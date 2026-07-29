Audi Q9 je novým vrcholem nabídky. Šestiválec jako základ, osmiválec má skoro 600 koní
Sedm sedaček ve standardu, šest za příplatek, rozvor přes tři metry, elektrické dveře a prosvícené střešní okno. Audi odhalilo svou opulentní vlajkovou loď.
Stalo se vám někdy, že vám Audi Q7 přišlo příliš malé? Pokud ano, buď žijete v Texasu, nebo… vlastně nás žádný jiný důvod nenapadá. Audi však nutně potřebovalo novou vlajkovou loď – ostatně, model A8 se už nevyrábí – a protože severoamerický trh je klíčový, tou novou vlajkovou lodí je model Q9.
Jeho displeje, a kromě nich mimochodem také zbytek interiéru, se představily už před několika týdny. Zevnějšek však tehdy byl ještě maskovaný, ten si můžeme pořádně prohlédnout až nyní, tak pojďme na to.
Vpředu zaujme ohromná maska chladiče a dělené světlomety, které mají konečně i ve Spojených státech funkci Digital Matrix LED. V Evropě to známe, pro Američany je to novinka, tak jen pro připomenutí – dálkové světlomety mají několik velkých segmentů a v překryvu také obrovské množství micro-LED. Oboje to zhasíná či pohasíná podle toho, kde vůz před sebou vidí ostatní vozidla nebo třeba dopravní značky tak, aby ostatní řidiči nebyli oslněni, anebo abyste vy nebyli oslněni odrazem z dopravní značky. A když vůz rozpozná u vozovky chodce, nasvítí ho víc, aby o něm řidič lépe věděl.
Kromě toho mají moduly micro-LED řadu dalších užitečných funkcí, jako třeba varování při nízké teplotě, kdy promítnou sněhovou vločku na silnici, anebo další způsob varování před autem v mrtvém úhlu, když byste chtěli na tu stranu měnit jízdní pruh. Samozřejmě nesmí chybět i funkce spíš pro show, jako projekce uvítacích animací na zeď před vozem, když ho odemykáte.
Spolu se zadními lampami umí i ty přední promítnout na silnici šipky spolu s blinkrem. Zadní lampy drží prvenství, jde o první zakřivené panely OLED použité v autě vůbec. Fungují stejně jako ty, které už známe z ostatních audi – lze si volit světelné podpisy a v případě nějakého nebezpečí se tu zobrazí trojúhelník, aby byl vůz za vámi lépe varován.
Svítící loga na obou koncích vozu jsou dnes už samozřejmostí, vpředu je doplňuje i částečně podsvícená maska chladiče, vzadu zase linka táhnoucí se napříč šířkou zádě. Brzdová světla tvoří „křídla“ na koncích téhle linky a v Severní Americe jsou samozřejmě spojená s tradičními červenými blinkry. V Evropě očekáváme blinkry oranžové v koncích linky.
Verze SQ9, která se představila rovnou také, koření nárazníky výraznějším dekorem a pod tím zadním nacházíme čtyři výrazné koncovky výfuku.
Standardně pro sedm
Kabina se představila už před několika týdny, takže zmiňme to nejdůležitější a také ty největší zajímavosti. K těm rozhodně patří kompletně elektrické zavírání dveří, podobně jako už pár let nabízí BMW řady 7 či vozy Rolls-Royce. Nechybí tu detekce překážky, aby dveře při otvírání do něčeho nenarazily, anebo nevytvořily nenadálou překážku vozidlu blížícímu se zezadu.
Kabina je standardně sedmimístná; kromě dvou sedaček vpředu má třímístnou elektricky posuvnou lavici uprostřed a dvě elektricky sklopné sedačky úplně vzadu. Tato verze s lavicí může sloužit větším rodinám s menšími dětmi, lavice je dělená v poměru 35:30:35 a na všech místech jsou úchyty Isofix.
