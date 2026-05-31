Auta z pekla: Cítíte se nedocenění? Vzpomeňte si na Renault Avantime
Po Fiatu Stilo z uplynulého týdne pokračujeme v rozborce aut, která se úspěšně snažila ukončit své stvořitele. Renaultu Avantime se to dokonce i povedlo, i tak jej ale neskonale zbožňujeme.
Ach, chudák Avantime. Přitom to s námi myslel velmi dobře – jen se snažil vytěžit z tehdejší evropské obsese velkoprostorovými vozy vše, co mohl. Jak ale francouzská automobilka později zjistila, luxus začíná tam, kde končí neobvyklé proporce a pravděpodobně i image lidového a státem vlastněného výrobce.
Avantime byl přitom na papíře geniální. Neměl sice sloupky B, ale o to více charakteru ze své 4,6 m dlouhé karoserie dostal. Měl prostornou kabinu, pohodlný podvozek, obrovskou prosklenou střechu a křesla, za která by se nestydělo ani sebelepší hotelové lobby.
I tak to ale prostě nevyšlo. Avantime skončil v propadlišti dějin jako sice výjimečný, ale pořád pouze pokus o mobilizaci intelektuálního a movitého zákazníka. Nevyšlo to dokonce až tak, že kvůli němu krachla jeho mateřská výrobna. A to už je co říct, takže jsme jej v Autech z pekla nemohli dále ignorovat.
