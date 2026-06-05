Audi představilo novodobý veyron! Má 1001 koní a stane se symbolem nové éry značky
Výkonnější než soudobé Lamborghini a stejně výkonné jako hypersport, který změnil vnímání rychlosti. Přesně takové je nové Audi Nuvolari, první supersportovní vůz značky s vysoce výkonným hybridním pohonem.
Krátký teaser na sociálních sítích značky z Ingolstadtu byl to jediné, co naznačovalo příchod něčeho tak radikálního, jako je model Nuvolari. Netradiční jméno se naprosto vymyká zavedeným konvencím značky, a to platí i pro převrat, který zdánlivě přináší.
Přichází totiž jako první se zcela novou designovou filozofií značky s úzkou mřížkou chladiče uprostřed, kterou představil koncept Concept C na mnichovské autoshow loni v listopadu. Koncept však naznačoval příchod čistě elektrického kupé velikostně o něco většího než poslední generace TT.
Hybridní supersport s osmiválcem o výkonu 588 kW (800 k) umístěným uprostřed nečekal asi vůbec nikdo. Přiostřené tvary nového designového směru modelu Nuvolari navíc nesmírně sluší, na rozdíl od modelu Audi R8 zde nemůže být pochyb o statutu supersportu.
K systémovému výkonu 736 kW (1001) koní, kterým na přelomu milénia ohromilo svět legendární Bugatti Veyron, pomáhají tři elektromotory s axiálním tokem, z nichž každý má samostatný výkon 110 kW. Ty berou energii z Li-ion baterie o kapacitě 7,3 kWh a umožňují čistě elektrickou jízdu na krátké vzdálenosti.
Někteří z vás už nejspíše prokoukli fakt, že jde o pohonnou jednotku sdílenou s Lamborghini Temerario, ačkoli maximum otáček motoru je oproti vozu s býkem ve znaku o něco nižší, systémový výkon má nuvolari vyšší. Ani limit otáček až v 10.000 ot./min ale nelze přehlížet, ještě před pár lety bychom řekli, že to je možné pouze v motorsportu.
Neobvyklý název odkazuje na jednu z nejvýznamnějších postav motorsportu, Itala Tazia Nuvolariho. Byl známý svou neohrožeností, vynalézavostí, odhodláním a neochvějnou vůlí uspět.
Stejnojmenné Audi zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,6 sekundy a na 200 mu stačí 6,8 s. Inženýři z Ingolstadtu tentokrát opravdu dosáhli náskoku díky technice, exotické temerario mu totiž stačit nebude (ve sprintu na stovku o desetinu, na dvě stovky dokonce o půl sekundy).
Přispěly k tomu inovace inspirované technologiemi monopostů F1 včetně prediktivního systému řízení pohonu quattro, aktivní aerodynamiky a nového rámu Audi Space Frame (ASF) s karoserií z uhlíkových vláken. „S Audi Nuvolari urychlujeme technologický pokrok,“ dodává Gernot Döllner, předseda představenstva společnosti AUDI AG.
Jako superauto z plakátu model Nuvolari nejen vypadá, ale splňuje také další věc, která by nás v našich dětských letech ohromila – jeho maximální rychlost přesáhne 350 km/h. Jen to bohužel nezjistíte přes okénko zaparkovaného auta, protože před řidičem je samozřejmě plně digitální přístrojový štít.
Řidič středem pozornosti
V interiéru toho celkově moc neuvidíme, nepotřebné věci tu nenajdeme. Interiér je celý orientován na řidiče a je pojat ve velmi minimalistickém stylu. Ten upřednostňuje relevantní informace a všechny klíčové ovládací prvky umisťuje přímo do zorného pole řidiče. V ergonomii byli v Audi vždy dobří, tak zde věříme tiskové zprávě.
Sekundární obsah by měl být upozaděn, avšak zcela o něj nepřijdeme, centrální displej vypadá dostatečně velký na to, aby dokázal obstarat mnoho funkcí. Už z fotky je jasné, že příliš fyzických ovladačů v interiéru nenajdeme, většina z nich se dostala alespoň na volant.
Jelikož jsou pádla řazení umístěna správně, tedy na sloupku řízení, zbylo na zadní straně volantu na ovladače navíc, pravděpodobně pro multimédia a možná tempomat na druhé straně, to však z dostupných snímků není zcela zřejmé.
Zřejmý je ale návrat kulatého středu s plastickým logem značky, po kterém fanoušci značky volají už delší dobu. Audi také slibuje preciznost a špičkové řemeslné zpracování, které jej má definovat. Na fotografiích to naznačují ovládací prvky, rám displeje i větrací otvory vyrobené z eloxovaného hliníku.
Kromě toho funkčně využívá dvoubarevné provedení – přední část je vyhotovena v tmavé barvě, která podporuje soustředění, a zadní část je oblečena do světlého odstínu Shadow Dune. Také lehká sedadla se strukturou z uhlíkových vláken vypadají jinak než na již dostupných modelech. Uvnitř byste příbuznost s modelem Temerario hledali stěží.
Vesmírný exteriér
Zvenku se podobnost odhalí určitě snáz, ovšem stále jde o vůz s velmi osobitým designem. Ten je definován monolitickými plochami a ostře řezanými liniemi, jejichž středobodem je již zmíněná úzká maska chladiče. Vůz byl představen v nové charakteristické barvě Titanium, kterou kromě vozu Concept C používá také monopost Formule 1 týmu Audi.
