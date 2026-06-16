Auta Martina Vaculíka: O cenách pohonných hmot s Ivanem Indráčkem
Předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček je v branži znám svými odvážnými vyjádřeními, kdy narozdíl od zavedených velkých značek nemusí zvažovat politické okolnosti a prostě říká, co si myslí. Tentokrát jsme se bavili o cenách pohonných hmot, situaci na globálním trhu s ropou i významu vládního zastropování cen motorových paliv.
S Ivanem Indráčkem jsem si v minulosti povídal už vícekrát. A vždy ocenil jeho široký přehled dalece přesahující český trh. Vinou krize na blízkém východě a uzavřeného Hormuzského průlivu jsme měli tentokráte témat mnohem víc než obvykle.
Bylo dramatické březnové zvýšení cen pohonných hmot výsledkem skutečného nedostatku, nebo jen jeho hrozby? A proč cena nafty vzrostla více než cena benzinu? Věděli jste, že deset procent evropské spotřeby nafty musí být kryto importem například z Afriky? Že prostě evropské rafinérské kapacity nejsou dostatečné, aby uspokojily celou naši poptávku po naftě?
Dřív se vozidla i z Ruska, podobně jako LPG. Má výpadek tohoto zdroje negativní vliv na cenu? A podařilo se nahradit ropovod Družba a ruskou ropu?
Velké téma je také vládní zastropování cen pohonných hmot. Osobně mě čerpadláři léta štvou, když zdražují hned (byť v tancích mají ještě levnější zásoby), ale zlevňovat se jim nikdy nechce s odůvodněním, že mají ještě zásoby nakoupené draze.
Vládní stropy donutily menší prodejce pohonných hmot prodávat některé dny i pod nákupem. Vedlo to k reálnému omezení služeb nebo krachu některých z nich? A měly vládní stropy nějaký význam, nebo jde o další zbytečnou agendu stále bytnějícího státního aparátu a na vše by stačila volná ruka trhu?
Osobně se mi líbí, že levněji nyní natankuji na dálnicích, kde vždy čerpadláři měli velké marže. A jelikož tam mají čerpací stanice především velcí prodejci, tak věřím že je to nepoloží. Co na to Ivan Indráček?
Nakonec jsme se stočili k LPG. V redakci Světa motorů máme na dlouhodobý test Dacii Bigster hybrid G-150 4×4, tedy vozidlo výrobcem originálně upravené na spalování LPG. Těšili jsme se, jak ušetříme. Když však litr LPG stojí nyní obvykle 22,90 Kč a obsahuje o 25 procent méně energie než litr benzinu, je úspora jen čtvrtinová. Proč je nyní plyn drahý? Světe div se, ale stojí za tím opět jedna legislativní nespravedlnost.
Ano, dnešní podcast je dlouhý, ale myslím si, že stojí za to.
zdroj: Autorský text | video: auto.cz