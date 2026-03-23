AUDI spustilo objednávky nového modelu o měsíc dřív. Zachrání automobilku v Číně?
Zatímco v Evropě Audi sází na modelovou řadu e-tron, v Číně zvolila úplně jiný přístup. Partnerství s automobilkou SAIC brzy přinese druhý model, před kterým stojí těžký úkol. První model E5 Sportback totiž automobilce nepřinesl očekávaný prodejní úspěch.
Na úspěchu koncernu Volkswagen na čínském trhu se v posledních letech podepsal výrazný růst domácích automobilek v čele s domácí automobilkou BYD. Její raketový úspěch byl silně podporován propagací elektromobility a konkurence se jen marně snažila ztracený podíl na trhu dohnat zpět.
Jedním z takových pokusů bylo uvedení plně elektrické automobilky AUDI, která s evropským Audi nemá téměř nic společného, dokonce ani typické logo ve tvaru čtyř spojených kružnic. Využívá techniku čínské státní automobilky SAIC a automobily vyvíjí přímo pro čínský trh.
Prvním modelem se stal kombík E5 Sportback, což je vzhledem k preferencím čínského trhu trochu zvláštní. AUDI avizovalo krátce po uvedení modelu 10.000 zákaznických objednávek a nebylo se čemu divit. Kvalita zpracování vypadala velmi dobře i přes příznivou cenu začínající v přepočtu na 686.000 korunách.
Říká se, že naděje umírá poslední a tím se zřejmě AUDI řídí. S ústupem dotací na elektromobily v Číně se prodeje modelu E5 Sportback ještě nepřehouply ani přes avizovaných 10.000 kusů a zájem je malý. Model letos v lednu obsadil na tamním trhu až 345. prodejní místo. Mimochodem Volkswagen se vrátil na první příčku mezi automobilkami, naopak BYD zaznamenal propad.
Automobilka AUDI nyní spustila objednávky druhého modelu. Celý měsíc před oficiálním představením na autosalonu Auto China v Pekingu spouští objednávky pro SUV s názvem E7X, jehož design kopíruje ten z modelu E5 Sportback. Stejně tak sdílí platformu Advanced Digitised Platform s obří baterií o kapacitě 109 kWh.
Platforma využívá 900V architekturu s nabíjením o výkonu až 400 kW. Díky velké baterii by nové SUV mělo být schopno ujet až 750 kilometrů na jedno nabití. Jedná se však o hodnotu podle čínských norem CLTC, podle normy WLTP by dojezd byl pravděpodobně nižší.
SUV o délce 5057 mm svými rozměry přibližně odpovídá poslední generaci evropského modelu Q7, a to včetně zhruba třímetrového rozvoru náprav. Díky dvěma elektromotorům o systémovém výkonu 670 koní však z 0 na 100 km/h zrychlí pod 4 sekundy, což neuměla ani vrcholná benzinová verze SQ7.
Zatím nevíme, jak bude vypadat interiér nového modelu, ani jaká bude jeho cena. To se dozvíme po představení na autosalonu, který probíhá od 24. dubna do 3. května 2026. První model v podobě E5 Sportback začínal na velmi příznivé ceně, která se ale dnes bez vládní podpory přiblížila skoro k milionu korun.
Zda má druhý model šanci uspět, nebo koncern Volkswagen bude těžit spíše z vlastních modelů a modely automobilky AUDI upadnou v zapomnění, na to si budeme muset ještě počkat. A vzhledem k tomu, že v Evropě největší elektrické SUV Q8 e-tron už na trhu existuje dlouhých sedm let, nabízí se otázka, jak by se vám líbil čínský model E7X u nás?
Zdroje: Reuters, AutoExpress, Audi