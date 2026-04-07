Audi ukončí výrobu legendárního pětiválce. Kvůli normě Euro 7
Pětiválec je s Audi spjat podobně, jako řadový šestiválec BMW. V letošním roce oslaví 50 let existence, zároveň se ale nad ním již stahují mračna.
Podobně jako Mercedes-Benz nedávno ukončil prodej dvanáctiválcového motoru na trzích zemí Evropské unie, chystá se k podobnému kroku také značka Audi. Tentokrát je řeč o ikonickém řadovém přeplňovaném pětiválci o objemu 2,5 litru, který pohání vysokovýkonné modely s motory uloženými vpředu napříč (MQB „evo“). Třeba sportovní hatchback Audi RS 3. V minulosti poháněl také modely RS Q3, RS Q3 Sportback, TT RS Coupé a TT RS Roadster. V nedávné minulosti se nabízel také v nejrychlejších verzích vybraných modelů španělské značky Cupra coby pohon VZ5.
Dle dostupných zahraničních zdrojů by se měl zmíněný motor na evropském trhu (EU) prodávat až do poloviny roku 2027. Důvodem pro jeho ukončení je příchod emisní normy Euro 7, na níž agregát upravit by bylo cenově i technicky náročné a tedy ekonomicky nerentabilní.
Výroba a tedy i nabídka uvedeného motoru ale v létě 2027 neskončí. Nabízet se bude dále, ovšem pouze na mimoevropských trzích, kde nejsou tak přísná emisní pravidla, jaká budou platit v EU v rámci Euro 7.
Kořeny řadového pětiválce Audi sahají až do roku 1976. V něm si motor odbyl premiéru v tehdejším Audi 100, což je předchůdce řady A6. Později se v různých verzích s přeplňováním zapsal do historie jako pohon legendárního vozu Audi Quattro, který přijel v roce 1980 a záhy slavil četné sportovní úspěchy v rallye.
Současný pětiválec přirozeně s tím původním nemá společné takřka nic, tedy kromě počtu válců. Jeho výroba probíhá v motorárně v maďarském Rábu, kde jej ručně kompletují vybraní technici na 21 montážních stanicích.
Přísná evropská legislativa nekompromisně vystavuje stopku mnoha zajímavým vozům. Třeba Mazda MX-5 se tak v zemích EU nabízí už pouze s menším motorem 1.5 SkyActiv-G, takže větší dvoulitr už tady coby nový oficiálně nekoupíte. V zemích EU se již nenabízí ani Honda Civic Type R.
Problém představují také nové požadavky na bezpečnostní vybavení. Těm padla za oběť Porsche Cayman a Boxster stejně jako Toyota GR86, respektive Subaru BRZ.
Zdroj: Motor1, Auto Bild, Wikipedia