosti v Goodwoodu, kde se návštěvníci budou moci na vlastní oči přesvědčit o eleganci a síle stroje, který před více než devadesáti lety definoval pojem „náskok díky technice“.
