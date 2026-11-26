Audi zkouší vrátit tlačítka do kabiny. Jen je nechce mít neustále na očích
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Německá značka hledá způsob, jak vrátit do interiéru fyzická tlačítka, aniž by se vzdala čisté palubní desky s velkým displejem. Podle nově zveřejněných patentových přihlášek by se lišta ovladačů vyklopila zpoza obrazovky jen tehdy, když ji řidič potřebuje. Zbytek času by ji zastupovala její kopie na displeji.
Automobilky už dlouhou dobu přesouvají velkou část ovládání na dotykové obrazovky. Stížnosti na horší ergonomii ale do kabin postupně vracejí klasické přepínače a Audi teď zkouší obě cesty spojit. Centrální displej v jeho návrhu zůstává pevně na místě, pohybuje se jen panel schovaný za jeho spodní hranou.
Pohyblivé díly palubní desky přitom Audi nejsou cizí. Před deseti až patnácti lety se v řadě jeho modelů zasouval do palubní desky celý displej MMI a sklopnou obrazovku má i loňský Concept C. Nový patent jde opačně: obrazovka zůstává, schovávají se tlačítka.
Po aktivaci se lišta s tlačítky vyklopí zpod spodní hrany displeje dopředu. Může se objevit například po nastartování vozu, na povel z displeje, hlasovým příkazem nebo gestem ruky. Když je schovaná, její funkce nezmizí. Ve spodní části obrazovky se zobrazí digitální obdoba tlačítek ve stejném pořadí.
Jedna funkce, dvě podoby
Právě toto „digitální dvojče“ je na návrhu nejzajímavější. Řidič by měl najít stejnou funkci stále na stejném místě, jen jednou na obrazovce a podruhé pomocí skutečného tlačítka. Po vysunutí fyzického panelu jeho virtuální protějšek z displeje zmizí.
Audi argumentuje úsporou místa na obrazovce. Patentová dokumentace jako příklad používá přehrávání videa: pokud ovládací prvky převezme vysunutá lišta, multimediální obsah může využít větší část displeje. Stejný princip by ale mohl fungovat i u dalších funkcí infotainmentu.
Návrh tak má řešit dva protichůdné požadavky. Designéři mohou zachovat jednoduchou palubní desku bez trvale viditelné řady přepínačů, řidič ale dostane hmatovou odezvu u funkcí, které chce ovládat fyzicky. Audi přitom už dříve naznačilo, že čistě dotykové interiéry nepovažuje za ideální cestu a u budoucích modelů chce mechanické ovladače znovu více využívat.
Výhody klasických tlačítek ale nepřejdou na lištu beze zbytku. Hmatový ovladač má největší smysl tehdy, když ho řidič najde naslepo, a k tomu potřebuje, aby byl vždy na stejném místě. Lišta, která je venku jen občas, tuto výhodu oslabuje. Patent na to pamatuje možností vysunout ji automaticky hned po nastartování. Pak by byla k dispozici po celou jízdu.
Tomuto směru nahrávají i bezpečnostní hodnocení. Euro NCAP od letošního ledna boduje, zda se směrovky, stěrače a ostřikovače, výstražná světla, klakson a tlačítko tísňového volání eCall ovládají přímým fyzickým prvkem, ne v nabídce dotykové obrazovky. Zvlášť přitom hodnotí i ovládání komfortních a multimediálních funkcí. Audi Q7, které letos v říjnu prošlo novým protokolem jako jedno z prvních, získalo za základní ovladače plný počet, za komfortní a multimediální osmdesát procent. Podle britského Auto Express chce Euro NCAP váhu ovládání dál zvýšit v protokolu pro roky 2029 a 2030.
Vysouvací lišta by ovšem nejspíš neřešila právě tyhle základní funkce. Směrovky ani stěrače pod centrální displej nepatří a dostupné popisy přihlášky neuvádějí, které funkce by na liště byly. Tlačítka pod obrazovkou se tak týkají spíš druhé, komfortní a multimediální části hodnocení.
Méně tlačítek, víc mechaniky
Současně je tu zřejmý paradox. Jednoduchou řadu pevných tlačítek by Audi nahradilo motorizovaným mechanismem s pohyblivými částmi. Ten přidává hmotnost, náklady a místa, kde se časem může objevit vůle, vrzání nebo porucha. Bez ovládání by ale řidič nezůstal: když lišta zůstane schovaná, funkce dál nabízí zmiňované digitální dvojče na displeji.
Audi si přihlásilo také druhou variantu stejné myšlenky. V ní se před spodní částí displeje odklápí menší panel s tlačítky a opěrkou pro dlaň. Ta by mohla pomoci i při práci s dotykovou obrazovkou – řidič by nemusel držet ruku ve vzduchu bez opory.
Obě přihlášky Audi podalo v Německu už v květnu 2025. Zveřejněny byly až nyní, což odpovídá to zvyklostem německého patentového práva: přihlášky se tam obvykle zveřejňují osmnáct měsíců po podání. Audi zatím nepotvrdilo, že se některé z řešení objeví v sériovém voze, a neuvádí ani žádný termín. Dokumentace tak ukazuje hlavně směr, kterým automobilka uvažuje: fyzická tlačítka opustit nechce, ale nechce je mít na očích neustále.
Zdroj: Autoexpress, Motor1, Espacenet