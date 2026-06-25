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Auta v GTA VI budou jako živá. Budou se řešit pneumatiky i otvírat kufr

Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI Zdroj: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
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Prozkoumali jsme trailery, komunitních databáze a analýzy, abychom vám přinesli naprosto přesný obraz toho, jak se v GTA 6 bude jezdit, létat a řezat vlny. Zapomeňte na spekulace – tohle je pohled do budoucnosti virtuálního motorsportu, který dorazí už devatenáctého listopadu letošního roku.

Nejočekávanější hra poslední dekády, GTA VI, má konečně vyjít letos v listopadu. Oficiální gameplay ze samotné hry sice ještě neexistuje, ale tvůrci nedávno zveřejnili alespoň trailery, přebal a další indicie. Prošli jsme všechny možné materiály abychom zjistili, čím a na čem se bude ve hře jezdit, létat i plavat.

Tradiční devítipanelový vizuál, který tradičně zdobí krabičky každého dílu nejprodávanější herní série světa, toho poodhalil mnoho. Volba barev evidentně odkazuje na neonovou estetiku původního GTA Vice City z roku 2002. Spodní části přebalu dominuje agresivní, zářivě žlutý supersport značky Pegassi, který vizuálně kopíruje Lamborghini Aventador. V levém horním rohu se opět usídlil ikonický vrtulník Sea Sparrow, tentokrát i s rotačním kulometem. Vpravo pak chlápek na zadním kole krotí fialovo-růžovou motorku Principe Alvino V1, přímo před zraky policistů v kopii sedanu Dodge Charger.

Jinak právě fiktivní identita vozidel je pro celou sérii klíčová. Rockstar Games se záměrně vyhýbají reálným licencím, ačkoliv by si je jako jedno z nejbohatších studií planety mohli bez problémů dovolit. Důvodem je absolutní kreativní svoboda a propracované modely poškození. Vymyšlené značky navíc umožňují míchat nejlepší vizuální prvky z různých reálných aut dohromady a tvořit tak dokonalou satiru.

Osobní pouto k autům

V GTA VI auto nebude jen spotřební věcí, kterou ukradnete na ulici a po první nehodě zahodíte. Hlavní hrdinové budou mít svá pevně přidělená vozidla, ke kterým si vybudujete vztah. Chloubou hlavního hrdiny Jasona je robustní Vapid Creado, moderní SUV inspirované druhou generací Audi Q7.

Zajímavým krokem je také narovnání historických křivd vůči hráčům singleplayeru. Do hry se totiž vrací desítky aut, která byla v minulých letech uzamčena exkluzivně za branami online režimu, případně byla z tamních virtuálních obchodů úplně smazána. Svalnatý Declasse Vamos nebo moderní dálniční stíhač Bravado Buffalo STX si tak konečně užijeme v rámci plnohodnotné příběhové kampaně, a to hned od prvního dne.

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GTA VI trailer • Rockstar Games

Experti z Digital Foundry potvrdili, že engine hry využívá masivní ray-tracing, tedy simulaci fyzikálního chování světla v reálném čase. V praxi to znamená konec statických či sekavých textur. Když pojedete za neonové noci po bulváru Starfish Island, tak v bočním skle, ve zpětných zrcátkách a dokonce i ve slunečních brýlích se bude dokonale odrážet okolní svět.

Změnou prošlo i samotné prostředí, které na jedoucí stroje reaguje. Stát Leonida je protkaný rozsáhlými bažinami Grassrivers, což je herní verze floridských Everglades. Zde poprvé v sérii dostanou masivní prostor airboaty, tedy čluny poháněné obří zadní vrtulí. A dokonce i klasické kajaky. Silnice a vodní toky navíc křižuje dynamická fauna. Narazit v plné rychlosti s otevřeným offroadem do vyplašeného hejna plameňáků nebo v horším případě do masivního aligátora může znamenat okamžitou jízdenku do nejbližší nemocnice.

Majitelé konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S se dočkají už devatenáctého listopadu, zatímco komunita na PC si bude muset, jak je u Rockstar Games zvykem, počkat o něco déle.

