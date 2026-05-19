Auta Martina Vaculíka: O závadách první Škody Octavia s Danem Říhou
V minulém díle podcastu Auta Martina Vaculíka jsme vzpomínali na příchod první Škody Octavia na trh. Tentokráte zavzpomínáme na časté závady a poradíme, jak poznat opravdu zachovalý kus vhodný na veteránský chov.
První novodobá škodovka, která byla díky technice koncernu Volkswagen plně souměřitelná se západními vozy, přišla na trh v roce 1996. V minulém díle jsme vzpomínali na obrovský zájem veřejnosti, nedostatek místa na zadních sedačkách, špatnou pružnost a vysokou spotřebu paliva motoru 1.8i 20V, ale také na to, jak úžasná pak byla jeho přeplňovaná verze.
V dnešním díle podcastu Auta Martina Vaculíka bude řeč o závadách. Daniel Říha, který už tehdy pracoval v Autostylu Trutnov jako garanční technik, zavzpomíná, co se řešilo hned na nových kusech a jakým způsobem vůbec tehdy byly servisy o problémech informovány. Připomeneme řešení oddělovacího prostoru pod čelním sklem, kde je vstup vzduchu do ventilace. U prvních kusů teklo přímo na kabinový filtr, později se zase ucpávaly odtoky a nahromaděná voda přetekla až dovnitř auta. Probereme i další bolavá místa a povídání zakončíme typickými znaky zachovalého kusu.
Nevynecháme ani problematiku vibrací předních brzd, za které překvapivě málokdy mohly brzdy samotné. Věc je komplikovanější a známý servisák z Trutnova ji vysvětluje tak, že to chápu i já. Vy určitě nebudete mít problém.
Je totiž jasné, že octavie stihne stejná vlna nostalgie jako starší škodovky. A že sběratelé budou hledat co nejhezčí kusy na chov. Jak takový poznat? S Danem Říhou jsme vybrali místa na voze, která mohou sloužit jako indikátor, že toho za sebou nemá moc a která sebepečlivější snahou vyrobit z dojetého vozu klenot už do původního stavu nevrátíte.
Zdroj: Autorský text