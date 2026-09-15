Auta Martina Vaculíka: O trhu ojetých elektromobilů s Janem Dedkem z AAA Auto
Vysoké ceny paliv ženou vzhůru poptávku po ojetých elektromobilech – to je věta, kterou v médiích už půl roku čtete vlastně pravidelně. Je to skutečně pravda? Jaká jsou reálná rizika elektrických ojetin a jak jim předcházet? O tom jsem si povídal s expertem Janem Dedkem.
Jan Dedek je hlavním expertem na ojetiny ve společnosti Aures Holdings, která provozuje známé bazary AAA Auto. Jeho úkolem bylo nastavit zde pravidla výkupu a skladování elektromobilů, naučit prodejce se v jejich technice orientovat a taktéž vymyslet, jakým způsobem bude o parametrech nabízených vozů informován zákazník.
Když se dnes podíváte na nabídku elektromobilů v AAA Auto, překvapí vás, že kontroverzní prodejce k nim má opravdu nejširší informace včetně reálného dojezdu konkrétního kusu. Tedy dojezd není vypočítáván z původní kapacity baterie, ale z té aktuální, kterou si bazar u každého kusu zjišťuje.
Rozhovor budete mít možná tendenci odsoudit kvůli bazaru, s nímž si mnozí udělali špatnou zkušenost. Jan Dedek má však opravdu velmi cennou zkušenost s vysokým počtem elektrických ojetin, jejich výkupem, diagnostikou, prodejem a případnými reklamacemi. Je tou správnou osobou, která umí odpovědět na klíčové otázky poklesu hodnoty, spolehlivosti a následných nákladů.
Zájemce o mladší elektrickou ojetinu si často myslí, že před tím nejdražším rizikem, tedy závadou trakčního akumulátoru, je chráněn zárukou minimálně 160.000 km či osm let, kterou automobilky poskytují. Tato záruka však není vyžadována zákonem, ale je dobrovolná, takzvaná smluvní. Automobilka si tak do jejích podmínek může vymyslet téměř cokoliv, třeba že ji lze uplatnit jen při zatmění slunce.
Častou obstrukcí ze strany automobilek tak je, že záruka přechází na dalšího majitele jen v případě přímého prodeje, nebo při prodeji přes autorizovaného obchodníka. Přeložit to můžeme tak, že osmiletá záruka na baterku platí, když vozidlo koupíte od soukromé osoby nebo v originálním programu prodeje ojetin dané automobilky. Výrobce vozidla nehodlá svoji zárukou podporovat jiné komerční subjekty, tedy právě třeba nezávislé multibrandové autobazary. Takže když si koupíte elektromobil v autobazaru, slavnou záruku na baterku leckdy nemá.
Samozřejmě jsem chtěl vědět, kterých přesně značek a modelů se toto týká: „To bohužel nelze přesně říci. Záleží často na trhu, ze kterého pochází. Vůz z Německa a vůz z Belgie mají často jiné podmínky,“ vysvětlil mi pak po telefonu ještě Jan Dedek.
Napadá vás, že zda má vůz záruku na baterku, vám přeci musí říci libovolný autorizovaný servis. Jan Dedek vysvětluje, že mnohé automobilky dodnes nemají sdílenou evropskou databázi servisních úkonů a že ověřování, zda daný vůz někde neprošustroval záruku, nechce žádný servis dělat preventivně pro člověka, od nějž ještě neviděl korunu. Že se to začne řešit, až když potenciálně záruční událost nastane, a že dokonce mnohé autorizované servisy věc přenesou na vás: Sežeňte si od servisu, kam auto jezdilo v Belgii, doklad, že tam absolvovalo pravidelné prohlídky. Přeložil bych to tak, že k nakupované ojetině požadujte důkazy o provedených prohlídkách, ať pak nemusíte volat po všech čertech.
Nemám vůbec dobrý pocit z toho, že jsem z hosta nedostal konkrétní informaci, které elektromobily ztrácí záruku na baterku při průchodu bazarem. Jan Dedek to vidí jinak: „Aspoň se lidé začnou o problematiku více zajímat a donutí automobilky vyvinout nějaký jednoduchý informační systém, v němž by se platnost záruky dala ověřit.“
Zdroj: Autorský text