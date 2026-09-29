Auta Martina Vaculíka jsou v nominaci na Křišťálovou lupu. Hlasujte i vy
Projekt Auta Martina Vaculíka u veřejnosti zabodoval a míří do finále prestižní ankety Křišťálová Lupa 2026. Oblíbená videa zaměřená na techniku a servisní praxi bojují o přízeň v kategorii Online video. O tom, zda pořad promění nominaci ve vítězství, můžete svým hlasem rozhodnout i vy.
Martin Vaculík patří k nejvýraznějším českým automobilovým novinářům a technickým specialistům v jedné osobě. Dlouhodobě se věnuje automobilové technice, konstrukci vozů, spolehlivosti i problematice ojetých automobilů. Jeho jméno je úzce spojeno s časopisem Svět motorů, kde Martin Vaculík působí jako zástupce šéfredaktora.
Martinovy odborné texty a videa se v průběhu let staly jedním z výrazných zdrojů praktických informací pro české motoristy. Videa Martina Vaculíka mají na YouTube miliony zhlédnutí a také díky tomu se kanál Auto.cz rozrostl na více než 133 tisíc odběratelů.
Martin Vaculík se ve videích pravidelně věnuje technickým zajímavostem, konstrukčním řešením, motorům, převodovkám, podvozkům nebo servisním otázkám. Staví na neoblomných měřeních a datech. Charakteristický je pro něj také starý dobrý servisní zvedák snaha vysvětlovat, proč se automobil chová určitým způsobem nebo kde mohou v praxi vznikat problémy.
V roce 2026 se doslova legendární obsah posunul do samostatného projektu Auta Martina Vaculíka. V březnu odstartoval stejnojmenný podcast, jehož první díl se věnoval Škodě 120. Následovaly další díly věnované výrazným automobilům české i světové historie a současnosti.
Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu je letos již ve 21. ročníku. Anketu pořádá server Lupa.cz a jejím cílem je ocenit výrazné projekty, služby a osobnosti českého internetu.
O pořadí v kategorii Online video, kde působí i Martin Vaculík, rozhoduje internetová veřejnost. Hlasování je proto především měřením toho, které internetové projekty mají mezi českými uživateli největší podporu.
Pro svého favorita můžete hlasovat zde
Veřejnost letos rozhoduje například o kategoriích Internetové obchodování, Nástroje a služby, Zájmové weby, Zpravodajství a publicistika, Podcast roku, Influencer a právě Online video, v níž se letos objevují také Auta Martina Vaculíka.
Hlasování je otevřené do 31. října 2026. O tom, jak si Auta Martina Vaculíka v letošní konkurenci povedou, tak tentokrát nerozhodne jen odborné hodnocení, ale především samotní uživatelé českého internetu.
Zdroje: redakční článek, Křišťálová Lupa