Jestli se sem opravdu vejdou tři sedačky vedle sebe, zjistí až zkouška. Zajímavost, kterou Audi slibuje, je ovšem to, že není nutné sedačku vyndavat, aby někdo jiný mohl nastoupit o třetí řady. Sedadlo v té druhé se odsune a celé se naklopí dopředu, nesklápí se mu jenom opěradlo. Tohle všechno se navíc děje elektricky.
Příplatková šestimístná varianta vymění lavici za dvě individuální křesla ve druhé řadě. Ta jsou samozřejmě elektricky ovládaná a kromě nich samotných mohou být za příplatek vyhřívané také loketní opěrky. Masážní funkci a ventilaci zmiňuje tisková zpráva pouze u předních sedaček za příplatek, divili bychom se však, kdyby tyto funkce u individuálních křesel v druhé řadě chyběly.
Prosklená střecha je součástí standardní nabídky a nemá roletku, místo ní je možné sklo zneprůhlednit v devíti oddělených segmentech, stejně jako ve Škodě Peaq. Laminované sklo odstíní 99,5 % UV záření, takže by se interiér neměl nadměrně zahřívat. Okno je také otvírací a v nejvyšší výbavě bude mít prosvícené segmenty, které budou svítit spolu s ambientním osvětlením v některé ze třiceti barev.
Za zmínku tu stojí ještě bezdrátové nabíječky podporující standard Qi2.2, k nimž ovšem potřebujete telefon či kryt s magnetem. Alternativně jsou k dispozici nabíjecí porty USB-C s výkonem 60 W vpředu, 100 W v prostřední řadě sedadel a 45 W v té zadní.
Velká nafta jako základ
Evropské provedení bude mít pod kapotou zkraje výroby třílitrový vznětový vidlicový šestiválec o 299 koních a 630 Nm, na některých trzích bude dostupná i slabší verze o 245 koních a 500 Nm. V obou případech tu bude i mild hybrid, a to na dvou místech. První má podobu reverzibilního alternátoru, který dokáže motoru přidat až 24 koní v momentu požadavku řidiče na maximální výkon. To druhé je elektrický kompresor navíc ke klasickému turbodmychadlu, který zajistí rychlejší odezvu na plynový pedál.
Ve Spojených státech by měl být k dispozici 2,9l zážehový šestiválec o 435 koních a 599 Nm. Verze SQ9, kterou si můžeme prohlédnout na videu i fotografiích, tam dostane čtyřlitrovou V8 o 599 koních a 800 Nm. Navíc oproti běžným verzím tu je samosvorný diferenciál na zadní nápravě a zadní pneumatiky mají šířku 305 mm ve standardu a 315 mm za příplatek.
V obou případech je vůz opravdu velký, americká média ho označují za první full-size SUV od Audi. Je dlouhý 5,31 m, široký 2,21 mm a vysoký 1,81 m. Rozvor náprav je 3,14 m a hmotnost verze SQ9 je 2520 kg.
Ve standardní výbavě bude také adaptivní vzduchové odpružení s plynule proměnlivou tuhostí a možností nastavení světlé výšky; rozdíl mezi nejzazšími úrovněmi je 90 mm a oproti standardní výšce může vůz klesnout až o 62 mm pro usnadnění nastupování. Systém sám upraví své nastavení podle jízdního stylu, zatížení vozu či podmínek na silnici.
Vzduchový podvozek bude k mání i ve sportovní verzi a v kombinaci s natáčecí zadní nápravou, jejíž kola se budou moci natáčet až o 5° proti těm předním pro snazší manévrovatelnost. Ve vyšších rychlostech se samozřejmě budou natáčet ve směru předních kol.
Nové Audi Q9 se bude vyrábět v Bratislavě a již nyní by mělo být na některých trzích k objednání; dodávky započnou v listopadu letošního roku. Základní cena za třísetkoňovou naftu je v Německu 108.400 eur, tedy 2,62 milionu korun.
Ve Spojených státech začíná šestiválec na 89.095 dolarech a SQ9 stojí od 119.395 dolarů, tedy 1,9, resp. 2,54 milionu korun. Zda zážehové motory dorazí i na evropský trh, zatím můžeme jen doufat.
Zdroj info, foto, videa: Audi