Auta z pekla: Aston Martin Cygnet. Hezká myšlenka, otřesné provedení
Ach, kdo by neměl rád Aston Martin. I ti nejlepší ale někdy mají špatné dny a tohle neforemné vozítko na základě Toyoty iQ je důkazem nejen toho, ale i pár dalších bizarních společenských jevů.
Můžete vyrábět auta zdobící tisíce dětských pokojů. Stroje, ke kterým vzhlíží malí i velcí, věrné pomocníky Jamese Bonda či auta, která šla vždycky proti proudu, a to tím nejlepším stylem. I vy ale sdílíte planetu s lidmi, zvířaty, jednou atmosférou a bohužel i úředníky. A to se neodpouští.
Boj s emisemi oxidu uhličitého není tématem pouze posledních pár let. Po bezbřehém navyšování objemů motorů a vnějších rozměrů karoserií i evropských aut přišla s normou Euro 5 korekce v podobě flotilových emisí. Mnoho automobilek tvrdících, že „objem ničím nenahradíš“, najednou začalo sahat po hybridech a turbodmychadlech, ale to nebylo nic schůdného pro tvrdohlavé inženýry z anglického Gaydonu.
Ti sáhli po Toyotě iQ, mimořádně zdařilém městském vozítku, vyrvali z přídě nemastný neslaný toyoťácký nárazník a mezi přední světlomety vyřezali typickou sumčí tlamu. Pak ještě celý interiér obšili pravou kůží (alespoň že jí moc nebylo potřeba) a těšili se, jak s novým pravidlem zatočili.
Nebo vůbec ne? To se dozvíte ve 24. dílu seriálu Auta z pekla!