Nanesena je na panely karoserie, které jsou většinově vyrobeny z polymeru vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP). Speciální technologie výroby zajišťuje nejen jejich maximální strukturální výkon a minimální hmotnost, ale také umožňuje tvarovat složité a velmi ostré geometrické tvary.
Jádrem karoserie je osvědčená technologie Audi Space Frame, jejíhož benefity zpopularizoval zejména hatchback Audi A2. Poprvé automobilka technologii využila už v roce 1994 pro první generaci vlajkové limuzíny Audi A8. Model Nuvolari však bude vůbec prvním sériovým vozem v historii značky, který využije kola s centrální maticí.
Očividný přínos vstupu do F1
Supersport Nuvolari je doslova prošpikován technologiemi, které čerpají znalosti z teprve nedávného vstupu automobilky do nejprestižnějšího motoristického sportu. Pokročilý systém aktivní aerodynamiky upravuje přítlak, odpor vzduchu a aerodynamické vyvážení v reakci na jízdní podmínky. Kromě inspirace technologiemi F1 poskytovali svou zpětnou vazbu také jezdci továrního týmu.
Přední přívody vzduchu zajišťují účinné chlazení brzd i pohonného agregátu, aerodynamický S-kanál poskytuje dostatečný přítlak přední části vozu, taktéž pomáhá s chlazením a při vyšších rychlostech naopak snižuje vztlak přídě.
Aerodynamický systém se soustředí kolem výsuvného adaptivního zadního křídla, které řídí přítlak a odpor vzduchu ve třech konfiguracích: uzavřený, s nízkým (LD) a vysokým přítlakem (HD). V dynamicky zaměřených jízdních režimech pracuje zadní křídlo automaticky, kromě režimu E-Hybrid ji ale vždy lze ovládat také manuálně.
Systém redukce odporu vzduchu známý z F1 pod zkratkou DRS lze aktivovat manuálně pomocí tlačítka na novém volantu. Při brzdění a průjezdu zatáček pracuje křídlo v režimu HD a optimalizuje tak přítlak pro maximální výkon a ovladatelnost. V této konfiguraci poskytuje v závislosti na jízdní situaci přítlak až 400 kg.
Dokonce na vrchní části křídla najdeme celokovové logo značky, se kterým se při aerodynamickém vývoji počítalo. Přitom si Audi mohlo ušetřit práci a odbýt tento detail samolepkou či pouhým lakováním znaku. Tyto detaily však naznačují, že se automobilka opravdu plánuje vrátit do starých kolejí v souvislosti s vnímáním její prémiovosti na základě technologií, ale i kvality zpracování.
Audi Nuvolari také inteligentně hospodaří s energií. Umí čistě elektricky zpomalit až do 0,3 g, což pokryje velké procento brzdění v každodenní i dynamické jízdě a přispívá ke stabilitě vozu a rekuperaci energie pro baterii. Tu lze následně využít ve funkci kontrolovaného startu Launch Control, což je koncept znovu přímo odvozený z Formule 1.
V případě nutnosti je spolehnutí i na klasický brzdový systém, i když zrovna běžný také není – využívá totiž technologii brake-by-wire, která umožňuje konzistentní a přesný pocit při sešlápnutí brzdového pedálu, ale variabilní rozdělování reálného brzdného účinku mezi rekuperaci a hydraulické brzdění.
Mechanicky spoléhá nuvolari na nový brzdový systém Audi Ceramic Pro s kotouči o rozměrech 420 x 40 mm na přední nápravě a 410 x 32 mm na té zadní. Navíc jsou založeny na struktuře s dlouhými uhlíkovými vlákny, takže odolají extrémnímu tepelnému zatížení.
Speciálně navržený systém vnitřního chlazení zvyšuje ve srovnání s konvenčními uhlíkovo-keramickými systémy odvod tepla až o 21 %. Snížené podélné vibrace při prudkém brzdění, zlepšená směrová stabilita a přesná odezva řízení se podílí na co nejkratší brzdné dráze. Stejný cíl mají také desetipístkové brzdové třmeny vpředu a čtyřpístkové vzadu.
Brzdovému systému umožňuje absorpční kapacita energie až 2,8 MW zvládat zatížení při zpomalení srovnatelné se současnými monoposty Formule 1. To zajišťuje konzistentně vysoký brzdný výkon bez slábnutí nebo přehřívání, a to i za extrémních podmínek na trati.
Předzvěst slunné budoucnosti
Že by se měl model Nuvolari stát symbolem nové éry, má kromě marketingových poznámek také historický význam. Byla to totiž právě automobilka z Ingolstadtu, která dokázala pomocí příkladného plánování obnovy modelové řady a skvělého marketingu maximálně využít vrcholného modelu k expanzi.
Modelem, o kterém je řeč, byla právě první generace modelu Audi R8. Přejeme si, aby se něco podobného povedlo i tentokrát. Dodávky modelu Nuvolari začnou již v první polovině příštího roku a výroba bude omezena na pouhých 499 kusů. Příchod méně extrémní varianty jakožto možného nástupce modelu R8 není zcela vyloučen a my se tak máme na co těšit.
Zdroj: Audi