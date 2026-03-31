Auta Martina Vaculíka: O vzduchem chlazených motorech s šéfkonstruktérem Tatra Trucks. Proč se pořád dělají?
Ve třetím díle podcastu Auta Martina Vaculíka bude řeč o vzduchem chlazeném motoru nákladních automobilů Tatra, který se překvapivě stále vyrábí a vyvíjí. Dokonce se po dlouhých letech vrací slavný dvanáctiválec, a to s parametry až 515 kW a 3200 Nm.
Do studia jsem si pozval Radomíra Smolku, v tuto chvíli jistě jednoho z nejznámějších českých techniků. Jeho oficiální funkce je „člen představenstva zodpovědný za vývoj“, snese však i zkrácený název šéfkonstruktér nebo šéftechnik Tatry.
Když dnes vidíme na stavbách jezdit sklápěče či domíchávače Tatra Phoenix, tak jejich kabina pochází od firmy DAF a motor je mezinárodní Paccar. Z technického DNA Tatry tak zde zůstává unikátní páteřový rám s výkyvnými polonápravami.
Vojáci, hasiči či těžební průmysl však objednávají spíše model Tatra Force s charakteristickým nízkým profilem a hranatým designem kabiny. „To auto je stoprocentně Made in Czech Republic,“ říká hrdě Radomír Smolka.
„Sami si vyrábíme kabinu, rám, převody a vzduchem chlazený motor. Ten nejen montujeme, ale vyrábíme i všechny klíčové komponenty, jako válce, jejich hlavy, blok či klikovou hřídel. I další komponenty nakupujeme od českých dodavatelů, turbodmychadlo je ČZ, vstřikovací čerpadlo, nově dokonce elektronicky regulované, dodává Motorpal. Ukažte mi dnes jinou fabriku schopnou vyrobit celé auto,“ chválí svého zaměstnavatele Radomír Smolka.
Současná produkce vzduchem chlazených nemíří do civilního sektoru proto, že nemá filtr pevných částic. Díky AdBlue a vyladěnému spalování plní emisní normu Euro 5, šestku však nikoliv, byť i prototyp takového motoru existuje. Motor ve starší emisní konfiguraci je v nabídce nezbytný, jelikož armády či hasiči požadují možnost chodu na univerzální vojenská vysokosirná paliva. Dříve se takovým variantám hezky česky říkalo MORUPA, čili motor na různá paliva.
Vzduchem chlazený motor má i klíčovou výhodu, co se týče zástavby. Posadíte jej na rám a běží. Nepotřebuje napojení na chlazení. Překvapivě i vstupy vzduchu v přídi mu stačí menší. Díky většímu tepelnému spádu má totiž tatrovácký motor překvapivě menší spotřebu chladicího vzduchu než agregáty chlazené kapalinou. Tato informace je asi pro laika největší překvapení.
Dnešní podcast potěší všechny, kteří mají rádi tatrovky, poctivou strojařinu a cení si české průmyslové tradice
Zdroj: Autorský text