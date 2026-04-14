Auta Martina Vaculíka: Bigster Hybrid-G 150 4x4 coby nejzajímavější dacia všech dob
Dnešní díl podcastu Auta Martina Vaculíka věnuji netypicky jen jedné konkrétní motorizaci jednoho konkrétního modelu. Jde totiž o auto, které naše čtenáře a diváky extrémně zajímá. Na pomoc jsem si přizval opět Aleše Matuška z fandovského serveru RNews.cz.
V minulém díle jsme řešili vzestup automobilky Dacia. Tedy jak se od čistě účelného prvního loganu pozvolna dostala k vozům koukatelnějších tvarů, vyšších výkonů a bohatšího vybavení.
Zcela na vrcholu této snahy stojí model Bigster, který poprvé ctitelům rumunské značky přinesl prvky jako elektrické ovládání pátých dveří, dvouzónovou klimatizaci, chlazenou přihrádku v loketní opěrce či pádla pro manuální řazení pod volantem. Výjimečnou pozici v modelové řadě pak má motorizace Hybrid-G 150 4x4, která poprvé nabízí kombinaci všeho se vším. Značka Dacia totiž zatím nedokázala kombinovat pohon 4x4 se spalováním LPG, stejně tak nedokázala nabídnout čtyřkolku s automatickou převodovkou.
Nová varianta na to jde chytře. Vpředu je tříválcová dvanáctistovka upravená pro spalování LPG (a překvapivě to nejsou malé úpravy, jiné jsou třeba mezichladič stlačeného vzduchu i hlava válců) a přední kola pohání přes dvouspojkovou převodovku. K mild-hybridnímu systému, který je dnes u bigsterů standardem, je však připojen ještě zadní elektromotor s výkonem až 21 kW a točivým momentem 87 Nm. Aby relativně skromná porce newtonmetrů stačila na pohon vozidla, je zde i dvoustupňová převodovka s neutrálem, který umožňuje motor při klidné jízdě po adhezním povrchu zcela odpojit.
Bez kardanu pod autem a přidaných jízdních odporů tak vzniká nejen čtyřkolka, ale hlavně z mild-hybridu je náhle plný hybrid schopný čistě elektrické jízdy rychlostmi v reálu do 70 km/h. Místo čtyřkolky, která spotřebu paliva zvyšuje, tak máme čtyřkolku, která ji snižuje.
V podcastu s Alešem Matuškem řešíme, jak je vše technicky udělané, zda motor s přímým vstřikem benzinu přepracovaný na LPG může pracovat spolehlivě a zda výkon zadního motoru stačí na jízdu v terénu. Dnešní díl si dejte, i pokud vás dacia nezajímá. Jednotlivá technická řešení jsou totiž zajímavá pro každého, kdo má rád auta.