Řeší se i zavazadla

Rockstar do hry integroval pokročilou správu nákladu, která přímo vychází z prověřených mechanik koňských brašen v Red Dead Redemption 2. Kufr vašeho vozu tak poprvé v městské akci poslouží jako mobilní zbrojnice a taktické skladiště – zapomeňte na to, že v kapse džínů unesete raketomet a pět samopalů. I uloupenou hotovost budete muset fyzicky odnést a uložit do zavazadlového prostoru, což dává plánování každé vloupačky úplně nový rozměr.

S tím úzce souvisí i dechberoucí evoluce interiérů při pohledu z první osoby. Digitální palubní desky v moderních vozech ukazují reálný čas a aktuální rychlost, na displejích se zrcadlí funkční GPS navigace a vývojáři potvrdili i plnou interaktivitu mechaniky, od reálných animací řazení a mačkání pedálů až po plynulé stahování střech kabrioletů.

Druhým pilířem, který posune zážitek z jízdy k realitě, je kompletně přepracovaná fyzika pneumatik a povrchů. Vývojáři vůbec poprvé v sérii implementovali dynamickou deformaci plášťů a simulaci jejich teploty, což znamená, že tlak v pneumatikách a hloubka vzorku přímo ovlivňují trakci.

Jemný písek Vice Beach nebo hluboké bláto Grassrivers se pro běžný sporťák stanou neovladatelnou pastí, což hráče donutí vozy aktivně upravovat v tuningových dílnách.

Následující tabulkový přehled kombinuje veškerou dosud odhalenou techniku z trailerů, oficiálního přebalu hry i dalších ochutnávek od Rockstar Games.

