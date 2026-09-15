Auta, která pojmou 3 dětské autosedačky vedle sebe: Velký přehled nových i ojetých modelů
Ačkoliv moderní vozy nabobtnaly prostoru na zadních sedadlech obecně nepřibývá. A naložit tři děti dozadu tak, aby každé mělo vlastní bezpečnou autosedačku, není zdaleka samozřejmé. Přinášíme proto přehled modelů, které v náročných testech německého autoklubu ADAC obstály a nabídnou dostatek místa pro celou rodinu, aniž byste museli dělat kompromisy v bezpečnosti nebo pohodlí.
Automobilky nám dnes servírují stále robustnější a na pohled majestátnější modely. Přesto, když se pokusíte na zadní lavici vyskládat tři dětské autosedačky vedle sebe, i ten velký rodinný křižník často zklame.
Ve snaze zajistit maximální komfort a špičkovou ochranu při bočním nárazu výrobci krajní sedadla tvarují složiteji. Výsledkem je, že se prostřední místo smrskne na nouzový a nepohodlný zbytek prostoru, kam se další plnohodnotná autosedačka zkrátka nevejde.
Ještě složitější situace nastává, pokud trváte na tom, aby měla všechna tři zadní sedadla k dispozici bezpečné upínání Isofix. Takových aut je na trhu doslova jako šafránu, u nových modelů byste je spočítali na prstech jedné ruky.
Pokud se poohlížíte po voze, který právě sjel z výrobní linky, vaše zraky by se měly upřít především do segmentu takzvaných osobních dodávek a MPV. Z nových aut bez problémů pojmou početnou rodinu modely jako Ford Tourneo Connect nebo Volkswagen Caddy.
Ještě velkorysejší porci prostoru pak nabízejí plnohodnotné osobní verze dodávek, jako je Mercedes-Benz EQV či Citroën Spacetourer (a jeho deriváty). Poslední jmenovaný model se navíc může pochlubit právě onou vzácností v podobě tří samostatných Isofix úchytů v jedné řadě. Zcela logicky zde platí přímá úměra – čím krabicovější tvar karoserie, tím více reálného prostoru pro bezpečné ukotvení dětských pasažérů.
Přestože se obrovské oblibě těší vozy kategorie SUV, které bodují mohutným vzhledem a velkým kufrem, pro převoz tří dětí vedle sebe nejsou ideální. Mezi novými vozy této třídy vyhoví třem autosedačkám vedle sebe v podstatě jen Volvo XC90 s cenou od 1.499.000 Kč
Mezi ojetinami je lépe
Zdaleka nejširší nabídku rodinných stěhováků však najdete na trhu ojetin, jemuž dlouhodobě kralují tradiční vozy kategorie MPV. Absolutní stálicí a favoritem je Volkswagen Sharan, který kromě ohromného vnitřního prostoru nabízí vzadu tři Isofixy. Zdatně mu po léta sekunduje i jeho menší sourozenec Volkswagen Touran. V bazarech pak můžete úspěšně zapátrat po starších ročnících modelů Peugeot 5008 nebo Audi Q7, které vnitřním uspořádáním třísedačkový úkol zvládnou.
Zajímavou alternativou pro ty, kterým klasické pětimístné vozy nestačí, jsou auta sedmimístná. Zatímco dříve byla třetí řada sedadel doménou jen několika málo velkoprostorových aut, dnes je na trhu přes padesát různých modelů, které sedm míst nabízejí buď standardně, nebo za příplatek. Vybrat si můžete napříč celým spektrem trhu – od drsných terénních vozů přes klasické dodávky až po elektrický sedan Tesla Model S.
Experti však před nákupem jakéhokoliv rodinného vozu radí nechávejte nic náhodě. Vezměte všechny vaše autosedačky rovnou s sebou do autosalonu či autobazaru a vyzkoušejte jejich instalaci přímo na místě. Autosedačky vybavené systémem Isofix se do trojice v praxi skládají mnohem lépe, protože jejich pevné ukotvení lépe vymezuje prostor oproti sedačkám poutaným klasickým pásem, které mají tendenci se posouvat.
A samozřejmě nikdy nezapomínejte na základní bezpečnostní poučku – pokud převážíte nejmenší ratolest v protisměrné sedačce na místě spolujezdce, je absolutní nutností manuálně deaktivovat čelní airbag.
Přehled vozů s prostorem pro 3 autosedačky vzadu
|Výrobce a model
|Období výroby
|Typ karoserie
|Audi Q7
|04/2024 - 04/2026
|SUV
|Citroën Berlingo (II) Multispace
|04/2012 - 05/2015
|Osobní dodávka
|Citroën C4 Picasso (II)
|07/2013 - 09/2016
|MPV
|Citroën C5 Aircross
|02/2019 - 03/2022
|SUV
|Citroën Grand C4 Picasso (II)
|10/2013 - 09/2016
|MPV
|Dacia Dokker
|03/2017 - 11/2020
|Osobní dodávka
|Dacia Duster (I)
|11/2013 - 12/2017
|SUV
|Fiat Doblò (263) Kombi
|01/2015 - 08/2019
|Osobní dodávka
|Ford Galaxy (III)
|10/2019 - 04/2023
|MPV
|Ford S-MAX (II)
|06/2015 - 10/2019
|MPV
|Ford Tourneo Connect
|12/2013 - 05/2018
|Osobní dodávka
|Ford Tourneo Custom
|08/2012 - 01/2018
|Minibus
|Kia Carens (RP)
|05/2013 - 10/2016
|MPV
|Mercedes-Benz Citan (415) Tourer
|10/2012 - 12/2020
|Osobní dodávka
|Mercedes-Benz EQT
|07/2023 - 05/2026
|Osobní dodávka
|Mercedes-Benz T-Klasse
|07/2022 - 05/2026
|Osobní dodávka
|Nissan Navara (D40)
|04/2010 - 08/2015
|Pick-up
|Opel Combo (D) Combi
|01/2012 - 08/2017
|Osobní dodávka
|Opel Zafira (C) Tourer
|01/2012 - 06/2016
|MPV
|Peugeot 5008 (I) Van
|10/2013 - 01/2017
|MPV
|Peugeot 5008 (II)
|03/2017 - 09/2020
|SUV
|Peugeot Partner (II) Tepee
|03/2012 - 04/2015
|Osobní dodávka
|Renault Espace (V)
|02/2020 - 04/2023
|MPV
|Renault Grand Espace (IV)
|07/2012 - 02/2015
|MPV
|Renault Grand Scénic (III)
|03/2013 - 09/2016
|MPV
|Renault Grand Scénic (IV)
|11/2016 - 06/2023
|MPV
|Renault Kangoo (II)
|02/2008 - 03/2013
|Osobní dodávka
|SEAT Alhambra (7N)
|06/2015 - 01/2022
|MPV
|Toyota Prius+ (XW3/4)
|02/2015 - 08/2020
|MPV
|VW Sharan (II)
|04/2015 - 06/2022
|MPV
|VW Touran
|09/2015 - 04/2026
|MPV
|VW Touran (I)
|08/2010 - 04/2015
|MPV
|VW Nutzfahrzeuge Caddy (IV)
|06/2015 - 09/2020
|Osobní dodávka
Zdroje: ADAC