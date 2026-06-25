Auta v GTA VI budou jako živá. Budou se řešit pneumatiky i otvírat kufr
Prozkoumali jsme trailery, komunitních databáze a analýzy, abychom vám přinesli naprosto přesný obraz toho, jak se v GTA 6 bude jezdit, létat a řezat vlny. Zapomeňte na spekulace – tohle je pohled do budoucnosti virtuálního motorsportu, který dorazí už devatenáctého listopadu letošního roku.
Nejočekávanější hra poslední dekády, GTA VI, má konečně vyjít letos v listopadu. Oficiální gameplay ze samotné hry sice ještě neexistuje, ale tvůrci nedávno zveřejnili alespoň trailery, přebal a další indicie. Prošli jsme všechny možné materiály abychom zjistili, čím a na čem se bude ve hře jezdit, létat i plavat.
Tradiční devítipanelový vizuál, který tradičně zdobí krabičky každého dílu nejprodávanější herní série světa, toho poodhalil mnoho. Volba barev evidentně odkazuje na neonovou estetiku původního GTA Vice City z roku 2002. Spodní části přebalu dominuje agresivní, zářivě žlutý supersport značky Pegassi, který vizuálně kopíruje Lamborghini Aventador. V levém horním rohu se opět usídlil ikonický vrtulník Sea Sparrow, tentokrát i s rotačním kulometem. Vpravo pak chlápek na zadním kole krotí fialovo-růžovou motorku Principe Alvino V1, přímo před zraky policistů v kopii sedanu Dodge Charger.
Jinak právě fiktivní identita vozidel je pro celou sérii klíčová. Rockstar Games se záměrně vyhýbají reálným licencím, ačkoliv by si je jako jedno z nejbohatších studií planety mohli bez problémů dovolit. Důvodem je absolutní kreativní svoboda a propracované modely poškození. Vymyšlené značky navíc umožňují míchat nejlepší vizuální prvky z různých reálných aut dohromady a tvořit tak dokonalou satiru.
Osobní pouto k autům
V GTA VI auto nebude jen spotřební věcí, kterou ukradnete na ulici a po první nehodě zahodíte. Hlavní hrdinové budou mít svá pevně přidělená vozidla, ke kterým si vybudujete vztah. Chloubou hlavního hrdiny Jasona je robustní Vapid Creado, moderní SUV inspirované druhou generací Audi Q7.
Zajímavým krokem je také narovnání historických křivd vůči hráčům singleplayeru. Do hry se totiž vrací desítky aut, která byla v minulých letech uzamčena exkluzivně za branami online režimu, případně byla z tamních virtuálních obchodů úplně smazána. Svalnatý Declasse Vamos nebo moderní dálniční stíhač Bravado Buffalo STX si tak konečně užijeme v rámci plnohodnotné příběhové kampaně, a to hned od prvního dne.
Experti z Digital Foundry potvrdili, že engine hry využívá masivní ray-tracing, tedy simulaci fyzikálního chování světla v reálném čase. V praxi to znamená konec statických či sekavých textur. Když pojedete za neonové noci po bulváru Starfish Island, tak v bočním skle, ve zpětných zrcátkách a dokonce i ve slunečních brýlích se bude dokonale odrážet okolní svět.
Změnou prošlo i samotné prostředí, které na jedoucí stroje reaguje. Stát Leonida je protkaný rozsáhlými bažinami Grassrivers, což je herní verze floridských Everglades. Zde poprvé v sérii dostanou masivní prostor airboaty, tedy čluny poháněné obří zadní vrtulí. A dokonce i klasické kajaky. Silnice a vodní toky navíc křižuje dynamická fauna. Narazit v plné rychlosti s otevřeným offroadem do vyplašeného hejna plameňáků nebo v horším případě do masivního aligátora může znamenat okamžitou jízdenku do nejbližší nemocnice.
Majitelé konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S se dočkají už devatenáctého listopadu, zatímco komunita na PC si bude muset, jak je u Rockstar Games zvykem, počkat o něco déle.
Řeší se i zavazadla
Rockstar do hry integroval pokročilou správu nákladu, která přímo vychází z prověřených mechanik koňských brašen v Red Dead Redemption 2. Kufr vašeho vozu tak poprvé v městské akci poslouží jako mobilní zbrojnice a taktické skladiště – zapomeňte na to, že v kapse džínů unesete raketomet a pět samopalů. I uloupenou hotovost budete muset fyzicky odnést a uložit do zavazadlového prostoru, což dává plánování každé vloupačky úplně nový rozměr.
S tím úzce souvisí i dechberoucí evoluce interiérů při pohledu z první osoby. Digitální palubní desky v moderních vozech ukazují reálný čas a aktuální rychlost, na displejích se zrcadlí funkční GPS navigace a vývojáři potvrdili i plnou interaktivitu mechaniky, od reálných animací řazení a mačkání pedálů až po plynulé stahování střech kabrioletů.
Druhým pilířem, který posune zážitek z jízdy k realitě, je kompletně přepracovaná fyzika pneumatik a povrchů. Vývojáři vůbec poprvé v sérii implementovali dynamickou deformaci plášťů a simulaci jejich teploty, což znamená, že tlak v pneumatikách a hloubka vzorku přímo ovlivňují trakci.
Jemný písek Vice Beach nebo hluboké bláto Grassrivers se pro běžný sporťák stanou neovladatelnou pastí, což hráče donutí vozy aktivně upravovat v tuningových dílnách.
Následující tabulkový přehled kombinuje veškerou dosud odhalenou techniku z trailerů, oficiálního přebalu hry i dalších ochutnávek od Rockstar Games.
|GTA VI: Seznam vozidel z dosavadních informací
|Značka a model
|Kategorie
|Reálná předloha
|Původ
|Vapid Creado
|SUV
|Audi Q7 (2. generace)
|Novinka (Jasonovo auto)
|Principe Alvino V1
|Motocykl
|Ducati Panigale V4
|Novinka
|Schyster PMP 700
|Sedan
|Chrysler 300 (2. generace)
|Novinka
|Bravado Police Gauntlet Interceptor
|Nouzové
|Dodge Challenger SRT
|Novinka
|Bravado Police Buffalo STX Pursuit
|Nouzové
|Dodge Charger (Moderní)
|Novinka
|ClarionNeupřesněný model
|Loď/Člun
|Cigarette Top Gun
|Novinka
|PegassiNeupřesněný model
|Superauto
|Lamborghini Aventador
|Novinka
|Vapid Aleutian
|SUV
|Ford Expedition (4. gen.)
|Návrat z GTA Online
|Pfister Astron
|SUV
|Porsche Macan
|Návrat z GTA Online
|Gallivanter Baller II
|SUV
|Range Rover Evoque/Sport
|Návrat z GTA 5
|Bravado Banshee
|Sportovní
|Dodge Viper
|Návrat z GTA 5
|Bravado Bison
|Pick-up
|Dodge Ram Heavy Duty
|Návrat z GTA 5
|Nagasaki Blazer
|Čtyřkolka
|Yamaha YFZ450
|Návrat z GTA 5
|Dinka Blista Compact
|Sportovní
|Honda CRX (1. gen)
|Návrat z GTA 5
|Vapid Bobcat XL
|Pick-up
|Chevrolet C/K (4. gen)
|Návrat z GTA 5
|Brute Boxville
|Dodávka
|GMC Step Van
|Návrat z GTA 5
|Albany Buccaneer/Custom
|Muscle car
|Buick Riviera/Ford Fairlane
|Návrat z GTA 5
|Bravado Buffalo/STX
|Muscle car/Sport
|Dodge Charger
|Návrat z GTA 5/Online
|Declasse Burrito
|Dodávka
|Chevrolet Express (1996)
|Návrat z GTA 5
|Vapid Caracara/4X4
|Offroad
|Ford F-150/Hennessey 6x6
|Návrat z GTA Online
|Grotti Carbonizzare
|Sportovní
|Ferrari 458/Nissan GT-R
|Návrat z GTA 5
|Grotti Cheetah Classic
|Supersport
|Ferrari Testarossa
|Návrat z GTA Online
|Vapid Chino
|Muscle car
|1965 Lincoln Continental
|Návrat z GTA Online
|Pfister Comet Retro Custom
|Sportovní
|Porsche 911 (930) RWB
|Návrat z GTA Online
|Pfister Comet S2 Cabrio
|Sportovní
|Porsche 911 Turbo S Cabrio
|Návrat z GTA Online
|Vapid Contender
|Pick-up
|Toyota Tundra Devolro
|Návrat z GTA Online
|Invetero Coquette/D10
|Sportovní
|Chevrolet Corvette C7/C8
|Návrat z GTA 5/Online
|Ubermacht Cypher
|Sportovní
|BMW M2 (F87)
|Návrat z GTA Online
|Vapid Dominator/ ASP/GTX
|Muscle car
|Ford Mustang (Různé generace)
|Návrat z GTA 5/Online
|Benefactor Dubsta
|SUV
|Mercedes-Benz G-Class
|Návrat z GTA 5
|Annis Elegy Retro Custom
|Sportovní
|Nissan Skyline GT-R
|Návrat z GTA Online
|Albany Emperor
|Sedan
|Cadillac Fleetwood
|Návrat z GTA 5
|Grotti Furia
|Superauto
|Ferrari (moderní modely)
|Návrat z GTA Online
|Karin Futo
|Sportovní
|Toyota AE86 Levin
|Návrat z GTA 5
|Bravado Gauntlet Classic/Hellfire
|Muscle car
|Dodge Challenger/Camaro
|Návrat z GTA Online
|Declasse Impaler LX/SZ
|Muscle car
|Chevrolet Impala (1994)
|Návrat z GTA Online
|Karin Intruder
|Sedan
|Infiniti Q45
|Návrat z GTA 5
|Zirconium Journey
|Obytný vůz
|Fleetwood Pace Arrow (1979)
|Návrat z GTA 5
|Enus Jubilee
|SUV
|Rolls-Royce Cullinan
|Návrat z GTA Online
|Ocelot Jugular
|Sportovní
|Jaguar XE SV Project 8
|Návrat z GTA Online
|Dundreary Landstalker XL
|SUV
|Lincoln Navigator (4. gen)
|Návrat z GTA Online
|Vapid Liberator
|Offroad
|Monster Truck
|Návrat z GTA 5
|Canis Mesa
|SUV
|Jeep Wrangler
|Návrat z GTA 5
|Maibatsu Mule
|Komerční
|Mitsubishi Fuso FM
|Návrat z GTA 5
|Lampadati Novak
|SUV
|Maserati Levante
|Návrat z GTA Online
|Oceanic Oceanic
|Sedan
|1955 Nash Ambassador
|Návrat z GTA: Vice City
|Obey Omnis E-GT
|Sportovní
|Audi e-tron GT
|Návrat z GTA Online
|Nagasaki Outlaw
|Offroad
|Can-Am Maverick X3
|Návrat z GTA Online
|MTL Packer
|Komerční
|International 9000
|Návrat z GTA 5
|Enus Paragon R
|Sportovní
|2018 Bentley Continental GT
|Návrat z GTA Online
|Maibatsu Penumbra
|Sportovní
|Mitsubishi Eclipse/Audi TT
|Návrat z GTA 5
|Jobuilt Phantom
|Komerční
|Peterbilt 359 EXHD
|Návrat z GTA 5
|Imponte Phoenix
|Muscle car
|Pontiac Firebird/Camaro
|Návrat z GTA 5
|Albany Primo
|Sedan
|Pontiac Bonneville (80. léta)
|Návrat z GTA 5
|Declasse Rancher
|Offroad
|Chevrolet Suburban
|Návrat z GTA 5
|Karin Rebel
|Offroad
|Toyota Hilux
|Návrat z GTA 5
|Ubermacht Rebla GTS
|SUV
|BMW X5 (4. gen)
|Návrat z GTA Online
|Jobuilt Rubble
|Průmyslový
|Peterbilt 359 Nákladní
|Návrat z GTA 5
|Imponte Ruiner
|Muscle car
|Pontiac Trans Am
|Návrat z GTA 5
|Bravado Rumpo
|Dodávka
|Ford E-Series
|Návrat z GTA 5
|Declasse Sabre Turbo
|Muscle car
|Chevrolet Chevelle
|Návrat z GTA 5
|Vapid Sandking XL
|Offroad
|Ford Super Duty
|Návrat z GTA 5
|Benefactor Schafter V12
|Sportovní
|Brabus E V12
|Návrat z GTA Online
|Canis Seminole Frontier
|SUV
|Jeep Cherokee XJ (2. gen)
|Návrat z GTA Online
|Ubermacht Sentinel Classic/XS
|Sportovní/Kupé
|BMW E30 M3/E92 M3
|Návrat z GTA 5/Online
|Vapid Slamvan
|Muscle car
|Ford F-Series (1950s Rat Rod)
|Návrat z GTA 5
|Vapid Speedo
|Dodávka
|Chevrolet Express (2003)
|Návrat z GTA 5
|Vapid Stanier
|Sedan
|Ford Crown Victoria
|Návrat z GTA 5
|Zirconium Stratum
|Kombi
|Honda Accord Wagon
|Návrat z GTA 5
|Dinka Sugoi
|Sportovní
|Honda Civic Type R FK8
|Návrat z GTA Online
|Karin Sultan
|Sportovní
|Subaru Impreza/Lexus IS
|Návrat z GTA 5
|Obey Tailgater
|Sedan
|Audi A6
|Návrat z GTA 5
|Pegassi Tempesta
|Superauto
|Lamborghini Huracán
|Návrat z GTA Online
|Pegassi Toros
|SUV
|Lamborghini Urus/Audi Q8
|Návrat z GTA Online
|Vapid Odtahový vůz (Tow Truck)
|Užitkový
|International Harvester
|Návrat z GTA 5
|Declasse Tulip/M-100
|Muscle car
|Chevrolet Chevelle/Malibu
|Návrat z GTA Online
|Declasse Vamos
|Muscle car
|Chevrolet Nova
|Návrat z GTA Online
|Emperor Vectre
|Sportovní
|Lexus RC F
|Návrat z GTA Online
|Dinka Verus
|Offroad
|Polaris Sportsman
|Návrat z GTA Online
|Declasse Vigero ZX Convertible
|Muscle car
|Chevrolet Camaro Gen VI
|Návrat z GTA Online
|Declasse Walton L35
|Offroad
|Chevrolet S-10 (1991)
|Návrat z GTA Online
|Enus Windsor
|Kupé
|Rolls-Royce Wraith
|Návrat z GTA Online
|Declasse Yosemite 1500
|Offroad
|Chevrolet Silverado (1. gen)
|Návrat z GTA Online
|Bravado Youga/Youga Classic
|Dodávka
|Dodge Ram Van/Ford Econoline
|Návrat z GTA 5/Online
|Pegassi Zorrusso
|Superauto
|Italdesign Zerouno
|Návrat z GTA Online
|LCC Avarus
|Motocykl
|Chopper (Generický)
|Návrat z GTA Online
|Nagasaki Carbon RS
|Motocykl
|Ducati 1199/EBR 1190RS
|Návrat z GTA 5
|Cruiser Beach Cruiser
|Kolo
|Klasické plážové kolo
|Návrat z GTA 5
|Dinka Double-T
|Motocykl
|Honda CBR
|Návrat z GTA 5
|Maibatsu Manchez
|Motocykl
|KTM 500CC
|Návrat z GTA Online
|Maibatsu Sanchez
|Motocykl
|Yamaha YZ450F/Cross
|Návrat z GTA 5
|Western Sovereign
|Motocykl
|Harley Davidson Road King
|Návrat z GTA 5
|Western Zombie Chopper
|Motocykl
|Harley Davidson Fat Bob
|Návrat z GTA 4/5
|Vapid Police Cruiser (Interceptor)
|Nouzové
|Ford Taurus Police
|Návrat z GTA 5
|Vapid Police Cruiser (Stanier LE)
|Nouzové
|Ford Crown Victoria Police
|Návrat z GTA 5
|Buckingham Police Maverick
|Vrtulník
|Eurocopter AS350B
|Návrat z GTA 5
|Brute Police Riot
|Nouzové
|Lenco Bear Armored Car
|Návrat z GTA 5
|Bus
|Městský autobus
|New Flyer Xcelsior
|Návrat z GTA 5
|Bus Dashound
|Veřejná doprava
|MCI Renaissance (Greyhound)
|Návrat z GTA 5
|Train
|Nákladní vlak
|GE AC4400CW/EMD
|Návrat z GTA 5
|Brute Rental Shuttle Bus
|Veřejná doprava
|Chevrolet Express Shuttle
|Návrat z GTA 5
|Vapid Taxi
|Veřejná doprava
|Ford Crown Victoria Taxi
|Návrat z GTA 5
|Nagasaki Dinghy
|Člun
|Nafukovací člun s pevným kýlem
|Návrat z GTA 5
|Dinka Marquis
|Loď
|Luxusní plachetnice/Jachta
|Návrat z GTA 5
|Speedophile Seashark
|Vodní skútr
|Sea-Doo RXT
|Návrat z GTA 5
|Pegassi Speeder
|Člun
|Cherubini Classic 20
|Návrat z GTA 5
|Shitzu Squalo
|Loď/Člun
|Chris-Craft Stinger 390X
|Návrat z GTA 5
|Shitzu Tropic
|Loď/Člun
|Chris-Craft Corinthian 33
|Návrat z GTA 5
|Blimp
|Vzducholoď
|Goodyear Aerospace GZ-20
|Návrat z GTA 5
|Nagasaki Buzzard Attack Chopper
|Vrtulník
|MD Helicopters AH-6 Little Bird
|Návrat z GTA 5
|Mammoth Dodo
|Letadlo
|De Havilland Canada DHC-2
|Návrat z GTA 5
|Western Co. Duster
|Letadlo
|Stearman Model 75 (práškovací)
|Návrat z GTA 5
|Jet
|Dopravní letadlo
|Boeing 747-400
|Návrat z GTA 5
|Jobuilt Mammatus
|Letadlo
|Cessna 172 Skyhawk
|Návrat z GTA 5
|Buckingham Maverick
|Vrtulník
|Bell 206L Longranger
|Návrat z GTA 5
|Sea Sparrow
|Vrtulník
|Sikorsky S-300
|Návrat s upgradem
|Buckingham Shamal
|Letadlo
|Learjet 45
|Návrat z GTA 5
|Buckingham Supervolito
|Vrtulník
|Eurocopter EC145
|Návrat z GTA Online
Zdroje: Digital Foundry, GTAbase, IGN, OpenCritic, Rockstar Games, Take-Two Interactive