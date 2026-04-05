Auta jako umělecká díla? U BMW již tradice. 11 modelů nyní vystavuje v Dánsku
Pro některé z nás představují ladné tvary vybraných modelů umění už v sériové podobě, mluvit se dá o hypersportech Pagani nebo historických vozech s ladnými tvary. Někteří však umění ve spojení s auty chápou jinak.
Nejen BMW, ale i mnoho dalších automobilek poskytuje jednou za čas svá auta vybranému umělci místo plátna. Výsledkem je často extravagantní vůz, který automobilka následně využije k mediálním účelům, případně v rámci nějaké charitativní činnosti.
Mnichovská automobilka takových vozů představila od roku 1975 již dvacet a k padesátému výročí představení prvního „art car“ se vydala na světové turné skrz více než 30 zemí.
Momentálně se jedenáct uměleckých vozů ocitlo na štaci v dánském automobilovém centru Classic Car House. To se otevřelo teprve před třemi lety a s rozlohou 25.000 m2 se zařadilo mezi ty největší prostory pro fanoušky motorismu ve Skandinávii.
Vůbec poprvé v historii bude v severní Evropě k vidění takové množství art cars BMW pohromadě. „To odráží náš dlouhodobý závazek k podpoře kultury a naše přesvědčení, že pokrok je poháněn inovacemi a spoluprací,“ říká Stefan Teuchert, prezident a generální ředitel BMW Group Northern Europe.
„BMW Art Cars fascinujícím způsobem dokazují, jak se mohou umění a technologie propojit, když se ikonické modely BMW stanou plátnem pro některé z nejvlivnějších umělců světa,“ neskrývá nadšení Niels Folmann, generální ředitel společnosti Classic Car House. K vidění bude výstava do 21. června letošního roku, poté se vozy přesunou o dům (respektive stát) dál.
Budou u nás?
Do Česka se sice BMW s modely Art Cars nechystá a na Slovensku již turné svou zastávku mělo minulý rok, pokud se však nechcete vydat do téměř tisíc kilometrů vzdálené Kodaně, nezoufejte. Umělcům totiž svá auta poskytují i jiné automobilky, ať už jde o projekty oficiální, nebo samostatnou činnost některých zastoupení a prodejců.
Ve sbírkách domácí Škody Auto najdeme také jeden art car, kterým je model Fabia třetí generace, který posloužil jako plátno pro portugalského graffiti umělce Armanda Gomese. Ten sloužil k marketingovému vyjádření emocionální stránky modelu Fabia při jejím představení v roce 2015.
Barevné exempláře tuzemské automobilky přeměněné na umělecká díla na přelomu milénia ale najdeme také v Muzeu Škodovek nedaleko Benešova. Jejich vznik ovšem nebyl zásluhou mladoboleslavské automobilky, nýbrž německého zastoupení, které ve spolupráci s devíti umělci použilo vozy k charitativním účelům. Své umělecké schopnosti přenesli autoři na modely Felicia a Fabia.
Nejen Mnichov
Přestože BMW je nepochybně ve spolupráci s umělci nejaktivnější automobilkou, zahanbit se nenechají ani jiná jména. Zejména v moderní historii je aktivní automobilka Porsche, která své vozy také ráda obléká do pestrých barev a komiksových motivů.
Často je využívá k medializaci plně elektrického modelu Taycan. Květinový motiv ozvláštnil v roce 2020 naživo v restauraci ve švýcarském Curychu umělec Richard Phillips. Auto bylo následně vydraženo a vybrané peníze pomohly umělcům zasaženým pandemií covid-19.
Dalším uměleckým taycanem byla verze Cross Turismo, která využívala v interiéru korek a měla bláznivou kombinaci různě barevných panelů v exteriéru i interiéru. Korek byl odkazem na jeho použití v sedadlech modelu 356 v roce 1952, zatímco barevnou kombinací chtěl autor Sean Wotherspoon propojit sportovní elektromobilitu s trendem designových bot.
O Art cars není u Porsche nouze ani v historii nebo mezi závodními vozy. Jeden z nejznámějších je vůz rockové legendy Janis Joplin, která na své Porsche 356 SC nechala umělce Davida Richardse zobrazit velmi barevnou historii vesmíru.
Historii přepsalo jedno konkrétní Porsche 911 RSR, které se stalo prvním Art carem, jenž vyhrál 24hodinový vytrvalostní závod v Le Mans. Další závodní Art Car přivezlo Porsche na akci Gamescom v roce 2022, kdy květinový zevnějšek z ruky umělce vystupujícího pod jménem Vexx ozvláštnil koncept Porsche Vision Gran Turismo.
Porsche počtem aut s designem různých umělců může BMW snadno konkurovat, významné vozy však mají i další značky. Vzpomeňme například na Rolls-Royce Phantom páté generace Johna Lennona nebo méně známý, avšak neméně unikátní phantom osmé generace od britského umělce Marka Quinna.
Do graffiti kabátu oblékl v roce 2015 také Mercedes-Benz svůj model CLA, který prošel rukama populárnímu německému rapperovi jménem Cro. Ne všechny Art Cars musejí nutně zářit barvami. Lexus Europe například dostál japonskému minimalismu a svůj Art Car v podobě vrcholného hypersportu LFA nechal Portugalce Pedra Henriquese obléci do černobílého hávu.
Stejný přístup zvolil umělec IKEUCHI, který ve spolupráci s automobilkou Lamborghini v rámci projektu „Chasing the Future“ přetvořil model Huracán STO ve velmi mírných barvách. S extrémně barevnými Art cars od BMW má tento typ umění málo společného.
Vzpomenete si na nějaké své oblíbené auto, které posloužilo umělcům jako plátno? Nebo patříte do skupiny čtenářů, kteří za umělecká díla považují i sériová auta s krásným designem? Podělte se s námi v komentářích.
Zdroje: BMW, Škoda, Porsche, Rolls-Royce, Archiv autora