Audi zvažuje skutečný terénní vůz, zhlédlo se v úspěchu géčka a defenderu
Audi v USA vnímá rostoucí zájem o auta pro aktivní životní styl. Nejde nutně o tvrdé offroady, ale o modely, které dokážou spojit komfort, styl a schopnosti mimo běžné silnice.
Audi na americkém trhu řeší problém, který se dá připodobnit podmínkám v Evropě. Stejně jako zde je každý stát unikátní svou geografií, kulturou a s tím spojenou mentalitou ovlivňující nákup nových aut. Generální ředitel Gernot Döllner uvedl, že modely, které si dobře vedou v Kalifornii, nemusí nutně fungovat v Nebrasce.
Navzdory odlišnostem tu ale je potenciální pojítko. Američané si v poslední době oblíbili dobrodružné modely, v nichž se mohou bavit a kempovat mimo zpevněné cesty. Příkladem je Honda TrailSport či kolekce vozů Subaru ve výbavě Wilderness. Mercedes-Benz dlouhodobě profituje z image třídy G, Land Rover si dobře vede nejen s defenderem a nelze opomenout ani auru zábavných Fordů Bronco a Jeepů Wrangler s Gladiatorem.
Aktivity, které si vytvořily Ford s Jeepem, na sebe pojí ještě další byznys. Kromě profitu z prodeje nového auta poskytují také masivní katalogy továrního příslušenství, aby si jednotlivci mohli auto upravit přesně podle zamýšleného účelu použití. Ford zároveň vydává různé tematické balíčky. Audi se pravděpodobně do tak velkého segmentu pouštět nebude, protože image jeho značky je jinde.
Iniciativu vydat se do terénu prokázalo už v roce 2024 se stylovým prototypem Audi activesphere. Šlo o luxusně pojatý elektrický čtyřdveřový sportback s délkou 4,98 metru, postavený ve sportovním stylu se splývavou zádí. Navzdory sportovnímu duchu si platforma PPE našla domov na vysokém podvozku slučujícím pětiprvkové zavěšení předních i zadních kol s adaptivním vzduchovým odpružením. Díky tomu narostla základní světlá výška na 208 mm s možností ji snížit či zvýšit o 40 mm v každém směru. Robustní 22palcová kola obouvala pneumatiky v rozměru 285/55 R22.
Technické ústrojí vyvinulo Audi spolu s Porsche a vůz využíval pohon všech kol díky elektromotoru na obou nápravách. Systémový výkon činil 325 kW a točivý moment 720 Nm. Baterie měla kapacitu 100 kWh a bylo možné ji nabíjet výkonem 270 kW. Za 10 minut dokázala doplnit energii na ujetí 300 km a celkový dojezd byl 600 km.
V roce 2025 přišel na řadu dravý Audi Q6 e-tron offroad concept, postavený na základu karoserie Sportback a platformy PPE. Premiéru měl v rakouském Kitzbühelu během Světového poháru v alpském lyžování. Vůz kombinoval dva elektromotory pro pohon všech kol o výkonu 380 kW s nově navrženým podvozkem. Ten měl o 160 mm větší světlou výšku ve srovnání se standardním modelem a o 250 mm širší rozchod kol.
Technickou zajímavostí byly portálové nápravy, které uměly zvýšit točivý moment přenášený koly na podklad o 50 procent. Běžná řešení zvládnou nárůst jen o 20 až 30 procent. Navíc vůz dokázal zdolávat svahy se sklonem do 45°. Daní však byla omezená maximální rychlost na 175 km/h.
Tyto dvě studie ukázaly možnosti elektrické platformy, ale je možné, že se Audi vydá odlišným směrem. Sesterské Bentley ukázalo od letošního ledna studii Bentayga X Concept, vytvořenou s cílem oslovit existující klientské portfolio se zájmem o drsnější verzi. Pozvaní prodejci se shodli na tom, že chtějí, aby automobilka vytvořila produkční verzi. Podle indicií, které poskytl Mika Rocca, generální ředitel Bentley pro Severní Ameriku, by to mohlo být relativně brzy.
Z hlediska koncernu to dává smysl, protože Bentayga a Audi Q7 jsou postaveny na platformě MLB Evo. Audi by tak mohlo mít nový model s nižšími náklady, než kdyby jej vyvíjelo nově od základu.
Zdroj: Audi, Bentley, Ford, Jeep, Motor1 I Video: Audi, Jeep