Auta z pekla: Mega Track je důkaz, že Francouzům se nedá věřit
Dvanáctiválec vzadu, kabina pro čtyři pasažéry, světlá výška až 33 centimetrů a původ, jaký by čekal jen málokdo. Mega Track je dodnes jedna z nejexkluzivnějších podivností světa supersportů.
Francouzi rádi nabízejí odpovědi na otázky, na které se nikdy nikdo neptal. Jak by asi fungovala kombinace MPV a třídveřáku? Bim, vznikl Renault Avantime. Jak bude vypadat, když na městské auto natáhnu dvojici posuvných bočních dveří? Bim, vznikl Peugeot 1007. Jak bude vypadat, když smíchám čistokrevný supersport s off-roadem, udělám ho 5,08 metru dlouhý, 2,22 metru široký, pro čtyři a s V12 vzadu?
Dnes už by opravdu nikdo nehádal, že právě tuhle otázku se kdysi snažili zodpovědět lidé z fabriky na mopedauta, ale takový je prostě život. A Francouzi. Když ale v roce 1992 s pompou vystavili hotový produkt světu, vzbudil mnohem větší zájem, než bylo plánováno. Jak to nakonec celé dopadlo? To vám řekneme v novém dílu seriálu Auta z pekla!
Zdroj: Autorský článek