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Auta z pekla: Plameny, soudy a prachy! Příběh Fordu Pinto má vše

Ford Pinto měl široké dveře usnadňující nastupování na zadní sedadla a úzké chromované nárazníky.

Ford Pinto měl široké dveře usnadňující nastupování na zadní sedadla a úzké chromované nárazníky. Zdroj: wheelsage

Pinto mělo kruhové světlomety zapuštěné do předních blatníků a mezi nimi širokou masku chladiče.
Dvoudveřový fastback Ford Pinto měl splývavou záď a víko kufru pod zadním oknem.
Fastbacky se často nabízely s vinylovým potahem střechy.
Jednoduchá palubní deska měla před volantem dvojici kruhových přístrojů.
Dvoudveřový Ford Pinto z roku 1973 v dvoubarevném provedení.
Třídveřový hatchback Runabout debutoval na chicagském autosalonu v roce 1971.
Pinto Runabout měl zadní nahoru výklopné víko s chromovanými panty a nůžkovými vzpěrami napomáhajícími otevírání.
Třídveřové kombi Ford Pinto Squire Wagon bylo dlouhé 4 390 mm. Na bocích mělo často pásy s imitací dřeva.
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František Pisarovič
pdc
František Pisarovič , pdc
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Příběh Fordu Pinto má v sobě všechno: obrovský tržní úspěch, časový tlak na vývoj a velký skandál, který otřásl automobilovým světem. Nemůže tedy chybět ani v naší sérii.

Dnes již ikonické Pinto vznikalo narychlo jako odpoveď na nástup úsporných japonských vozů během ropné krize. Vývoj pod vedením Lee Iacoccy musel trvat pouhých 25 měsíců, což se nakonec stalo pro auto jak klíčovým, tak i osudným.

Jakmile totiž potřebujete v korporátním prostředí vyrobit cokoliv dobře a rychle, narazíte hned na několik problémů, z nichž největším bude armáda nespokojených účetních pečlivě sledujících své kvartální odměny. Často přes tyto sympatické kolegy nejede vlak, pokud se jim nevyhoví. A protože Ford potřeboval vyrábět, prodávat a přežít v nastupující japonské konkurenci, konstruktéři se museli smířit s kompromisy. Jak bylo pro stará americká auta zvykem, šetřilo se na bezpečnosti, protože tam to dlouhá léta nikomu oficiálně nevadilo. Jak si ale řekneme ve videu, tyto časy se v sedmdesátých letech začaly měnit. 

Přestože tak Pinto zaznamenalo obrovské prodeje, dnes je symbolem korporátního cynismu a konstrukční chyby, kterou se všichni kompetentní raději rozhodli ignorovat. I proto si toto ikonické vozidlo rozhodně zaslouží své čestné místo v našem klubu Aut z pekla.

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Auta z pekla, 37. díl: Ford Pinto • František Pisarovič/Svět motorů

Zdroj: Autorský text | video: František Pisarovič/Svět motorů

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