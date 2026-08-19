Audi se nechce vzdát charisma pětiválce. Pojďme se pobavit o tom, co s ním
Jednou z cest, jak by Audi mohlo udržet svůj pětiválec naživu, je jeho instalace do Škody Superb. Tuhle i méně divoké a více pravděpodobné spekulace rozvířil šéf Audi Sport.
Konec výroby pětiválce EA 855, který se dnes montuje pouze do Cupry Formentor VZ5 a Audi RS3, přijde spolu s nástupem emisní normy Euro 7 – přinejmenším v současném provedení tohoto motoru. Audi, resp. koncern Volkswagen však vyrábí pětiválce nepřetržitě od roku 1976. Této konfigurace motoru se nechce vzdát, a tak přemýšlí, jak její život prodloužit.
Aby motor zvládl normu Euro 7, musel by projít zásadními úpravami emisních senzorů, filtrů, katalyzátoru, ale i vstřikovacího systému. To by bylo příliš drahé vzhledem k tomu, že v současnosti pohání jen dva modely s malými objemy výroby.
Rolf Michl, šéf Audi Sport, však nyní naznačil, že fanoušci mohou stále doufat. „Jsme si velmi dobře vědomi historického významu pětiválce. Rozhodovací proces stále probíhá,“ citoval ho britský magazín Autocar. Právě Michl stál za posledními třemi generacemi modelu RS3, které měly všechny pětiválec, a sám říká, že má s tímto motorem „osobní vztah“.
Jednou z cest by mohla být i silná hybridizace, která potkala i šestiválec ve větší RS5. To ale znamená výrazné zvýšení hmotnosti (RS5 mezigeneračně ztěžkla o půl tuny přidáním plug-in hybridní techniky) i výrobních a vývojových nákladů.
Připomeňme například, že koncern Volkswagen v současnosti nenabízí plug-in hybrid s pohonem všech kol na platformě MQB, přitom jak formentor VZ5, tak i RS3 na této platformě stojí a mají čtyřkolku. Jejich přechod na větší platformu, tedy s motorem podélně před přední nápravou, kde už pohon všech kol v kombinaci s plug-in hybridní technikou koncern Volkswagen umí, je přitom krajně nepravděpodobný.
Teď už budeme spekulovat, ale jednou z cest, jak rozpustit náklady na udržení řadového pětiválce při životě i za normy Euro 7, by mohlo být zvýšení objemu jeho výroby. Jinými slovy, v jinak naladěných, např. slabších verzích by mohl plnit funkci vlajkové lodě i u jiných aut na platformě MQB.
Nemyslíme nyní labutí píseň Volkswagenu Golf R gen. 8.5, o níž se spekuluje už dlouho, ale třeba škodovky Superb či Kodiaq, které by pro varianty Laurin & Klement mohly dostat pětiválec. Totéž by mohlo potkat VW Tayron coby větší a luxusnější verzi tiguanu, či snad i passat. Konečně, fanoušky značky Seat by mohla napadnout nějaká reinkarnace modelu Exeo třeba v podobě přeznačkovaných sourozenců Superb/Passat.
Tohle bohužel asi moc reálné není, i když by bylo krásné, kdyby se Škodovka dokázala vrátit k motorům o více než čtyřech válcích. Reálnější cestou by mohla být instalace lehce podladěného pětiválce do A5 či A6, anebo třeba i Q5 a Q7, ať už s jakoukoliv mírou hybridizace.
Norma Euro 7 má začít platit od 29. listopadu 2026 pro nově homologovaná osobní auta a dodávky, pro všechna nově registrovaná auta to bude od 29. listopadu 2027. Do té doby je šance, že tu pětiválec bude s námi.
zdroj: Autorský text/Autocar | foto, video: Audi