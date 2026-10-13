Australané postavili Porsche 911 naruby. Osmiválec s 1200 koňmi sedí vpředu
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ShowTime 933 nevznikl kvůli rekordním časům na závodním okruhu. Jeho hlavním úkolem bude bavit diváky, pálit zadní pneumatiky a doprovázet kaskadérská vystoupení.
Porsche 911 se od většiny sportovních vozů odlišuje motorem uloženým za zadní nápravou. Australský ShowTime Repco-Mod 933 tuto tradici obrátil naruby. Místo typického plochého šestiválce používá osmiválec umístěný vpředu, výkon míří výhradně na zadní kola a ze sériového kupé řady 996 zůstala prakticky jen výchozí karoserie, která ovšem rovněž prošla rozsáhlými úpravami.
Vůz společně představily společnosti Repco a ShowTime na okruhu Mount Panorama před závodem Bathurst 1000. Stavbu vedl Gary Reid z australské zábavní skupiny ShowTime, který chtěl spojit svou zálibu v Porsche s výkonnými osmiválci.
Číslice 33 v názvu odkazují na tradiční závodní číslo týmu ShowTime. Vznikl jediný exemplář, který se má zařadit do jeho flotily kaskadérských automobilů a objevovat se na australských motoristických akcích.
Vpředu pracuje výrazně upravený osmiválec GM LSX 427. Číslo označuje zdvihový objem 427 krychlových palců, tedy přibližně sedm litrů. Dvojice turbodmychadel Turbosmart pomáhá dostat výkon přes 895 kW (1.217 k). Přesnou hodnotu točivého momentu ani dynamické parametry úpravci nezveřejnili.
Motor se pod nízkou příď původní 911 nevešel, tak karbonová kapota dostala velké výřezy. Přímo vzhůru ústí také ručně vyrobené výfukové potrubí. Dvojice turbodmychadel zůstává z velké části odkrytá.
Na osmiválec navazuje osmistupňová převodovka pocházející z Bentley, která dostala sekvenční ovládání. Výkon přenáší na zadní kola prostřednictvím zakázkově vyrobeného závodního ústrojí. Hydraulická ruční brzda umožňuje snadněji uvést zadní kola do smyku při exhibičních jízdách.
Zástavba zcela odlišného pohonu si vyžádala výrobu nových přepážek, podlahy a středového tunelu. Přesná kovovýroba těchto částí, ochranné klece a dalších konstrukčních prvků zabrala více než 2.000 hodin.
Výsledkem je integrovaný rám se závodně řešenou přední částí. Celá přestavba využívá více než 280 samostatně vyrobených komponentů včetně laserem řezaných dílů. Zavěšení kol bylo vyvinuto speciálně pro závodní použití.
Přesunutím motoru dopředu se uvolnil prostor za kabinou, kam konstruktéři umístili rozměrnou chladicí soustavu. Chladič je upevněn k vysoké přepážce oddělující prostor pro posádku od zadní části vozu.
Přístup k němu umožňuje společný výklopný díl složený ze zadního okna a původního víka motorového prostoru. ShowTime 933 proto při otevření zadní části připomíná spíše hatchback než klasické Porsche 911. Kabinu před hlukem a teplem chrání dodatečné izolační materiály Car Builders.
Karoserie kombinuje ručně tvarovaný hliník s uhlíkovými vlákny. Výrazně rozšířené blatníky doplňuje mohutné zadní křídlo a svislá ploutev vedená od střechy směrem k zádi. Její tvar odkazuje na závodní prototypy z Le Mans. Střecha, kapota a dveře jsou vyrobeny z karbonu.
Přední i zadní světla pocházejí z novějších modelů Porsche, zatímco přídavné světlomety dodala společnost STEDI. Lak Sandy Taupe si tvůrci vypůjčili z nabídky Toyoty Land Cruiser. Tlumený odstín doplňují červené, modré a černé detaily na sání turbodmychadel, brzdách, kolech a ochranné kleci.
Kabina dostala dvojici karbonových sedadel Recaro čalouněných kostkovanou látkou Pepita, která je historicky spojená s modely Porsche. Před řidičem se nachází volant MPI inspirovaný vozy australského šampionátu Supercars.
Z nového středového tunelu vystupují dvě karbonové páky. První ovládá sekvenční převodovku, druhá hydraulickou ruční brzdu zadních kol. Součástí přestavby je také zakázkově vyrobená pedálová skupina.
ShowTime 933 stojí na zakázkových kolech Rotiform o rozměrech 18 × 9,5 palce vpředu a 18 × 10 palců vzadu, obutých do pneumatik Dunlop. Repco jejich životnost na zadní nápravě s nadsázkou označuje za krátkou.
Zdroj: Carscoops, Garage repco I Video: Garage repco