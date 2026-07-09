Audi Sport Quattro je zpět! Dostane pětiválec z RS3, manuál a karoserii z karbonu
Legendární homologační speciál se nejspíše dočká povedeného restomodu s vylepšenými jízdními vlastnostmi a úžasným pětiválcem z minulé generace Audi RS3. Vypadá skvěle, nemyslíte?
Ačkoli je nový designový směr automobilky Audi inspirován historickými závodními vozy, na retro design po vzoru koncernu Renault Group nejspíš v nejbližší době nevsadí. Ve své bohaté historii však Audi vyrobilo mnoho zajímavých vozů, které si zaslouží být reinkarnovány a obohaceny o nejmodernější techniku.
O něco takového se pokusí společnost HSR Manufaktur (Homologation Specials Reimagined) s modelem Type 859. Půjde o nově vyrobený vůz odkazující na legendární Audi Sport Quattro SWB.
Nově vyrobený musíme použít opatrně, jelikož jako základ poslouží karoserie vozu Audi B2 Coupé, kterou však společnost zkrátí o více než 30 centimetrů a následně do ní vsadí úžasný pětiválcový motor 2.5 TFSI (DAZA) původem z Audi RS3 minulé generace.
Nebude zabudován příčně, jako v modelu RS3, nýbrž podélně, jako v originálním sport quattru. Zda bude zastavěn též před přední nápravou, jasné není, ovšem určitě nezůstane v sériové podobě, jakkoli i ta je opravdu skvělá. Společnost HSR jej však přestaví za použití kovaných komponent, nového turbodmychadla a sacího potrubí. To by mělo stačit ke spolehlivému dosažení výkonu mezi 500 až 600 koňmi dle nastaveného jízdního režimu.
Až poté bude motor vložen do upraveného šasi, které sice HSR zkrátí, ale zároveň musí o pár centimetrů prodloužit jeho rozvor. Z fotek však proporce přední části naznačují, že by specifické uložení motoru mohlo být zachováno.
Motor ze stávající Audi RS3 doplní společnost o něco, co tento motor nikdy nezažil – manuální šestistupňovou převodovku OB4 původem ze staršího modelu Audi S4. Žádné elektronické rozdělování točivého momentu zde nenajdeme, tento restomod se spoléhá na mezinápravový diferenciál Torsen. Ten přenáší výkon nepřetržitě na všechna kola v poměru 40:60 na zadní nápravu. Na ní najdeme také mechanický diferenciál LSD.
Karoserie Audi 80 (B2) na takto vysoký výkon samozřejmě není zcela připravena, a tak bude tato šílená kreace vyztužena skrytou ochrannou klecí a novým pasivním rámem vpředu i vzadu. Karoserie bude vyhotovena z uhlíkových vláken a společnost předpokládá hmotnost kolem 1200 kg.
Mezi další vymoženosti patří pasivní, ale i aktivní aerodynamické prvky, karbon-keramické brzdy, víceventilové nastavitelné tlumiče a tužší uložení nebo na míru vyvinutý systém kontroly startu Launch Control. Kupodivu se však nezapomnělo ani na komfort, zřejmě vzhledem k cenovce začínající na půl milionu eur bez daně (12 milionů korun).
K dispozici tak bude třeba klimatizace, čalounění kůží, dekor interiéru z karbonu a hliníku nebo třeba analogové přístroje. Zatím na všech fotografiích vidíme pouze digitální rendery zveřejněné společností, vypadá to však, že zákazníky zaujaly.
„Máme formálně podepsané prohlášení o záměru a přímé poptávky od sběratelů z několika zemí,“ uvedla společnost HSR. „Největší objem poptávky pozorujeme z USA, Německa a Švýcarska a aktivně se řídí i další globální alokace.“ Celkově by HSR rádo vyrobilo 84 kusů na počest legendárnímu vítězství vozu Sport Quattro v roce 1984. Zatím je však potřeba vyrobit alespoň jeden reálný prototyp…
Zdroje: TopGear, Car&Driver