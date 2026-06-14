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Auta z pekla: Pomsta z Trnavy vozila celé generace. Tedy alespoň se o to snažila

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Auta z pekla: Pomsta z Trnavy | Zdroj: auto.cz
Škoda 1203 prototyp (1956)
Škoda 1203 prototyp (1956)
Škoda 1203 prototyp (1956)
Škoda 1203 prototyp (1957)
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František Pisarovič
František Pisarovič
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Tak dlouho se chodilo se džbánem pro vodu, až z něj socialismus nevytěžil ani glazuru. Škoda 1203 měla dlouhý vývoj i kariéru a nebývale bohatý posmrtný život na Slovensku.

 

Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, Kia, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Opel, Citroën a za chvíli i Volvo. Různorodou směs značek spojuje jeden malý detail: všechny vyrábějí i na Slovensku, které je díky tomu největším výrobcem automobilů na světě v poměru k počtu obyvatel. Vždyť na 5,5 milionu lidí tam třeba v roce 2023 vyrobili 1,08 milionu aut! 

Začátky automobilového průmyslu na Slovensku ale nebyly nikterak jednoduché. Byla to spleť legislativních úlev, centrálního plánování a výrobků střídavé kvality, což nás elegantně dostává k legendární „dvanácettrojce“. 

Právě ono centrální plánování mělo na svědomí, že po úpravě modelu 1203 na sanitky v závodu Chirana Stará Turá dostane výrobu na starosti závod v nedaleké Trnavě. A zatímco už výchozí trambusová dodávka vyráběná ve Vrchlabí rozhodně nepatřila k hvězdným výrobkům našeho strojírenství, její slovenské dvojče bylo ještě zábavnější. Užijte si nový díl Aut z pekla!

 

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