Auta Martina Vaculíka: Je kvalita elektromobilů Škoda dílem několika nadšenců?
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Asi není žádným tajemstvím, že velmi oceňuji současné elektromobily značky Škoda, zejména Enyaq a Elroq, s nimiž mám najeté desítky tisíc kilometrů. Nikdy mě nikde nenechaly a vždy dovezly celou posádku do cíle s takovým komfortem, že většina z těch, které jsem kdy vezl, už také má svůj elektromobil.
Škodovácké elektromobily postavené na platformě MEB se vylízaly z dětských nemocí a dnes fungují velice dobře. Úplně mě fascinuje komfort odpružení na tlumičích DCC, byť podvozek patří spíše k jednodušším a byť zpočátku vyjelo i pár aut, kde tlumiče nějak uvízly v nejtvrdším režimu. Velmi se mi líbí spolupráce předního a zadního motoru, což na začátku též nebývalo ideální.
Týmu škodováckých vývojářů se daří pozvolna vozy učit i věci, s nimiž platforma původně nepočítala. Například přední kufr nebylo možné mít proto, že platforma MEB uměla otevírání kapoty jen z levé strany. Na trzích, kde se jezdí vlevo a volant je vpravo, by tak k otevření předního kufru musel řidič obejít auto a zatáhnout za táhlo u nohou spoujezdce.
S campovacím režimem, tedy aby bylo možné ve voze spát při zapnutém topení bez rozsvícených světel a dalších nepotřebných spotřebičů, si poradili typicky českou improvizací - aplikaci MyŠkoda naprogramovali tak, aby vám stále znovu zapínala nezávislou klimatizaci, která se jinak po půl hodině vypne.
Takových věcí, s nimiž se původně nepočítalo, ale škodovácké elektromobily je dneska umí, je celá řada. Impozantní je například nárůst povolené hmotnosti bržděného přívěsu z původních 1200 kg na až 2200 kg, čímž se dnes chlubí čtyřkolky RS.
Věděli jste, že vyvzdorovaný na koncernovém vedení je i celý projekt vozu Elroq? Mnozí vysocí manažeři v něm původně neviděli smysl, a přitom dnes jde o nejprodávanější elektromobil koncernu Volkswagen a trvale jeden z nejprodávanějších elektromobilů v Evropě.
Do svého podcastu jsem si tak pozval mladé Škodováky, o nichž vím, že svoji práci na vývoji elektromobilů dělají nad rámec svých povinností. Mají zásluhu na tom, že z bolestného přechodu k elektromobilitě má Škodovka šanci vybruslit lépe, než jiní tradiční výrobci.
František Budinský je specialista na konektivní služby a veřejné i domácí nabíjení včetně služby PowerPass.
Lukáš Kendík je projektový manažer uživatelského rozhraní. S ním se lze bavit o výhodách a nevýhodách nového infotainmentu na bázi Android Automotive.
Martin Vajgl je specialista technického vedení projektů celého vozu (Elroq).
Pokud si myslíte, že jde o další zaplacený rozhovor „damage control“, kterými vás poslední dobou česká média zásobují, tak opravdu ne. Já jsem takový nadšenec a tak fandím tomu, když se někdo snaží dělat svoji práci, že i toto jsem udělal zcela zdarma.
Zdroj: Autorský text