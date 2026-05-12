Auta Martina Vaculíka: O legendární Škodě Octavia s Danem Říhou
Dnešní díl podcastu Auta Martina Vaculíka bude o autě, které je dlouhá léta nejprodávanějším modelem českého trhu, tedy o Škodě Octavia.
Škoda Octavia – kdo by ji neznal? Dnes máme na trhu její čtvrtou generaci, běžně však v provozu potkáváme i zakladatelku rodu, tedy jedničku z let 1996 až 2010. Právě o té budu mluvit s Danielem Říhou z Autostylu Trutnov.
Dana Říhu dobře znají čtenáři Světa motorů, neboť se bez něj neobejde žádný díl naší bazarové rubriky, který pojednává o škodovkách. Dan je zároveň sběratel starých škodovek, když vlastní skvosty jako 1000 MB, 1100 MBX, 110 R, Garde a právě dokončuje Rapid 136. Videa o jeho „tisícovce“ a „erku“ už zde také byla.
Společně jsme zavzpomínali na rok 1996, kdy se první octavia představila. Já byl žák posledního ročníku základní školy hltající články v médiích, Dan už pracoval jako přejímací a garanční technik u současného zaměstnavatele. Jak se tehdy nadšencům octavia líbila? Nebyli by radši, kdyby prošel Giugiarův návrh a octavia vypadala tak, jak poté dvojkové toledo od Seatu?
Zavzpomínali jsme si také na první listopadové jízdy, kdy se náměstí větších měst zaplnila lidmi toužícími po svezení s octaviemi. Dan měl to štěstí, že jeden exemplář – konkrétně GLX 1.6i (55 kW), také řídil. Co říkali lidé na nedostatečnou prostornost na zadních sedačkách? Budete překvapeni.
Vzpomínáme i na druhý motor, který byl k dispozici hned od prvních týdnů prodeje, a to 1.8i 20V (92 kW). Věděli jste, že po roce jej výrobce upravil montáží sání s proměnnou délkou a téměř tím odstranil tolik kritizovaný nedostatek točivého momentu z nízkých otáček a vysokou spotřebu paliva? Zavzpomínáme i na další motory včetně kuriózního českého 1.4 MPI OHV (44 kW), který se pod kapotu octavie v malé sérii též dostal.
Za týden se můžete těšit na další díl, který zaměříme na závady, spolehlivost a výběr kusu vhodného na veteránský chov.
Zdroj: Autorský text