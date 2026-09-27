Auta z pekla: Citroën C3 Pluriel měl být 5 aut v jednom. Nevyšlo, nevadí
Dneska si něco řekneme o multifunkčních věcech, protože Evropa v nultých letech je milovala. Svůj pokus o jedno takové multifunkční udělátko měl kdysi i Citroën a v seriálu Auta z pekla se podíváme na jeho životní příběh.
Představte si to. Telefony a foťáky se začaly měnit v jedno zařízení. Šampon dostal kondicionér a ještě k tomu to byl i sprcháč. Nescafé dva v jednom. Tři v jednom. Tablety do myčky? Čtyři v jednom! Úplně v pohodě. V-kráječ Horsta Fuchsa? Snad nekonečno v jednom.
Až na to, že vůbec. Zkušenost nás naučila, že všechno v jednom je jednoduše mýtus. Buď máme jeden produkt, který dělá jednu věc dobře, nebo patlaninu, která sice všechno dělá tak naoko, ale nic z toho pořádně. Je to pravda, vždyť například takový Kärcher si na tom postavil business. Všichni moc dobře víme, že pokud je potřeba něco opravdu, ale že skutečně vysát, potřebujeme na to prostě velký černo-žlutý válec a fakt mu odpustíme, že není zároveň ruční a současně nevytírá.
Jak tohle všechno souvisí se Citroënem C3 Pluriel, to vám osvětlí nejnovější díl Aut z pekla. Zapněte si pásy, i tak vám to nepomůže!
Zdroj: Autorský text