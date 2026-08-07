Audi Q9 mělo mít kontroverzní prvek, který někde zakazují. Zasáhl nejvyšší šéf
Nová SUV značky Audi, modely Q7 a Q9, měly mít elektronické kliky „inovativního“ formátu. Na poslední chvíli je však změnili za manuální, protože si uvědomili, že ty elektronické reálně nemají přínos pro použití zákazníkem. Přesto nový koncept klik neletěl do koše a objeví se na zatím nejmenovaném evropském modelu.
Před několika dny představená vlajková loď nabídky Audi, model Q9, má po stranách jednu věc, kterou možná leckdo nečekal. Přesněji, jsou to čtyři věci – klasické mechanické dveřní kliky. Audi přitom na své nejnovější modely, jako je A5 či A6 – nikoliv však nedávno představená nová Q7 – montuje kliky elektronické, které odjišťují dveře elektricky.
Chytilo se Audi za nos a uvědomilo si, že mechanické kliky jsou jednodušší a bezpečnější? Možná ano. „Jedna speciální věc, na kterou jsem hrdý, je obyčejné téma – dveřní kliky,“ řekl magazínu Drive Gernot Döllner, generální ředitel Audi. „Změnili jsme to před 45 týdny,“ dodal.
To je skoro rok, ale jednak to znamená, že více než tři roky se při vývoji počítalo s tím, že bude Q9 mít elektronické kliky. A jednak to není zrovna malá změna, protože může být potřeba změnit spoustu věcí kolem klik, nikoliv jen ty kliky samotné. Úspěšně provést takhle velký zásah necelý rok před prezentací auta novinářům je pozoruhodné. „Změnit něco takového běžně zabere dva roky, ale vývojáři karoserie odvedli skvělou práci a měli jsme i trochu štěstí, že se všechno vešlo,“ vysvětlil Döllner.
Rozhodnutí kliky změnit přišlo právě na jeho popud poté, co v rámci finální validace řídil jeden z posledních prototypů vozu. Elektronické kliky na Q9 byly podle něj „inovativní koncept“, ovšem pak se zamysleli a uvědomili si, že „z pohledu zákazníka je to horší než běžná klika. A měli jsme štěstí, že to šlo změnit,“ dodal Döllner.
Zmíněný inovativní koncept měl být podobný tomu na Volvu EX60 či Fordu Mustang Mach-E, tedy tlačítko či dotykový senzor a malá křidélka, za která dveře otevřete. V případě Q9 nebylo v plánu tlačítko vedle, nýbrž piezoelektrický senzor coby součást křidélka. „Takže byste se toho jen lehce dotkli a dveře by se elektromechanicky otevřely,“ řekl dále Döllner.
Bohužel, nepoužití takových klik na Q9 a Q7 neznamená, že by letěly do koše zcela. „Použijeme toto řešení na evropském modelu v jiném segmentu, ale nepatří na velké SUV, od kterého se očekává každodenní ježdění,“ doplnil Döllner.
Dodal, že právě nové Q7 a Q9 byly první audi, na jejichž výslednou podobu měl nějaký významný vliv; k automobilce nastoupil před dvěma a půl lety. „Přepracovali jsme středovou konzoli, přidali držáky nápojů, které pojmou hrnky Stanley, upravili ovládací panely na dveřích, které máme v A5, A6 a Q5, vrátili se k tlačítkům, optimalizovali chlazení interiéru,“ vyjmenoval. Všechny tyto změny proběhly tak, aby se příjemněji používaly zákazníkům.
To naznačuje, že elektronické kliky tu nejsou pro lepší zákaznický komfort. Obecně se jako jejich výhoda uvádí čistší design, ve skutečnosti ale jde o drobné snížení odporu vzduchu tím, že uděláte boky auta hladší, a tím o chloupek nižší spotřebu elektřiny či paliva.
Zapuštěné kliky ale není nutné kombinovat s elektronikou či elektrickým odjišťováním dveří. Můžete mít kliky, které jsou v zavřeném stavu hladké, ale dají se vyklopit (ať už manuálně palcem nebo elektronicky, nebo oběma způsoby) a pak už taháte za lanko, které mechanicky odjišťuje zámek. Tak máte benefit hladších boků a nižšího odporu vzduchu, ale není tu bezpečnostní riziko v podobě elektronických senzorů či elektrického odjišťování dveří, které oboje vyžaduje funkční 12V elektrosoustavu vozu.
Elektrické kliky Audi A5 a A6 mají zezadu snímač, kterého se dotknete a následně dveře elektricky odskočí. Také je součástí těchto nových klik tlačítko pro nouzové mechanické otevření, ovšem touto cestou se nám dosud žádné audi otevřít nepovedlo. Je možné, že někde v procesu děláme chybu, ale konzultovali jsme návod k obsluze a ptali se i českého zastoupení značky a ani tak jsme nebyli úspěšní.
V nouzové situaci či ve stresu z jakéhokoliv jiného důvodu na nic takového nebudete mít ani pomyšlení, a tak standardní mechanické kliky s velkými madly, s nimiž umí pracovat úplně každý i ve stresové situaci, považujeme za velmi dobrý nápad.
Zdroj: The Drive | foto, video: Audi, auto.cz