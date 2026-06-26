Auta chybují ve čtení rychlostních limitů až v čtvrtině případů, zjistil britský výzkum
Tzv. inteligentní asistent rychlosti není ani zdaleka tak inteligentní, jak naznačuje jeho název. Chybovost v reálném světě je až čtvrtinová a dokáže to vytvořit velmi nebezpečné situace.
Měli jsme obavy, že to bude fungovat špatně, a nebyli jsme sami. A zprvu to špatně skutečně fungovalo – auta četla nálepky na návěsech, reklamy na billboardech či značky pro jiné silnice nebo vjezdy do areálů. Postupně se to zlepšuje, ale ne všude. Ukázala to čerstvá studie společnosti Thatcham Research. O co jde? O tzv. eurohlásítko rychlosti, tedy systém ISA (Intelligent Speed Assistant).
Do července 2022, resp. do července 2024 pro vozy homologované před červencem 2022, měla auta běžně systém rozpoznávání dopravních značek a řidič si mohl zvolit, zda při překročení rychlosti zazní zvukové upozornění. Od těchto dat je to opačně – zvukové upozornění je při každém startu zapnuté a je třeba ho vypnout, nechcete-li ho používat.
Automobilky na to často vytvořily různé zkratky, kterými to jde udělat na dvě kliknutí, nebo třeba podržení nějakého tlačítka. Škodovky, seaty a volkswageny ISA vypnou pomocí hmatu a chvatu na tlačítkách na volantu, ve fordech, kiách či BMW stačí na volantu podržet určité tlačítko, mercedesy a nově i toyoty na to mají ikonku na displeji.
Proč, když by ta technologie přeci měla napomáhat bezpečnosti? Protože to velmi často nefunguje tak, jak má, a automobilky si toho jsou vědomy. Výzkumníci z Thatcham Research přesně toto potvrzují a po úřadech žádají změnu metodiky schvalování asistenčních systémů.
Chybovost je obrovská
Tento povinný elektronický systém hlídající povolenou rychlost nedokáže v reálném světě správně identifikovat dopravní značení nebo zobrazuje chybné údaje až v 25 % situací. Systém kombinuje obraz z palubních kamer s daty z navigace (mapová data vůz zná, i když řidiči není navigace dostupná), aby řidiče varoval při překročení rychlosti, což má teoreticky snížit nehodovost. V praxi však nepřesná data vedou k pravému opaku.
Současné schvalovací testy v Evropě jsou založeny na ujeté vzdálenosti, kdy vozidlo musí během zhruba 400 kilometrů vykázat 90% úspěšnost rozpoznání limitů a zareagovat na změnu do dvou sekund. Experti z Thatchamu ovšem toto kritérium považují za nedostatečné, protože průměrování na dlouhé trase maskuje selhání v klíčových momentech.
Tým podrobil třítýdennímu testu na trati dlouhé přes 7200 kilometrů tři populární modely: MG ZS, Teslu Model Y a BMW i5. Výsledky ukázaly propastný rozdíl mezi laboratorními tabulkami a realitou, pokud se úspěšnost měřila na základě reakcí na konkrétní změny rychlostních zón.
Nejhůře v testu dopadlo čínské SUV MG ZS. Zatímco v testu na celkovou vzdálenost splnilo unijní normu s hodnotou 91,3 procenta, při hodnocení jednotlivých dopravních situací klesla jeho přesnost na pouhých 74,3 procenta. Řidič tohoto vozu tak jel s chybnou informací na přístrojovém štítu v každém čtvrtém případě.
O mnoho lépe nedopadla ani americká Tesla Model Y. Ta sice na ujetou vzdálenost vykázala téměř stoprocentní úspěšnost, avšak při reálných změnách limitů chybovala v 17 % případů. Největší potíže jí dělaly proměnlivé LED tabule a nepřesné mapové podklady v mimoměstských oblastech. Jako nejspolehlivější se ukázalo německé BMW i5, které v reálných situacích dosáhlo limitní 90% přesnosti. To však stále znamená, že v každém desátém případě řidiči předložilo špatný údaj.
Britské specifikum pomáhá, české ne
V Británii existuje se značkami omezujícími rychlost jisté specifikum – poměrně často se tam rychlost opakuje pro připomenutí řidičům. Je-li značka výrazně menší, jde o opakování; je-li standardní velikosti, změněná rychlost tam začíná. Podobné opakování mají i ve Francii v podobě dodatkové tabulky s nápisem „Rappel“.
V takovém systému značení by však systémy měly chybovat méně, přesto chybují často a podle vyjádření šéfkonstruktéra asistenčních systémů v Thatchamu Yousifa Al-Aniho je právě tato nespolehlivost hlavním důvodem, proč motoristé asistenty hned po nastartování deaktivují.
V Česku a na Slovensku máme navíc jiné specifikum – křižovatka ruší omezení rychlosti. Na toto řada systémů není připravena a i po křižovatce zobrazují jiný limit, než ve skutečnosti platí. Stejně tak u nás systémy často chybují v případě silnic pro motorová vozidla a dálnic v obci – platí 80 km/h, ale vůz přečte značku silnice pro motorová vozidla a ukáže limit 110 km/h, například.
Hrozí to nehodou
Problém podle Thatchamu navíc nespočívá pouze v samotné frekvenci chyb, ale také v jejich závažnosti. Zatímco Tesla se při omylu obvykle odchylovala o pevných 10 mph (16 km/h), u BMW byly odchylky od reality mnohem výraznější. Testovací jezdci navíc opakovaně zaznamenali situace, kdy systémy aut indikovaly rychlosti, které britská legislativa vůbec nezná, včetně 100 mph (160 km/h).
To vnáší do situace další velké riziko. Auta řady značek, vybavená adaptivním či prediktivním tempomatem, je možné nastavit tak, aby sama nejen zpomalovala, ale i zrychlovala na tu hodnotu, kterou zjistí ze značky či mapových dat. Auto tak může bez varování začít prudce brzdit nebo naopak akcelerovat. Právě ta nepředvídatelnost výrazně zvyšuje riziko kolize.
Zvýšení spolehlivosti bude vyžadovat nejen lepší kalibraci kamerových senzorů a přesnější – a hlavně v reálném čase, nikoliv párkrát za rok aktualizovaná – mapová data, ale také softwarové filtry, které vozidlu zabrání akceptovat nesmyslné rychlostní limity.
Na kritiku odborné veřejnosti již reaguje organizace Euro NCAP, která mění své testovací procedury. Asistenční systémy už nebudou posuzovány pouze na uzavřených polygonech, ale poprvé projdou přísným ověřováním přesnosti čtení značek přímo v běžném silničním provozu.
„Elektronické asistenční technologie představují jednu z největších příležitostí, které máme pro zlepšení bezpečnosti, ale ta příležitost je využitá jen pokud ty systémy fungují správně a lidé jim věří,“ řekl generální ředitel Thatcham Research Jonathan Hewett. „Záměr této legislativy je dobrý, (…) ale systém, který čte značky špatně, neočekávaně zasahuje do řízení nebo ukazuje řidičům data, které neodpovídají realitě na silnici, není asistentem. Je frustrující a rozptylující a řidiči ho vypnou,“ dodává.
zdroj: Thatcham Research | foto: