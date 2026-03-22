Auta z pekla: Na Daewoo Nexia nechcete zapomenout ani vzpomínat
Pamatujete si ještě na Nexii? To byl takový skromný sedan s velmi košatým rodokmenem, který přežil svůj konec hned třikrát v rozmezí asi dvaceti let. Znáte ale její posmrtný život?
Ať jste chtěli cokoliv, Nexia to určitě měla. Mohly to být stylové liťáky, elektrická okna, šestnáctiventilový motor, plyšové sedačky či třeba mobilní telefon. Hlavně jste ale dostali styl místního zelináře a kvetl vám nejen byznys, ale i pravý lem blatníku.
Zažili jsme si s ní každý své. Když se tak nad tím zamyslíte, nexia je vlastně zosobněním všeho špatného, čeho se v devadesátkách nenápadně dopustil koncern General Motors. Za přijatelné peníze jste obdrželi dobře vybavený automobil s výkonným motorem, což je fakt, který nikdo nepopírá.
Ale mizerné dílenské zpracování, absentující pasivní bezpečnost a jízdní vlastnosti splašené Pandořiny skříňky zamaskované do „komfortního podvozku“ ji dělají právoplatným členem klubu aut z pekla. A to jsme se ani nedostali k některým náhradním dílům, protože i ty někdy nebyly k mání. Co si budeme nalhávat, věk je jen číslo – ale ne tehdy, pokud se rozhodnete prodávat jeden model navěky. Amen.
