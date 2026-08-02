Auta z pekla: Pontiac Aztek přišel v nesprávný čas. Na nesprávnou planetu
Pontiac Aztek měl světu ukázat, že i vůz od General Motors umí vyčnívat z řady. Bohužel to ale dělal způsobem, který jej zapsal mezi nejošklivější vozidla planety… než všechny crossovery dneška začaly vypadat přesně tak, jako on.
Ti z vás, kteří se tak trochu zajímají o plešouny a zábavné substance, možná znají seriál známý jako Perníkový táta. V něm hrál sice hlavní roli mistr prekurzorů Walter White s americkým zdravotním systémem bez povinného pojištění v roli vedlejší, čestným hercem byl ale také hlenově zelený Aztek bez zadní poklice.
Toto veledílo designérů detroitského koncernu vzniklo v opravdu zvláštním období amerického automobilismu. Tedy konkrétně v dluhové bublině mezi lety 2000 až 2008, kdy mix pohnutých bezpečnostně-environmentálních pravidel a obecné lhostejnosti zákazníka vyústil v plejádu produktů přitažlivých jako liposukce.
Pontiac Aztek je jedním z nich. Tedy… dle nás asi spíše už byl. Dostal totiž tvar, který pohřbil veškeré snahy konstruktérů o sestrojení praktického vozu jak pro každý den, tak i pro dny nevšední, volnočasové, strávené s kamarády. Tedy, pokud jste nějaké měli. Což byl u vlastnictví Azteku obecně trochu problém. Pohodlně se usaďte a vychutnejte si příběh vozu, o kterém už se napsalo tak moc, že začal dávat smysl.
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