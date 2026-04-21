Auta Martina Vaculíka: S Martinem Divišem o pojištění, létání i veteránech

Martin Vaculík , pdc
Tento díl podcastu Auta Martina Vaculíka nevznikl ve studiu našeho vydavatelství, ale v prostorné rohové kanceláři v pražském sídle pojišťovny Kooperativa. Ředitel Martin Diviš, který v ní pracuje, je jedním z nejzajímavějších lidí v naší branži.

Hlavním společným tématem dnešního podcastu bylo samozřejmě pojištění. Všichni rok co rok nadáváme, jak zdražuje nejen zákonné pojištění škod způsobených provozem vozidla, tedy takzvané povinné ručení, ale i dobrovolné havarijní pojistky. Čím je to způsobeno a co proti tomu dělat? 

Jednou z populárních cest jsou mobilní aplikace, kterými pojišťovně prokážete, že jezdíte opatrně či málo. O kolik svobody vás připravují? Jak udělat, aby se vám skóre nezhoršilo, když si s mobilem v kapse přisednete k agresivnímu řidiči? Nedílnou součástí pojištění jsou dnes asistenční služby – právě v jejich úrovni jsou mezi jednotlivými pojišťovnami dle Martina Diviše velké rozdíly. 

Druhé společné téma bylo létání. Já jej mám mezi sny, které už se realitou nestanou, a upřímně jsem pro ně ani nikdy nic neudělal. Martin Diviš si pečlivě udržuje svoji licenci dopravního pilota a pravidelně usedá do kabiny letounu A319. 

A třetí téma? Samozřejmě láska k veteránům. V den našeho natáčení Martin Diviš zrovna přijel do práce krásným BMW 1600, tedy předchůdcem pozdější řady 3. Ať vás trápí praktická témata spojená s pojištěním, či jen máte rádi auta, dnešní díl našeho podcastu určitě nevynechejte.

