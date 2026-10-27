Audi Q9 má první zakřivené digitální OLED. Kvůli viditelnosti ze strany trochu objevuje Ameriku
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Američané používají boční obrysová světla už od konce 60. let, takže lepší viditelnost auta ze strany sama o sobě revolucí není. Audi však u nové Q9 ohnulo přímo digitální OLED panel podle tvaru karoserie. A jeho 512 samostatně řízených segmentů toho umí podstatně víc než jen svítit.
Audi Q9 si už premiéru odbylo na konci července, nyní ale ingolstadtská značka detailněji vysvětluje jednu z jeho technických zvláštností. Podle automobilky jde o první sériový vůz na světě s trojrozměrně zakřiveným digitálním panelem OLED v zadních svítilnách.
Zadní světla třetí generace tvoří šest panelů, po třech na každé straně. Vnější zakřivený panel má 99 samostatně ovládaných segmentů, prostřední 84 a vnitřní 73. Celkem jich tedy Q9 nabízí 512.
Klíčem je nosné sklo panelu OLED silné jen 0,1 milimetru, zhruba jako lidský vlas. Díky tomu jej lze ohnout až na poloměr dvě stě milimetrů a světelná plocha může přesněji kopírovat bok karoserie. Vnější část zadní svítilny je proto viditelná i z větších bočních úhlů. A právě lepší viditelnost ze strany uvádí Audi jako jeden z bezpečnostních přínosů.
OLED tu ovšem není displejem v běžném smyslu. Nejde o 512 pixelů schopných dohromady zobrazit libovolný obrázek. Jednotlivé předem vytvarované segmenty lze samostatně ovládat a plynule stmívat. Q9 díky nim nabízí až osm digitálních světelných podpisů pro příď a záď a nově také statické, aktivní a částečně aktivní světelné scénáře.
Amerika to řeší přes půl století
Taky vás to při čtení předchozích odstavců trklo do očí? Ve čtvrtině jedenadvacátého století se vymýšlí, jak udělat automobily viditelnějšími ze strany? Audi tu tak trochu objevuje Ameriku, a tentokrát docela doslova.
Americká boční poziční světla, orig. side marker lights, vznikla právě proto, aby bylo auto v noci lépe rozpoznatelné při pohledu z boku či šikmo. Podle amerického úřadu NHTSA je měl už modelový rok 1968 u zhruba 88 % nových osobních a lehkých užitkových vozů. Federální předpis je pro osobní auta a lehká užitková vozidla začal vyžadovat od 1. ledna 1969; během prvního roku ještě stačila příslušně umístěná lampa nebo odrazka. Od ledna 1970 už byla předepsána čtveřice bočních světel a odrazek – vpředu oranžových a vzadu červených.
Evropa zvolila jinou cestu. Předpis UNECE číslo 48 vyžaduje boční obrysová světla především u vozidel delších než šest metrů, u kratších aut jsou obecně volitelná. Přesto se objevovala i na evropských osobních vozech. Volvo například u V70 uvádělo přední „side marker“ přímo ve světlometu. A BMW řady 5 E60 mělo obdobnou funkci v zadní svítilně, byť technická dokumentace BMW ji výslovně popisuje pro americkou verzi.
Amerika jen napůl
Tím ale podobnost s klasickými „pozičkami“ v zásadě končí a sarkastické poznámky můžeme zase upozadit. A pustit se do zkoumání současných technologií.
U Audi totiž v žádném případě nejde o přidání nějaké boční lampičky. Zakřivený OLED je součástí hlavní zadní svítilny, zvětšuje její pozorovací úhel a současně funguje jako programovatelná komunikační plocha.
Jednotlivé segmenty mohou v rámci světelného podpisu zobrazovat výstražné symboly a upozorňovat ostatní účastníky provozu například na nehodu nebo poruchu. Audi už u předchozí, druhé generace digitálního OLED používalo komunikaci také při nouzovém brzdění a při přiblížení k odstavenému vozu. U Q9 automobilka zdůrazňuje rovněž výstrahu při vystupování, která má upozornit zezadu přijíždějící cyklisty nebo řidiče ve chvíli, kdy posádka otevírá dveře.
Právě tady je skutečný technologický posun. „Side marker“ z 60. let řešil především otázku „Je tam auto?“. Digitální OLED už může okolí sdělovat také „Pozor, něco se děje“.
Vpředu 25.600 světelných bodů
Podobnou filozofii používá Q9 také na přídi. Digitální světlomety Matrix LED dostaly modul micro-LED diod široký přibližně třináct milimetrů se 25.600 samostatnými světelnými body. Každá mikrodioda měří asi čtyřicet mikrometrů.
Tak jemné rozlišení umožňuje velmi přesně tvarovat světelný kužel a zároveň promítat informace přímo na vozovku. Systém umí zvýraznit vlastní jízdní pruh, zobrazovat orientační linie a při odbočování či změně jízdního pruhu v noci promítat stylizovanou směrovku.
Audi tedy s Q9 neobjevuje samotnou potřebu být vidět ze strany. Tu automobilový svět řeší desítky let. Novinka spočívá jinde: tradiční bezpečnostní funkci spojuje s prostorově tvarovanou světelnou plochou, stovkami samostatně řízených segmentů a softwarem. Zadní svítilna už tak přestává být pouhou lampou. Pomalu se mění v další komunikační rozhraní auta.
Zdroj: Audi, NHTSA, Volvo, BMW