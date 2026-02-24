Audi přetáhlo technického šéfa Lamborghini. Pro koncern pracuje už 18 let
Pro svůj další rozvoj povolává Audi do nejvyšších řad Rouvena Mohra, dosavadního technického šéfa Lamborghini. Stál za ikonickými modely a pustil se i do motorsportu.
Rouven Mohr, velikán z Lamborghini, nastupuje k Audi, kde s osmnáctiletou praxí v koncernu Volkswagen bude mít stejný úkol - postavit značku na „elektrifikované nohy“. Zatímco Audi už v této oblasti podniklo zásadní kroky, u Lamborghini přebíral v lednu roku 2022 neorané pole. Z něj vytvořil portfolio zahrnující silniční i závodní automobily.
Tehdy přebíral pozici technického ředitele po Mauriziu Reggianim. Lamborghini se poté vrhlo do přechodu z čistě spalovací techniky na elektrifikovanou.
Mohr se v práci nezastavil, protože kromě hybridizace vedl vývoj nových generací klíčových modelů. To zahrnovalo dát dohromady novou technickou architekturu, jež uchová DNA Lamborghini a zároveň ho připraví na další legislativní zpřísňování emisních limitů v následujících letech.
Kromě toho se od roku 2025 věnoval motorsportu. Jako jeden z klíčových lidí měl pod kontrolou technickou stránku projektu LMDh (projekt SC63) a nedávno převzal vedení závodního týmu Lamborghini Squadra Corse. Tím propojil závodní projekty a rozvoj zákaznického závodění, které je pro Lamborghini důležité nejen marketingově, ale i obchodně.
Do značky Audi nastoupí od 1. března 2026 s tím, že v křesle technického ředitele Lamborghini ještě zůstane, a to až do zvolení svého nástupce. V německé automobilce přebírá pozici po Geoffreym Bouquotovi, který odchází mimo společnost.
Jako člen představenstva odpovědný za technický vývoj u Audi bude Mohr nadále rozvíjet dogma „náskok díky technice“. Půjde hlavně o elektrifikaci, softwarově definovaná vozidla a vývoj podpořený umělou inteligencí.
U Audi není poprvé. Před vstupem do Lamborghini pracoval u obou značek na různých vedoucích pozicích v oblastech vývoje vozidel, testování a flotilových emisí. Nyní se pustí do rozvoje Bouquotem položených základů.
Zdroj: Audi, Auto Hebdo, Lamborghini I Video: Lamborghini