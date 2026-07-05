Auta z pekla: Peugeot 1007. Kvůli takovým nápadům jsme skončili ve finanční krizi
Peugeot 1007. Ta malá žlutá odpověď na otázku, na kterou se nikdo neptal. Nebo taky ano? A proč zdánlivě obyčejné auto skončilo jako výkladní skříň selhání?
Kontroverzní novinka přitom nebyla jen takovým výstřelem do neznáma, vždyť francouzský výrobce má v konstrukci důvtipných městských vozítek bohatou tradici. K relativně malému půdorysu přidal vyhlášené benzinové a turbodieselové motory, dvojici elektrických posuvných vrat a barevné vyměnitelné dekorace interiéru a zamířil tam, kde skóroval švýcarský Smart. Co by mohlo nevyjít?
Nakonec se ukázalo, že hodně věcí. Po Opelu Signum a Renaultech Vel Satis a Avantime už začínal být trh různými experimenty na téma MPV nasycen. Obstarávací cena začínající na 18 000 € (asi 700 000 dnešních korun) výsledku také moc nepomohla. A že to nebylo špatné auto? To vůbec nevadí. S takovým mankem, jaké způsobil v rozpočtu svého stvořitele, musel nadělat šéfům značky pekelné sny na hodně dlouho.
Užijte si nový díl Aut z pekla!
Zdroj: Autorský text