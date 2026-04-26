Auta z pekla: Co nás nejhorší Alfa Romeo všech dob naučila o Číně?

František Pisarovič
Nejhorší Alfou všech dob totiž ani tak úplně není Alfa Romeo, ale asijský produkt, který se za Alfu snažil vydávat. Zopakujme si příběh Alfy Romeo Arna, protože v časech invaze čínských aut může sloužit jako záblesk naděje do budoucnosti.

Tohle auto nejspíš u nás ani nikdo moc neviděl, protože už ve své domovské Itálii jde o raritní vůz. Až tak, že jej italský automotoklub ACI vyhlásil za národní kulturní dědictví, i když nikdo dodneška netuší proč.

My si alespoň můžeme povyprávět o tom, proč vznikla, proč se historie pořád opakuje a jak z toho můžeme těžit i dneska. Levných importů z mimoevropských zemí se totiž Evropané báli asi od momentu, kdy byl vynalezen trh. Evropané se totiž obecně rádi bojí čehokoliv, co není evropské – možná proto jsme kdysi měli potřebu kolonizovat celý svět. Asi.

Podobně jako kdysi, i dnes se s tímto strachem bojuje kreativně. Někdo uvalí na zahraniční zboží clo, jiný investuje do vývoje a pak jsou tady i takoví fikaní manažeři, kteří by se na nově vzniklé situaci rádi trochu svezli. A tam přesně začíná náš dnešní příběh o nápadu, který byl sice na papíře dobrý, ale zabila ho realita. A trochu nedomyšlená strategie.

Pohodlně se usaďte a užijte si 25. díl Aut z pekla!

