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Auta, která pojmou 3 dětské autosedačky vedle sebe: Velký přehled nových i ojetých modelů

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: ADAC

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
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Ačkoliv moderní vozy nabobtnaly prostoru na zadních sedadlech obecně nepřibývá. A naložit tři děti dozadu tak, aby každé mělo vlastní bezpečnou autosedačku, není zdaleka samozřejmé. Přinášíme proto přehled modelů, které v náročných testech německého autoklubu ADAC obstály a nabídnou dostatek místa pro celou rodinu, aniž byste museli dělat kompromisy v bezpečnosti nebo pohodlí.

Automobilky nám dnes servírují stále robustnější a na pohled majestátnější modely. Přesto, když se pokusíte na zadní lavici vyskládat tři dětské autosedačky vedle sebe, i ten velký rodinný křižník často zklame.

Ve snaze zajistit maximální komfort a špičkovou ochranu při bočním nárazu výrobci krajní sedadla tvarují složiteji. Výsledkem je, že se prostřední místo smrskne na nouzový a nepohodlný zbytek prostoru, kam se další plnohodnotná autosedačka zkrátka nevejde.

Ještě složitější situace nastává, pokud trváte na tom, aby měla všechna tři zadní sedadla k dispozici bezpečné upínání Isofix. Takových aut je na trhu doslova jako šafránu, u nových modelů byste je spočítali na prstech jedné ruky.

Pokud se poohlížíte po voze, který právě sjel z výrobní linky, vaše zraky by se měly upřít především do segmentu takzvaných osobních dodávek a MPV. Z nových aut bez problémů pojmou početnou rodinu modely jako Ford Tourneo Connect nebo Volkswagen Caddy.

Ještě velkorysejší porci prostoru pak nabízejí plnohodnotné osobní verze dodávek, jako je Mercedes-Benz EQV či Citroën Spacetourer (a jeho deriváty). Poslední jmenovaný model se navíc může pochlubit právě onou vzácností v podobě tří samostatných Isofix úchytů v jedné řadě. Zcela logicky zde platí přímá úměra – čím krabicovější tvar karoserie, tím více reálného prostoru pro bezpečné ukotvení dětských pasažérů.

Přestože se obrovské oblibě těší vozy kategorie SUV, které bodují mohutným vzhledem a velkým kufrem, pro převoz tří dětí vedle sebe nejsou ideální. Mezi novými vozy této třídy vyhoví třem autosedačkám vedle sebe v podstatě jen Volvo XC90 s cenou od 1.499.000 Kč

Mezi ojetinami je lépe

Zdaleka nejširší nabídku rodinných stěhováků však najdete na trhu ojetin, jemuž dlouhodobě kralují tradiční vozy kategorie MPV. Absolutní stálicí a favoritem je Volkswagen Sharan, který kromě ohromného vnitřního prostoru nabízí vzadu tři Isofixy. Zdatně mu po léta sekunduje i jeho menší sourozenec Volkswagen Touran. V bazarech pak můžete úspěšně zapátrat po starších ročnících modelů Peugeot 5008 nebo Audi Q7, které vnitřním uspořádáním třísedačkový úkol zvládnou.

Zajímavou alternativou pro ty, kterým klasické pětimístné vozy nestačí, jsou auta sedmimístná. Zatímco dříve byla třetí řada sedadel doménou jen několika málo velkoprostorových aut, dnes je na trhu přes padesát různých modelů, které sedm míst nabízejí buď standardně, nebo za příplatek. Vybrat si můžete napříč celým spektrem trhu – od drsných terénních vozů přes klasické dodávky až po elektrický sedan Tesla Model S.

Experti však před nákupem jakéhokoliv rodinného vozu radí nechávejte nic náhodě. Vezměte všechny vaše autosedačky rovnou s sebou do autosalonu či autobazaru a vyzkoušejte jejich instalaci přímo na místě. Autosedačky vybavené systémem Isofix se do trojice v praxi skládají mnohem lépe, protože jejich pevné ukotvení lépe vymezuje prostor oproti sedačkám poutaným klasickým pásem, které mají tendenci se posouvat.

A samozřejmě nikdy nezapomínejte na základní bezpečnostní poučku – pokud převážíte nejmenší ratolest v protisměrné sedačce na místě spolujezdce, je absolutní nutností manuálně deaktivovat čelní airbag.

Přehled vozů s prostorem pro 3 autosedačky vzadu

Výrobce a modelObdobí výrobyTyp karoserie
Audi Q704/2024 - 04/2026SUV
Citroën Berlingo (II) Multispace04/2012 - 05/2015Osobní dodávka
Citroën C4 Picasso (II)07/2013 - 09/2016MPV
Citroën C5 Aircross02/2019 - 03/2022SUV
Citroën Grand C4 Picasso (II)10/2013 - 09/2016MPV
Dacia Dokker03/2017 - 11/2020Osobní dodávka
Dacia Duster (I)11/2013 - 12/2017SUV
Fiat Doblò (263) Kombi01/2015 - 08/2019Osobní dodávka
Ford Galaxy (III)10/2019 - 04/2023MPV
Ford S-MAX (II)06/2015 - 10/2019MPV
Ford Tourneo Connect12/2013 - 05/2018Osobní dodávka
Ford Tourneo Custom08/2012 - 01/2018Minibus
Kia Carens (RP)05/2013 - 10/2016MPV
Mercedes-Benz Citan (415) Tourer10/2012 - 12/2020Osobní dodávka
Mercedes-Benz EQT07/2023 - 05/2026Osobní dodávka
Mercedes-Benz T-Klasse07/2022 - 05/2026Osobní dodávka
Nissan Navara (D40)04/2010 - 08/2015Pick-up
Opel Combo (D) Combi01/2012 - 08/2017Osobní dodávka
Opel Zafira (C) Tourer01/2012 - 06/2016MPV
Peugeot 5008 (I) Van10/2013 - 01/2017MPV
Peugeot 5008 (II)03/2017 - 09/2020SUV
Peugeot Partner (II) Tepee03/2012 - 04/2015Osobní dodávka
Renault Espace (V)02/2020 - 04/2023MPV
Renault Grand Espace (IV)07/2012 - 02/2015MPV
Renault Grand Scénic (III)03/2013 - 09/2016MPV
Renault Grand Scénic (IV)11/2016 - 06/2023MPV
Renault Kangoo (II)02/2008 - 03/2013Osobní dodávka
SEAT Alhambra (7N)06/2015 - 01/2022MPV
Toyota Prius+ (XW3/4)02/2015 - 08/2020MPV
VW Sharan (II)04/2015 - 06/2022MPV
VW Touran09/2015 - 04/2026MPV
VW Touran (I)08/2010 - 04/2015MPV
VW Nutzfahrzeuge Caddy (IV)06/2015 - 09/2020Osobní dodávka

Zdroje: ADAC

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