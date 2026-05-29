Auta nejsou pohovky, říká Čína. Přemýšlí nad zákazem nastavení sedadel do polohy vleže
Cestování vleže je další funkce moderních automobilů, o kterou možná z bezpečnostních důvodů přijdeme. Extrémně polohovatelné sedačky by tak mohly být další položkou, kterou omezí čínská legislativa.
Rozmach čínských automobilek s sebou přinesl obrovské množství zajímavých technologických i designových prvků, které implementovaly také jiné automobilky. V poslední době jsou to však právě regulatorní úřady z Číny, které některé z oněch trendů brzdí, či dokonce zcela zakazují.
Zakázány již byly kompletně elektronické kliky dveří a také přílišná integrace zásadních bezpečnostních funkcí do obrazovky. Fyzická tlačítka musejí automobilky ponechat alespoň pro směrovky, varovná světla, řazení, ovládání bočních oken a stěračů a také nouzové volání. Tamní úřady také zakázaly prodej nových vozů s volanty typu yoke.
Nyní se úřady zaměřily na extrémně polohovatelná sedadla, která umožňují cestujícím odpočívat v téměř horizontální poloze. Ty se dostávají do mnohých čistě elektrických vozidel pro zpříjemnění času na nabíječce, ale již dlouho je najdeme také v luxusních vozech se spalovacím motorem, zejména pro cestující vzadu.
Zatímco při nabíjení taková poloha nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko, čínské úřady upozorňují na fakt, že tyto automobily často v takové poloze umožňují také jízdu, a to už rizikem je. Během nehody totiž téměř ležící pasažéři mohou „podklouznout“ pod bezpečnostním pásem a ani systém airbagů je nebude schopen dostatečně ochránit.
Navíc prý taková poloha spolu s masážní funkcí, obřími obrazovkami v kabině a ambientním osvětlením vybízí cestující ke zdřímnutí během jízdy a přílišnému spoléhání na autonomní funkce moderních vozů.
K navrhovanému omezení se veřejnost může vyjádřit do 25. července. Podle agentury Reuters jde o součást širšího čínského úsilí o bezpečnost nově navrhovaných automobilů.
Mezi další kritizované aspekty patří také čím dál více oblíbený systém rekuperace, který umožňuje řízení vozu jedním pedálem, tzv. one-pedal. Někteří řidiči se prý příliš spoléhají na sílu rekuperace a v případě potřeby skutečných brzd reagují pomaleji.
Čína je navíc ve světovém měřítku tak významným trhem, že se regulatorní změny projevují také na trhu celosvětovém. Pokud tak rádi cestujete „vleže“, možná budete v budoucnu muset najít jinou polohu pro bezpečné cestování.
Co je podle vás další bezpečnostní riziko při jízdě v autě, které by se mělo omezit? A proč jsou to právě nohy spolujezdkyň na palubní desce? Podělte se o své názory v komentářích.
Zdroje: CarScoops, Reuters