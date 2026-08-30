Auta z pekla: Čtyři kilometry na litr. Hummer H2 zastavil pouze zdravý rozum
Představte si, že do svého vozu natankujete litr benzinu a dojedete pouze do vedlejší vesnice. S Hummerem H2 to nebyla jen představa, nýbrž realita. A bylo hůř.
Na přelomu devadesátých a nultých let to v Americe vypadalo, že se automobily nepřestanou zvětšovat. Jako by nestačilo, že se na trh dostaly první Hummery s označením H1, přispěchal se svou troškou do mlýna i Ford. Na luxusní koráb jménem Excursion musel koncern General Motors reagovat. A bohužel tak učinil.
Svět tak dostal Hummer H2, vůz, který si nikdy nezasloužil. Vždyť tak zlobiví jsme snad jako lidstvo snad ani nemohli být! Více než šestilitrové osmiválce konzumující benzin, šílené rozměry, vzhled sympatický jako vysoká pec a jízdní vlastnosti paneláku dělali z “menšího” hummeru chabou imitaci toho, čím byl ten větší.
Vlastně to ani nebyla imitace. Hummer H2 měl na sobě spoustu nefunkčních prvků už z výroby. Jaké všechny to byly a proč tím nemyslíme jeho podvozek? To se dozvíte v nejnovějším dílu seriálu Auta z pekla!
Zdroj: Autorský text