Auta Martina Vaculíka: O autech a lyžování se Šárkou Strachovou
Lyžařku Šárku Strachovou (za svobodna Záhrobskou) není třeba představovat. Má zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili z mistrovství světa a třetí místo vybojovala na olympiádě ve Vancouveru 2010. Říkáte si, o čem si tak mohla povídat s technicky zaměřeným redaktorem Světa motorů?
Osobně mám teorii, že kdo dobře lyžuje, většinou i dobře řídí. Že ovládání auta na limitu má ty samé zákonitosti, jako ovládání lyže v oblouku. Že hledání maximálního zatočení a náklonu na lyžích se řídí podobným citem, kterým dobrý řidič pozná, kdy už se kola pouštějí vozovky.
Když jsem se dozvěděl, že za kolegy v deníku Sport pět pater pod námi dochází slavná česká lyžařka Šárka Strachová, napadlo mě to vyzkoušet. Slovo dalo slovo a natočili jsme spolu podcast o autech a lyžování. Když Šárka Strachová popisovala techniku slalomu na lyžích, byl jsem úplně šokovaný, jak podobné to je slalomu v autě včetně vedení pohledu.
Veřejnost dle paní Strachové trápí podobný nešvar jako řízení auta - nejrychleji jezdí a nejvíce tak ostatní ohrožují ti, kdo ve skutečnosti vůbec nejsou dobrými lyžaři ani řidiči.
A schválně jestli víte, co bylo první auto Šárky Strachové? No ano, Fiat 126p zvaný Maluch. Dodnes si pamatuje, jak se startoval a že vinou úzkého rozchodu kol musel ve vyjetých kolejích jezdit našikmo.
Zdroj: Autorský text