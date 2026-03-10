Audi RS 3 ve vrcholné formě: Půlstoletí pětiválce oslavuje edice Competition Limited
Speciální edice Audi RS 3 oslavuje půlstoletí pětiválce. Nepřidává výkon navíc, ale na podvozku se děly divy. Vznikne pouze v 750 exemplářích.
Není již mnoho automobilek, které by nabízely pětiválcové motory. Audi se této konfigurace však drží už 50 let. To je příležitost k pořádné oslavě, řekli si v Ingolstadtu a postavili speciální edici jediného modelu, který v současnosti s pětiválcem nabízejí – RS 3.
Specialitka dostala název Competition Limited a změn oproti „běžné“ RS 3 je řada. Začněme však od toho nejdůležitějšího, co i standardní RS 3 odlišuje od konkurence – řadového pětiválce. Ten se drží objemu 2,5 litru, z nějž díky turbodmychadlu doluje 400 koní a 500 Nm. To stačí ke zrychlení na stovku za 3,8 sekundy a maximálce 290 km/h.
Výkon tedy ve speciální verzi nevzrostl, co je jinak? Jde zejména o podvozek. RS 3 Competition Limited dostala jako první RS 3 už z výroby plně mechanicky stavitelný podvozek, který byl speciálně vyvinut a naladěn pro tento model. Mají větší objem hydraulické kapaliny (vpředu dokonce s externími nádržkami) a větší průměr.
Nastavit je možné jak nízkorychlostní, tak i vysokorychlostní kompresi ve 12, resp. 15 krocích, a odskok v 16 krocích. Majitelé dostanou k vozu návod, jak se systém nastavuje, a veškeré potřebné nářadí.
Kromě toho vůz dostal nový trubkový zadní stabilizátor s tlustší stěnou a tužší zadní tlumiče, které odpovídají stabilizátoru. V základu jsou také keramické brzdy a na přání je možné mít už z továrny vůz na semislickách Pirelli P Zero Trofeo R.
Historický lak a speciální animace
Stejně jako u standardní RS 3 je mezi zadními koly místo klasického samosvorného diferenciálu rozvodovka jménem torque splitter. Ta má před zadními poloosami samostatně ovládané vícelamelové spojky, jejichž sevření určuje množství točivého momentu proudící na jedno nebo druhé kolo. V extrému umí poslat všechen točivý moment, který přichází kardanovou hřídelí, poslat jen na jedno zadní kolo.
Specialitku je samozřejmě dobře poznat i zvenčí. Přední nárazník má nové lízátko, které je rozdělené, a v rozích nárazníku vidíme dva páry karbonových křidélek. Také dozadu dostala verze Sportback nový, výraznější spoiler, který byl samozřejmě laděn ve větrném tunelu. Kromě něj a křidélek jsou z karbonu také kryty vnějších zrcátek či lišta nad zadním difuzorem.
Vůz má také nová 19" kola v tmavě zlaté barvě a na karoserii je novinkou barva zelená Malachite, která odkazuje na původní Audi Sport Quattro z 80. let minulého století. Speciálně lakovaná jsou také loga na voze.
Zatmavení došly také přední světlomety. Mají samozřejmě technologii LED Matrix a při odemykání a zamykání dostaly novou animaci. Jejich segmenty se rozsvěcejí v sekvenci 1-2-4-5-3, což je pořadí zážehů pětiválce pod kapotou.
Novinky najdeme samozřejmě i v interiéru, který je laděný do černé barvy s detaily v tmavě zlaté Neodymium a bílé Ginger. Výrazným prvkem jsou sedadla čalouněná kombinací kůže a mikrovlákna Dinamica, zezadu naopak mají panel z matného karbonu.
Bílé jsou také bezpečnostní pásy a prošívání na jinak mikrovláknem čalouněném volantu. I přístrojový štít dostal nový design s bílým pozadím, což je odkaz na model RS 2, první pětiválcové Audi RS. Samozřejmě nesmí chybět označení limitované edice a ze spodků dveří se na zem promítají nápisy „RS 3 Competition Limited“.
Konečně, co znamená to „Limited“? Přesně to – omezení výroby. Těchto vozů vznikne jen 750 kusů, takže máte-li zájem, neotálejte dlouho. Sportback přijde na 108.365 eur (2,64 milionu korun), sedan, který bude také k mání, na 110.005 eur (2,68 milionu korun).
Zdroj info, foto, videa: Audi