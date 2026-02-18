Audi se snu o elektrickém sporťáku nevzdá. Concept C vyrobí, i kdyby Porsche ustoupilo
Zatímco Porsche vede debaty o ukončení vývoje svých plně elektrických modelů Boxster a Cayman, Audi potvrdilo výrobu své verze bez ohledu na to, zda Porsche vývoj ukončí, nebo ne.
Před pár týdny se na světlo světa dostaly informace, že Porsche přemýšlí o ukončení vývoje elektrických verzí svých modelů Cayman a Boxster. Důvodem měly být příliš vysoké náklady a nejistá poptávka. A jelikož Concept C představila Audi na stejné platformě, samosebou následovaly spekulace o budoucnosti ingolstadtského projektu.
Generální ředitel Audi Gernot Döllner údajně poslal zaměstnancům dopis, v němž uvedl, že obavy týkající se nedodání platformy pro model vycházející ze společného vývoje nejsou potřeba. „Spolupráce mezi týmem Porsche a týmem Audi pokračuje dobře,“ dodal v dopise. Z jeho slov je patrné, že s výrobou dvoumístného sportovního kupé Audi počítá, a o ukončení vývoje nemůže být řeč.
Zdá se ale, že pro Audi je právě tento koncept klíčový. Má být předzvěstí designového směřování všech dalších modelů, a pokud se vrátíme do historie značky, je hned jasné, proč. S vrcholným modelem R8 a následnou kompletní obměnou všech modelů s podobným designem totiž značka zaznamenala obrovský úspěch.
Na základě konceptu má vzniknout model interně prozatím označovaný C-Sport, který svým tvarem odkazuje na první generaci modelu TT. Ostatně s délkou 4,35 metru svou velikostí přesně vyplňuje mezeru mezi poslední generací Audi TT a supersportem Audi R8. Upravená platforma PPE s baterií za řidičem svým rozložením o něco více připomíná právě velký model R8, který toho pro značku tolik dokázal.
Zda na něj výsledný produkt naváže také svým názvem, zatím není jasné. C-Sport nezapadá do žádné z modelových řad Audi, ani mezi elektrickou řadu e-tron. Vše by se mohlo vyjasnit nejpozději koncem letošního roku. Plánovaný termín uvedení na trh byl totiž oznámen už na příští rok.
Zdroj: Car&Driver