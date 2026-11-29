Audi RS 6 se vrací jako sedan. Plug-in hybrid míří na BMW M5, počet válců zůstává otázkou
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Po dvě generace bylo k dostání jen jako kombi Avant. Ta nová podle všeho přinese i čtyřdveřový sedan, jehož prototyp se teď na Nürburgringu ukázal v pokročilém stadiu vývoje. Nabíjecí zásuvka prozrazuje plug-in hybrid. Zda pod kapotou zůstane osmiválec, však Audi zatím neřeklo.
Sedan s označením RS 6 naposledy nabízela generace C6. Poháněl ji pětilitrový dvakrát přeplňovaný desetiválec s výkonem 426 kW (580 koní), výroba skončila v roce 2010. Nástupnické řady C7 a C8 už byly jen kombi Avant a roli rychlé čtyřdveřové limuzíny mezitím převzalo RS 7 Sportback s karoserií liftback. Nová generace C9 má nabídku opět rozšířit: vedle RS 6 Avant se chystá i klasický sedan, který se postaví přímo proti BMW M5.
Že na ní automobilka pracuje, novinka není. Maskovaný sedan se objevil už před rokem, aktuální fotografie z Nürburgringu publikované serverem Carscoops ale ukazují další vývojový stupeň. Prototyp má jiná kola a především dvojici velkých oválných koncovek výfuku, které už vypadají jako sériové. Kamufláž stále zakrývá detaily; proporce ani základní tvar karoserie však nezůstávají tajemstvím.
Oproti běžné A6 upoutají rozšířené přední i zadní blatníky, mohutnější nárazníky a velké otvory pro přívod vzduchu. Na hraně víka zavazadlového prostoru je patrný decentní spoiler. Světelnou lištu přes celou šířku zádi si RS 6 ponechává z běžné A6. Silueta přitom zůstává klasickým sedanem, nikoli pětidveřovým liftbackem. A protože A7, a tedy ani RS 7 Sportback, v nové generaci nástupce nemá, převezme nový sedan zřejmě i část její role v nabídce.
Hybrid ano, počet válců zatím ne
Podstatnější změna se ale ukrývá pod karoserií. Záběry ukazují nabíjecí zásuvku v levém zadním blatníku, zatímco víčko palivové nádrže zůstává vpravo. Na skle je navíc žlutá nálepka upozorňující na vysokonapěťový systém. Nádrž, výfuk a zásuvka jsou přesvědčivým důkazem, že nová RS 6 přejde na plug-in hybrid. Audi však zatím parametry ani uspořádání pohonné jednotky nezveřejnilo.
Hybridem je přitom už dnešní RS 6, ovšem jen typu mild. Jeho 48voltová soustava pomáhá osmiválci a odlehčuje palubní síti, auto ale samostatně nepohání a ze zásuvky se nenabíjí. Plug-in hybrid je zároveň svým způsobem obrat. Audi Sport v roce 2023 počítalo s tím, že RS 6 přejde na čistě elektrický pohon. Elektrické RS 6 e-tron ale podle informací britského Top Gearu z loňského září skončilo; Audi to ale oficiálně nepotvrdilo.
Nabízejí se dvě cesty. První je výkonnější evoluce vidlicového šestiválce 2.9 TFSI, který v novém Audi RS 5 spolu s elektromotorem dává systémový výkon 470 kW (639 koní) a 825 Nm. Druhou je zachování čtyřlitrového osmiválce, který dnešní RS 6 pohání s výkonem 463 kW (630 koní), tentokrát s elektromotorem.
Takový pohon už používají některá Porsche a Bentley, v Bentley Continental GT Speed dosahuje 575 kW (782 koní) a 1000 Nm. Část zahraničních médií, například Autocar nebo Autoevolution, už osmiválec považuje za hotovou věc. Carscoops a australský Carsales stále připouštějí obě varianty. Šéf Audi Sport Rolf Michl odpověď na počet válců na jaře odložil a samotné fotografie ji pochopitelně neprozradí.
Čím dál jasnější je, jak vysoko Audi míří. BMW M5 využívá plug-in hybridní osmiválec s výkonem 535 kW (727 koní) a točivým momentem 1000 Nm. Ať už konstruktéři v Ingolstadtu zvolí kteroukoli variantu, bude právě M5 hlavním měřítkem. O výkonu připravované RS 6 ale nyní nemá smysl spekulovat.
Šéf Audi Sport Rolf Michl letos v dubnu australskému serveru Carsales řekl, že nová RS 6 nebude kopií RS 5. Rozdíl mezi oběma auty podle něj zdaleka není jen otázkou počtu válců. RS 6 má zůstat luxusním cestovním vozem, který spojí výkon se suverenitou, a musí utáhnout i přívěs s koňmi nebo lodí. Dnešní RS 6 Avant smí táhnout až 2,1 tuny. Na trhu by se nová generace měla podle zahraničních médií objevit v roce 2027. Přesný termín premiéry, technické údaje ani ceny Audi zatím nezveřejnilo.
Zdroj: Carscoops, Autoevolution, Carsales, Audi, BMW