GTA VI: Seznam vozidel z dosavadních informací
Značka a modelKategorieReálná předlohaPůvod
Vapid CreadoSUVAudi Q7 (2. generace)Novinka (Jasonovo auto)
Principe Alvino V1MotocyklDucati Panigale V4Novinka
Schyster PMP 700SedanChrysler 300 (2. generace)Novinka
Bravado Police Gauntlet InterceptorNouzovéDodge Challenger SRTNovinka
Bravado Police Buffalo STX PursuitNouzovéDodge Charger (Moderní)Novinka
ClarionNeupřesněný modelLoď/ČlunCigarette Top GunNovinka
PegassiNeupřesněný modelSuperautoLamborghini AventadorNovinka
Vapid AleutianSUVFord Expedition (4. gen.)Návrat z GTA Online
Pfister AstronSUVPorsche MacanNávrat z GTA Online
Gallivanter Baller IISUVRange Rover Evoque/SportNávrat z GTA 5
Bravado BansheeSportovníDodge ViperNávrat z GTA 5
Bravado BisonPick-upDodge Ram Heavy DutyNávrat z GTA 5
Nagasaki BlazerČtyřkolkaYamaha YFZ450Návrat z GTA 5
Dinka Blista CompactSportovníHonda CRX (1. gen)Návrat z GTA 5
Vapid Bobcat XLPick-upChevrolet C/K (4. gen)Návrat z GTA 5
Brute BoxvilleDodávkaGMC Step VanNávrat z GTA 5
Albany Buccaneer/CustomMuscle carBuick Riviera/Ford FairlaneNávrat z GTA 5
Bravado Buffalo/STXMuscle car/SportDodge ChargerNávrat z GTA 5/Online
Declasse BurritoDodávkaChevrolet Express (1996)Návrat z GTA 5
Vapid Caracara/4X4OffroadFord F-150/Hennessey 6x6Návrat z GTA Online
Grotti CarbonizzareSportovníFerrari 458/Nissan GT-RNávrat z GTA 5
Grotti Cheetah ClassicSupersportFerrari TestarossaNávrat z GTA Online
Vapid ChinoMuscle car1965 Lincoln ContinentalNávrat z GTA Online
Pfister Comet Retro CustomSportovníPorsche 911 (930) RWBNávrat z GTA Online
Pfister Comet S2 CabrioSportovníPorsche 911 Turbo S CabrioNávrat z GTA Online
Vapid ContenderPick-upToyota Tundra DevolroNávrat z GTA Online
Invetero Coquette/D10SportovníChevrolet Corvette C7/C8Návrat z GTA 5/Online
Ubermacht CypherSportovníBMW M2 (F87)Návrat z GTA Online
Vapid Dominator/ ASP/GTXMuscle carFord Mustang (Různé generace)Návrat z GTA 5/Online
Benefactor DubstaSUVMercedes-Benz G-ClassNávrat z GTA 5
Annis Elegy Retro CustomSportovníNissan Skyline GT-RNávrat z GTA Online
Albany EmperorSedanCadillac FleetwoodNávrat z GTA 5
Grotti FuriaSuperautoFerrari (moderní modely)Návrat z GTA Online
Karin FutoSportovníToyota AE86 LevinNávrat z GTA 5
Bravado Gauntlet Classic/HellfireMuscle carDodge Challenger/CamaroNávrat z GTA Online
Declasse Impaler LX/SZMuscle carChevrolet Impala (1994)Návrat z GTA Online
Karin IntruderSedanInfiniti Q45Návrat z GTA 5
Zirconium JourneyObytný vůzFleetwood Pace Arrow (1979)Návrat z GTA 5
Enus JubileeSUVRolls-Royce CullinanNávrat z GTA Online
Ocelot JugularSportovníJaguar XE SV Project 8Návrat z GTA Online
Dundreary Landstalker XLSUVLincoln Navigator (4. gen)Návrat z GTA Online
Vapid LiberatorOffroadMonster TruckNávrat z GTA 5
Canis MesaSUVJeep WranglerNávrat z GTA 5
Maibatsu MuleKomerčníMitsubishi Fuso FMNávrat z GTA 5
Lampadati NovakSUVMaserati LevanteNávrat z GTA Online
Oceanic OceanicSedan1955 Nash AmbassadorNávrat z GTA: Vice City
Obey Omnis E-GTSportovníAudi e-tron GTNávrat z GTA Online
Nagasaki OutlawOffroadCan-Am Maverick X3Návrat z GTA Online
MTL PackerKomerčníInternational 9000Návrat z GTA 5
Enus Paragon RSportovní2018 Bentley Continental GTNávrat z GTA Online
Maibatsu PenumbraSportovníMitsubishi Eclipse/Audi TTNávrat z GTA 5
Jobuilt PhantomKomerčníPeterbilt 359 EXHDNávrat z GTA 5
Imponte PhoenixMuscle carPontiac Firebird/CamaroNávrat z GTA 5
Albany PrimoSedanPontiac Bonneville (80. léta)Návrat z GTA 5
Declasse RancherOffroadChevrolet SuburbanNávrat z GTA 5
Karin RebelOffroadToyota HiluxNávrat z GTA 5
Ubermacht Rebla GTSSUVBMW X5 (4. gen)Návrat z GTA Online
Jobuilt RubblePrůmyslovýPeterbilt 359 NákladníNávrat z GTA 5
Imponte RuinerMuscle carPontiac Trans AmNávrat z GTA 5
Bravado RumpoDodávkaFord E-SeriesNávrat z GTA 5
