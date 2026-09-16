Auta jsou příliš drahá kvůli regulacím, zmrazme je, říká šéfka Dacie
Ceny nových aut bobtnají spolu s požadavky na čím dál pokročilejší a dražší bezpečnostní elektroniku. Podle Katrin Adtové, generální ředitelky Dacie, se kvůli tomu v Evropě prodalo od roku 2019 o tři miliony aut méně, než mohlo.
Ceny i těch nejmenších evropských aut jsou v poslední době dost vysoko ve srovnání s obdobím ještě před několika lety. Kdyby to bylo rostoucími mzdami pracovníků v automobilovém průmyslu, těžko by se dalo něco namítat, důvod je ovšem jinde – v bobtnajícím souboru nařízení a předpisů, které musejí nová auta splňovat, i když mají sloužit jen k cestování do práce a pro rohlíky.
V takovémto světě se těžko prodávají skutečně levná auta, byť jsou malinká, a podle šéfky Dacie Katrin Adtové je to extrémním způsobem znát: „Evropský trh od roku 2019 přišel o tři miliony aut. Nevrátili jsme se na úroveň před covidem,“ řekla britskému magazínu Autocar při odhalení nové generace modelu Spring.
„Když řekneme tři miliony aut, počítejme dál – je to deset továren, 12 milionů pneumatik, 15 milionů sedaček, 9 milionů stěračů,“ připomíná Adtová dopady nejen na výrobu aut samotných, ale i na subdodavatelské řetězce. Kde je podle ní důvod? „Nestalo se to nikde jinde na světě a je to proto, že jsou auta příliš drahá. Když budete hledat proč, zjistíte, že hlavním důvodem jsou regulace,“ vysvětlila.
Dacia kdysi recyklovala starší a dávno homologovanou techniku Renaultu, dnes to tak už však není, a také je mnohem víc předpisů, které je třeba splnit auto od auta, nikoliv na úrovni hnacího ústrojí. Čtvrtina celého rozpočtu Dacie na výzkum a vývoj a čtvrtina inženýrských pracovníků se dnes stará jen o to, aby byla splněna veškerá pravidla.
„Je tohle to, co zákazníci skutečně chtějí? Nejpoužívanějším tlačítkem v našich autech je (…) tlačítko, kterým ztišíte veškeré asistenty,“ nastínila realitu čím dál početnější, ale ne vždy správně fungující armády jízdních asistentů a hlídačů. „Takže jsme spolu s dalšími výrobci požádali Evropskou komisi o zmrazení požadavků na malá auta, abychom měli šanci nabídnout dostupnou mobilitu,“ říká Adtová.
O zmrazení regulí na deset let, tedy nezavádění nových povinností každý rok či dva roky, hovořil před nedávnem i Fabrice Cambolive, generální ředitel skupiny Renault, do níž Dacia patří. „Pak se můžeme soustředit na dostupnost a elektrifikaci,“ komentoval svůj požadavek.
zdroj: Autocar | zdroj foto: Dacia | video: Auto.cz