Audi Q7 jako první získalo 100 % za bezpečnost po nehodě. Auta teď pomáhají záchranářům
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Pět hvězd v nárazových testech není jediným úspěchem nové generace Audi Q7. Velké SUV jako první získalo plný počet bodů v hodnocení bezpečnosti po nehodě. Euro NCAP totiž sleduje také to, jak automobil pomáhá záchranářům a usnadňuje vyproštění cestujících.
Po vážné nehodě mohou rozhodovat i zdánlivé detaily. Zda automobil dokáže sám přivolat pomoc, jestli se po nárazu otevřou dveře nebo zda záchranáři vědí, kde mohou bezpečně rozstřihnout karoserii. Právě takové vlastnosti se nyní promítají do hodnocení Euro NCAP. A nové Audi Q7 v něm dosáhlo historického výsledku.
Třetí generace velkého SUV získala v nárazových testech pět hvězd a v kategorii Post-Crash Safety, tedy bezpečnosti po nehodě, dosáhla sta procent. Podle automobilky jde o vůbec první sériově vyráběný vůz, kterému se to podařilo. Výsledek potvrzují také oficiální údaje Euro NCAP.
Bezpečnost nekončí nárazem
Hodnocení bezpečnosti po nehodě přitom není úplnou novinkou. Organizace Euro NCAP se této oblasti systematicky věnuje už od roku 2020, letos však výrazně změnila celou metodiku. Od roku 2026 tak rozděluje bezpečnost do čtyř hlavních kategorií: bezpečná jízda, předcházení nehodám, ochrana při nehodě a bezpečnost po nehodě. Každá z nich má vlastní hodnocení na stobodové škále.
Poslední kategorie se soustředí na kritické minuty po havárii. Euro NCAP v této souvislosti připomíná význam takzvané zlaté hodiny, tedy času, během něhož může rychlý zásah zásadně ovlivnit následky vážných zranění.
Celkem lze získat sto bodů. Největší část, čtyřicet, připadá na informace určené záchranářům. Dalších 25 se uděluje za systémy pomáhající bezprostředně po nehodě a zbývajících 35 bodů za opatření umožňující bezpečné vyproštění cestujících. Audi Q7 získalo maximum ve všech třech oblastech.
Automobil sám přivolá pomoc
Důležitou roli hraje automatické tísňové volání Audi connect. Po vážném nárazu auto samo přivolá pomoc a předá údaje potřebné pro zásah. Kromě informací o posádce a charakteru nárazu systém poskytne také značku, model a barvu automobilu nebo upřesněnou polohu místa nehody.
Pokročilá služba využívá také podporu operátora tísňového volání. Audi zmiňuje možnost komunikace ve více jazycích a se souhlasem uživatele rovněž zpětného kontaktování telefonního čísla propojeného s automobilem. Cílem je poskytnout záchranným složkám co nejvíc relevantních informací ještě před jejich příjezdem.
Dalším prvkem je multikolizní brzda. Ta po rozpoznání vážného nárazu dokáže automaticky zpomalit automobil až do zastavení, aby omezila riziko dalšího střetu. Následně parkovací brzda zajistí vůz proti samovolnému pohybu a aktivují se výstražná světla. Řidič přitom může automatické brzdění překonat vlastním zásahem.
Potřebují vědět, kde mohou stříhat
Neméně důležitou částí hodnocení jsou informace pro samotné záchranáře. Moderní automobil se totiž při vyprošťování posádky může ukázat jako poměrně komplikovaný předmět. Karoserie využívají stále pevnější materiály, v konstrukci jsou ukryté airbagy a předpínače bezpečnostních pásů, elektrifikované modely mají navíc vysokonapěťové rozvody a baterie. Nesprávně zvolené místo pro řezání či stříhání tak může představovat nebezpečí pro posádku i zasahující hasiče.
Proto Euro NCAP hodnotí dostupnost a správnost takzvaných záchranářských listů a podrobnějších příruček pro zásah. Ty obsahují informace o konstrukci konkrétního modelu, rozmístění důležitých komponentů a postupech, které umožňují bezpečné vyproštění. Záchranáři díky nim mohou rychleji určit například vhodná místa pro použití hydraulických nůžek nebo způsob odpojení rizikových systémů. Dokumentace je dostupná také prostřednictvím mobilní aplikace Euro Rescue.
Otevřou se dveře i při výpadku elektřiny?
Samostatnou kapitolou je možnost dostat cestující z havarovaného vozu. Nová metodika Euro NCAP mimo jiné prověřuje, zda lze po nárazu otevřít dveře zvenčí i zevnitř, jak fungují elektricky ovládané zámky a kliky při výpadku nízkonapěťového napájení nebo zda lze bez problémů rozepnout bezpečnostní pásy. Posuzuje se také přístup přes zavazadlový prostor.
A hodnocení jde ještě dál. Jeho součástí jsou i opatření pro případ, že se automobil ocitne pod vodou – například možnosti otevření oken nebo použití nouzových prostředků k opuštění vozidla. U elektrifikovaných automobilů se navíc sleduje bezpečné odpojení vysokonapěťových systémů a rizika související s baterií.
Audi Q7 získalo za opatření umožňující rychlé a bezpečné vyproštění posádky plný počet bodů. To samozřejmě neznamená, že po jakékoliv nehodě půjdou všechny dveře bez problémů otevřít. Výsledek potvrzuje splnění konkrétních požadavků stanovených metodikou Euro NCAP.
A jak si nové Audi vedlo ve zbývajících kategoriích? Za bezpečnou jízdu získalo 72 procent, za předcházení nehodám 77 a za ochranu při nehodě 88. Celkově mu výsledky vynesly nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení. Testována byla verze Audi Q7 TDI quattro s výkonem 220 kW.
I další automobily v disciplíně „po nehodě“ dosahují vysokého skóre. Pro srovnání, například BMW iX3, Zeekr 7GT, Geely E2 nebo Cupra Raval dosáhly ve stejné kategorii na 95 procent, zatímco XPeng X9 získal 91 procent. Audi Q7 je tedy skutečně prvním modelem, který podle nové metodiky dosáhl plného počtu bodů.
Bezpečně na cestě |
Zdroj: Audi, Euro NCAP