Declasse Sabre TurboMuscle carChevrolet ChevelleNávrat z GTA 5
Vapid Sandking XLOffroadFord Super DutyNávrat z GTA 5
Benefactor Schafter V12SportovníBrabus E V12Návrat z GTA Online
Canis Seminole FrontierSUVJeep Cherokee XJ (2. gen)Návrat z GTA Online
Ubermacht Sentinel Classic/XSSportovní/KupéBMW E30 M3/E92 M3Návrat z GTA 5/Online
Vapid SlamvanMuscle carFord F-Series (1950s Rat Rod)Návrat z GTA 5
Vapid SpeedoDodávkaChevrolet Express (2003)Návrat z GTA 5
Vapid StanierSedanFord Crown VictoriaNávrat z GTA 5
Zirconium StratumKombiHonda Accord WagonNávrat z GTA 5
Dinka SugoiSportovníHonda Civic Type R FK8Návrat z GTA Online
Karin SultanSportovníSubaru Impreza/Lexus ISNávrat z GTA 5
Obey TailgaterSedanAudi A6Návrat z GTA 5
Pegassi TempestaSuperautoLamborghini HuracánNávrat z GTA Online
Pegassi TorosSUVLamborghini Urus/Audi Q8Návrat z GTA Online
Vapid Odtahový vůz (Tow Truck)UžitkovýInternational HarvesterNávrat z GTA 5
Declasse Tulip/M-100Muscle carChevrolet Chevelle/MalibuNávrat z GTA Online
Declasse VamosMuscle carChevrolet NovaNávrat z GTA Online
Emperor VectreSportovníLexus RC FNávrat z GTA Online
Dinka VerusOffroadPolaris SportsmanNávrat z GTA Online
Declasse Vigero ZX ConvertibleMuscle carChevrolet Camaro Gen VINávrat z GTA Online
Declasse Walton L35OffroadChevrolet S-10 (1991)Návrat z GTA Online
Enus WindsorKupéRolls-Royce WraithNávrat z GTA Online
Declasse Yosemite 1500OffroadChevrolet Silverado (1. gen)Návrat z GTA Online
Bravado Youga/Youga ClassicDodávkaDodge Ram Van/Ford EconolineNávrat z GTA 5/Online
Pegassi ZorrussoSuperautoItaldesign ZerounoNávrat z GTA Online
LCC AvarusMotocyklChopper (Generický)Návrat z GTA Online
Nagasaki Carbon RSMotocyklDucati 1199/EBR 1190RSNávrat z GTA 5
Cruiser Beach CruiserKoloKlasické plážové koloNávrat z GTA 5
Dinka Double-TMotocyklHonda CBRNávrat z GTA 5
Maibatsu ManchezMotocyklKTM 500CCNávrat z GTA Online
Maibatsu SanchezMotocyklYamaha YZ450F/CrossNávrat z GTA 5
Western SovereignMotocyklHarley Davidson Road KingNávrat z GTA 5
Western Zombie ChopperMotocyklHarley Davidson Fat BobNávrat z GTA 4/5
Vapid Police Cruiser (Interceptor)NouzovéFord Taurus PoliceNávrat z GTA 5
Vapid Police Cruiser (Stanier LE)NouzovéFord Crown Victoria PoliceNávrat z GTA 5
Buckingham Police MaverickVrtulníkEurocopter AS350BNávrat z GTA 5
Brute Police RiotNouzovéLenco Bear Armored CarNávrat z GTA 5
Bus Městský autobusNew Flyer XcelsiorNávrat z GTA 5
Bus DashoundVeřejná dopravaMCI Renaissance (Greyhound)Návrat z GTA 5
Train Nákladní vlakGE AC4400CW/EMDNávrat z GTA 5
Brute Rental Shuttle BusVeřejná dopravaChevrolet Express ShuttleNávrat z GTA 5
Vapid TaxiVeřejná dopravaFord Crown Victoria TaxiNávrat z GTA 5
Nagasaki DinghyČlunNafukovací člun s pevným kýlemNávrat z GTA 5
Dinka MarquisLoďLuxusní plachetnice/JachtaNávrat z GTA 5
Speedophile SeasharkVodní skútrSea-Doo RXTNávrat z GTA 5
Pegassi SpeederČlunCherubini Classic 20Návrat z GTA 5
Shitzu SqualoLoď/ČlunChris-Craft Stinger 390XNávrat z GTA 5
Shitzu TropicLoď/ČlunChris-Craft Corinthian 33Návrat z GTA 5
Blimp VzducholoďGoodyear Aerospace GZ-20Návrat z GTA 5
Nagasaki Buzzard Attack ChopperVrtulníkMD Helicopters AH-6 Little BirdNávrat z GTA 5
Mammoth DodoLetadloDe Havilland Canada DHC-2Návrat z GTA 5
Western Co. DusterLetadloStearman Model 75 (práškovací)Návrat z GTA 5
Jet Dopravní letadloBoeing 747-400Návrat z GTA 5
Jobuilt MammatusLetadloCessna 172 SkyhawkNávrat z GTA 5
Buckingham MaverickVrtulníkBell 206L LongrangerNávrat z GTA 5
Sea SparrowVrtulníkSikorsky S-300Návrat s upgradem
Buckingham ShamalLetadloLearjet 45Návrat z GTA 5
Buckingham SupervolitoVrtulníkEurocopter EC145Návrat z GTA Online

Zdroje: Digital Foundry, GTAbase, IGN, OpenCritic, Rockstar Games, Take-Two Interactive

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