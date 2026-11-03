Auta Martina Vaculíka: Jak Dacia Bigster na LPG obstála u elektromobilistů?
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Možná víte, že v redakci máme na dlouhodobý test jedno z nejzajímavějších aut, která poslední léta přinesla. Model Bigster hybrid G150 4x4, dnes už přejmenovaný na tribrid, kombinuje všechno se vším – LPG, pohon 4x4, automatickou převodovku i hybrid. Jak se to podařilo naladit a jak se vám s tím žije, když už jezdíte převážně elektromobilem?
Už vysoce přeplňované tříválce s Millerovým cyklem, který zvyšuje energetickou účinnost, ale musí vystačit s kratší dobou otevření sacích ventilů, bývá těžké přemluvit k plynulému tahu. Typický pro ně je prudký nástup po překonání prodlevy turbodmychadla, kterým se kratší doba otevření ventilů kompenzuje. U moderních vozů, a Dacia není výjimkou, k překlenutí této prodlevy pomáhají startér-generátory (typicky výkonem 10 kW) spojené s 48V trakčním akumulátorem. Už to stačí, aby se vozu říkalo mild-hybrid.
Dacia Bigster má na zadní nápravě druhý 48V elektromotor s maximálním výkonem 23 kW, trvalým pak 10 kW. Aby byl k něčemu i v terénu, je spojen s dvoustupňovou převodovkou. Vpředu je pak šestistupňová dvouspojková převodovka, která z principu může rychle plynule dělat jen ty změny převodů, které očekává. Tedy ty, ke kterým stačí překrytí z jedné spojky na druhou, neboť na druhé hřídeli již je očekávaný převod nachystán. Když ji nějak zaskočíte, musí podřadit najednou o dva převody atd., nemůže se moc lišit od někdejších a motoristy spíše neoblíbených robotizovaných převodovek.
Sladit tohle všechno dohromady, navíc s pohonem na LPG, je úkol, se kterým by se zle pral i Mercedes-Benz. Jak se to povedlo Dacii? I o tom bude řeč v dnešním podcastu. Jak působí Dacia Bigster na Zdeňka Havrlíka, který má doma BMW i3 a Teslu Model 3? A jak na našeho spolupracovníka Petra Žitného, který provozuje dvě i3 a má zkušenosti s mnoha jinými elektrickými auty?
Snad neprozradím moc, když rovnou napíšu, že oba naši dnešní elektromobilisté jsou též zkušení uživatelé pohonu na LPG, se kterým jezdili, než se elektrická auta stala široce dostupnými.
Zdroj: Autorský text