Auta z pekla: Rodius byl taková loď na kolech. Něco jako Titanic
Říká se, že odvážným štěstí přeje. Někdy to tak ale není, protože i samotná odvaha se dle zkušeností některých automobilek umí leknout příliš odvážných věcí. A takový SsangYong o tom leccos ví.
Dnes už sice neexistuje, jeho duch ale žije dál v mnohem vyspělejších produktech značky KGM. A také v několika článcích a našich srdcervoucích vzpomínkách na výtvory kolísavé kvality. A vkusu. A výkonu.
Ještě než se tato automobilka sama vyprofilovala coby specializovaný výrobce SUV, byly v módě také velkoprostorové vozy, tedy jejich rozumnější bratranci. SsangYong pochopitelně nemohl nechat tento segment ležet jen tak ladem, proto stvořil Rodius.
Říká se - teda my si to nevymysleli, to jeho šéfdesignér - že Rodius měl připomínat luxusní jachtu. Nám ale přišel trochu jako zaoceánský parník. Nebo tanker, který k ostřejšímu zatočení potřeboval nejméně dva remorkéry. Vzhledu a ležérním jízdním vlastnostem navzdory ale nesl i nesporné kvality, byť se do dějin automobilismu navždy zapsal zejména kvůli svému stylu… nebo spíš jeho absenci. Pohodlně se usaďte a vychutnejte si 21. díl seriálu Auta z pekla. Na zdraví!
